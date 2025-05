„Je to jednoznačně nejtěžší rozhodnutí v mém životě. Tenhle klub byl pro mě 20 let vším, navždy ho budu milovat. Rozhodl jsem se ale pro novou výzvu, abych se dostal z komfortní zóny a vyzkoušel si něco nového. Věřím, že mě to posune fotbalově i lidsky,“ uvedl Alexander-Arnold.

Odchovanec klubu nastoupil poprvé za první tým už v ročníku 2016/17. Celkově za něj odehrál 352 soutěžních utkání s bilancí 23 gólů a 92 asistencí. S Liverpoolem ovládl Ligu mistrů, Superpohár UEFA, Anglický pohár a dvakrát i Ligový pohár. V aktuální sezoně přidal druhý triumf v Premier League.

„Spoustě z vás vadilo, že jsem se nevyjádřil ke své budoucnosti už dřív. Chtěl jsem se ale soustředit pouze na fotbal a na náš cíl, kterým bylo znovu získat ligový titul,“ řekl Alexander-Arnold.

Vicemistr Evropy s 33 reprezentačními starty by měl zamířit do Realu. Podle novináře Fabrizia Romana, který se specializuje na fotbalové přestupy, je pro Alexandera-Arnolda v Madridu připravena pětiletá smlouva.