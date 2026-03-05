Pane sudí, prosím o kontrolu! Co kdyby do fotbalu přišly výzvy? Část činovníků je pro

Autor:
  8:35
Pravidlové diskuze o rozšíření pravomocí videorozhodčích vyvrcholily nedávno schválenými změnami, které sudí otestují už na letním mistrovství světa. Ale co kdyby se nakonec fotbal vydal trochu jiným směrem? Takovým, který by se zamlouval zejména anglické asociaci a který neodpovídá trendu, jakým postupuje světová federace FIFA. Tedy cestou trenérských výzev.
Rozhodčí Mathew MacDermid zkoumá gól Matěje Ryneše.

Rozhodčí Mathew MacDermid zkoumá gól Matěje Ryneše. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

VAR centrum na pražské Brumlovce nově vybudované pro potřeby videorozhodčích...
Sudí zkoumá video v zápase Manchester City - Liverpool.
Videorozhodčí kontroluje brankovou situaci v zápase Sparty s Baníkem.
Penalta. Hlavní rozhodčí pro konzultaci s VARem nařídl pokutový kop pro...
18 fotografií

S informací o alternativním přístupu, který uvnitř mezinárodní pravidlové komise IFAB rovněž rezonuje, přišel britský server The Telegraph.

„Anglická fotbalová asociace usiluje o vyzkoušení trenérských výzev v otázkách subjektivních verdiktů,“ nadepisuje svůj text korespondent Tom Morgan a vychází z nedávného výročního shromáždění, na kterém se schvalovala takzvaná Rules of The Game pro nadcházející sezonu 2026/27.

Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR

Zde se nově píše o limitech na vhazování, výkopy od brány či střídání, za jejichž přesáhnutí hrozí postihy. Zasedání rovněž schválilo výjimku pro světovou federaci, jež na světovém šampionátu v Americe smí využít systém VAR pro kontrolu rohů či chybně udělených druhých žlutých karet.

Což jsou kroky přímo protichůdným směrem, než by si zmíněná anglická asociace, jeden z členů pravidlové komise, přála.

Jak se mění fotbalová pravidla?

Pravidlovou komisi IFAB tvoří britské fotbalové asociace, které mají celkem čtyři hlasy. Další čtyři hlasy mají zástupci FIFA. Jakákoli změna musí být schválena minimálně šesti z celkových osmi hlasů.

Jaký má ideál?

Představte si trenérskou výzvu v hokeji – trenéři po gólech mohou nechat situace přezkoumat ve chvíli, když mají podezření na specifické porušení pravidel.

Tu fotbalovou by mohly realizační týmy uplatnit podle zmíněného návrhu jen v případě prohřešků subjektivního charakteru, například faulů, žlutých či červených karet nebo hry rukou. Naopak čistě faktické zkoumání typu ofsajdů by ponechali v režii videorozhodčích. Ostatní by se přezkoumávalo až tehdy, když si někdo vezme výzvu.

Na druhou stranu – i ofsajd se umí v případě posouzení o zapojení do hry, jak poznala o víkendu česká liga, přeměnit v subjektivní situaci.

Nicméně Angličané jsou přesvědčení, že právě tohle by mohla být cesta, jak seškrtat zbytečné zdržování, kdy zdlouhavé zkoumání (často právě subjektivních situací) natahuje zápasy o minuty.

Uvítali byste ve fotbale systém trenérských výzev?

Nedávné zasedání vyjádřilo vůli bavit se v následujících dvou letech o produktivních změnách v systému VAR. Tak proč to nezkusit?

Ostatně určitá forma trenérských výzev už se ve fotbale dávno testuje – v italských nižších soutěžích nahrazují plnohodnotný systém VAR a slouží jako ukázka, jak fungovat s omezeným rozpočtem i počtem kamer.

„Což je velmi zajímavá zkušenost, ze které můžeme čerpat podklady. Třeba zápasy, které řídí jen rozhodčí, ale trenéři mají v kapse několik výzev,“ zamyslel se po zasedání IFAB šéf anglického fotbalu Mark Bullingham.

„Co si z toho můžeme vzít? Existují prvky, které bychom měli zvážit pro budoucnost fotbalu? Výzvy výrazně mění dynamiku, snižují počet zásahů VAR a efektivně přenáší odpovědnost na trenéra. Myslím, že to je něco, z čeho se můžeme i nadále poučit, když tento model vyzkoušíme v oblastech, které si v současné době nemohou dovolit plné využití VAR – což současně neznamená, že je to nutně špatný model pro budoucnost celého fotbalu,“ doplnil.

VAR centrum na pražské Brumlovce nově vybudované pro potřeby videorozhodčích pro fotbalovou ligu.

Tedy snížit počet zdlouhavých momentů, během kterých se nic neděje, diváci pískají, trenéři i hráči rozhazují rukama. Teď by si sami mohli rozhodnout, kdy se zkoumání vyplatí.

„Probíhá revize, která se zaměří na efektivní využívání systému VAR a nalezení rovnováhy mezi správným rozhodnutím a plynulou hrou,“ přidal Bullingham.

Jak by celý systém výzev mohl v budoucnu fungovat?

Videorozhodčí by sám od sebe zkoumal výlučně jen ofsajdy či například pozici míče, který přešel, či nepřešel brankovou čáru. Jasné a rychlé situace. Pokud by se trenérovi nelíbil faul před gólem či by měl podezření na hru rukou ve vápně, kterou sudí neodpískali, vzal by si výzvu.

Pravděpodobně by vyslal signál směrem k asistentovi nebo čtvrtému sudímu dřív, než by hlavní hru znovu navázal po prvním přerušení. Videoasistenti by situaci prozkoumali a verdikt tlumočili rozhodčímu.

Sudí zkoumá video v zápase Manchester City - Liverpool.

Když bude výzva úspěšná, hra se vrátí k inkriminovanému momentu a naváže se. Trenérovi zůstane počáteční počet výzev, ten by postupně ztrácel jen při neúspěšném pokusu.

Hovoří se o počtu dvou výzev na zápas, přesto hrozí, že by je někteří využívali v pozdější fázi hry, aby ji rozkouskovali, což by teoreticky mohly řešit například žluté karty, nicméně žádný konkrétní návrh v tomto směru zatím neexistuje.

Není jasné, kde by případné testování probíhalo. Na rozdíl od toho italského by se v tomto případě jednalo o země s plně zavedeným systémem VAR.

Jeho použití by ale nově bylo z velké části na trenérech. K vyzkoušení je prý část pravidlové komise nakloněna.

Byli byste pro?

Hráči už se kupují jako na Heurece, tvrdí Dobiáš, otec datové analýzy Slavie

Premium
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Když před víc než dekádou zaťukal jako fanoušek na dveře ligové Slavie, že by ji chtěl pozvednout pomocí datové analýzy stávajících hráčů i posil, možná ho považovali tak trochu za mimozemšťana....

4. března 2026

OBRAZEM: Takhle slaví Sigma! Legrace s rohovým praporkem, zpíval i Hapal

Stoper Olomouce Abdoulaye Sylla slaví postup do osmifinále Konferenční ligy.

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden zvládla projít přes předkolo play off Konferenční ligy, když uspěla na hřišti Lausanne. Po dlouhých 34 letech tak okusí...

4. března 2026  11:06

