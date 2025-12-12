Trenér Weiss naznačil možný konec ve Slovanu: Jestli je problém ve mně, odejdu

Slovan prohrál třetí soutěžní zápas po sobě. V domácí soutěži podlehl Ružomberku a Košicím, po porážce se Škendijí má v tabulce ligové fáze Konferenční ligy pouze tři body za vítězství nad Vallecanem. „Já se tu nebudu držet za každou cenu. S Ivanem Kmotríkem starším jsme se dohodli, že si dáme kávu (po skončení podzimu). Uvidíme. Stát se může cokoliv. Jsem připraven na všechno,“ prohlásil po utkání, které se hrálo ve Skopje.
Bývalý kouč reprezentace Slovenska a Gruzie dodal, že cítí zodpovědnost, ale fotbal je v konečném důsledku o kvalitě hráčů. „Pokud je problém ve mně, odejdu. Pokud ne, musíme si přiznat, že někteří hráči na to možná nemají. Ve Slovanu musíte vědět, kde hrajete a jaká je zde zodpovědnost. Nikdo nám nic nedaruje.“
|
Střídající Šín pomohl Alkmaaru v Konferenční lize k výhře nad Dritou
Slovan se z kvalifikace Ligy mistrů propadl až do ligové fáze Konferenční ligy. Ani v ní neuspěl. „Z naší strany to byl odevzdaný výkon. To je realita, ne krize, je to otázka současného stavu. Máme spoustu zraněných hráčů, což není výmluva, ale realita. Fotbal je o pohybu, Škendija má prostě pohyblivější hráče. My jsme prakticky nevystřelili na bránu. Ofenzivní hra týmu je velmi slabá, nemáme kvalitu směrem do zakončení,“ poukázal Weiss.
V neděli čeká Slovan klíčový zápas o titul podzimního mistra proti Žilině. V posledním utkání letošního roku pak doma přivítají Häcken už bez šance na postup.
„Musíme se soustředit na Žilinu. Je to soupeř, který nás bude přehrávat, pokud nebudeme poctivě běhat. Musíme si všechno dobře zanalyzovat a dělat v budoucnu lepší rozhodnutí - hráči, trenéři i funkcionáři. Jen tak může jít Slovan dobrým směrem,“ zdůraznil Weiss.