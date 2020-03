Dusno v Paris St. Germain. Kouč se hádá s ředitelem kvůli hvězdě

Německý trenér versus brazilský sportovní ředitel.

Spor kvůli argentinskému útočníkovi ve francouzském velkoklubu, v kterém do konce sezony hostuje z Interu Milán.

Sice žádná ostrá slova nepadla, ale zasvěcení je pouští do francouzských médií.

Fakta jsou jasná: než se soutěže kvůli šíření nákazy koronavirem zastavily, Paris St. Germain stihl proti Dortmundu odehrát osmifinále Ligy mistrů (1:2 a 2:0). A Icardi obě utkání proseděl na lavičce.

V posledních dvou duelech francouzské ligy paběrkoval, na hřišti byl jen třiatřicet minut. V základní sestavě byl naposledy v polovině února v Amiens (4:4).

Bilance v lize: dvacet zápasů, dvanáct gólů. Bilance v Champions League: šest zápasů, pět gólů.

V konkurenci útočníků Neymara, Kyliana Mbappého a Edinsona Cavaniho na tom sedmadvacetiletý Icardi není špatně. Lepší je jen Mbappé, o gól méně dal Neymar, Cavani výrazně zaostává.

Cena Icardiho na případný letní přestup do Paříže: 70 milionů eur, což je při současném kurzu téměř dvě miliardy korun.

A nejspíš proto, že se Tuchelovi vynaložené prostředky zdají příliš velké, nemá o Icardiho valný zájem.

Icardi byl léta absolutní hvězdou Interu, nejlepším útočníkem i střelcem v Itálii. Jenže po loňském příchodu trenéra Antonia Conteho své postavení ztratil.

Conte oznámil, že s ním nepočítá. Icardi se cítil odstrčený, nevzali ho například na speciální přípravu útočníků. Na hřišti trénoval sám někde v rohu. Hrozil soudem, stěžoval si na šikanu.

Už během jara mu sebrali kapitánskou pásku, tak se na šest týdnů hodil marod. „Bolí mě koleno,“ tvrdil. „Není možné, vyšetření neodhalilo žádné potíže,“ kontroval klub.

Tak co s ním? Pryč!

Jenže Icardi oznámil, že buď chce zůstat v Interu, nebo že maximálně bude souhlasit s přestupem do Juventusu. Ne, obě možnosti jsou mimo.

Poslední přestupový den loni v létě se naskytla možnost hostování v Paris St. Germain. Tak šel.

Ve Francii teď otázka stojí: zůstane Icardi, nebo Tuchel?

Německý kouč má smlouvu do léta 2021, ale údajně jeho vztah se sportovním ředitelem není dobrý. Jistě to není pevné spojenectví jako ve Slavii mezi koučem Trpišovským a ředitelem Nezmarem.

Podle Foot Mercato sportovní ředitel Leonardo hledá nástupce, údajně oslovil agenta italského kouče Massimiliana Allegriho, který do loňska pět let vedl Juventus a měl úspěchy. A ptal se ho, jestli by od léta tým převzal.

Allegri prý neřekl ne...