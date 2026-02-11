Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka

Autor:
  14:00
Po další blamáži byl trenér Thomas Frank v klidu. „Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?“ zeptal se ho reportér TNT po úterní domácí porážce s Newcastlem (1:2). „Den před zápasem jsem s vedením mluvil, takže ne, necítím,“ odpověděl Frank. Chyba, šéfům se věřit nedá, Thomasi.
Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a...

Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a výsledcích byl po 26. kole odvolán. | foto: Reuters

Jacob Ramsey (Newcastle) se raduje z gólu do sítě Tottenhamu.
Micky van de Ven z Tottenhamu (vlevo) v souboji s Anthonym Elangou z Newcastlu.
Trenér Tottenhamu Thomas Frank s kelímkem Arsenalu před utkáním na půdě...
Trenér Thomas Frank z Tottenhamu udílí pokyny v utkání se Slavií.
10 fotografií

Jen co se po pozápasovém rozhovoru vyspal, vedení londýnského klubu, kde dělá dvojku český gólman Antonín Kinský, Franka odvolalo. „Nastaly zoufalé časy a ty si žádají zoufalá opatření,“ predikoval někdejší útočník Les Ferdinand krátce po úterním duelu.

A ve středu dopoledne to přišlo.

„Byli jsme odhodláni mu poskytnout čas a podporu potřebnou k tomu, abychom společně tvořili budoucnost. Výsledky a výkony nás však vedli k závěru, že změna v této fázi sezony je nezbytná,“ oznámil klub.

Ale kdo ho nahradí? Fanoušci volají po návratu Mauricia Pochettina, který v letech 2014 až 2019 končil s týmem v Premier League na medailových pozicích a postoupil s ním do finále Ligy mistrů. Jenže argentinský kouč je „zadaný,“ reprezentaci Spojených států připravuje na blížící se domácí mistrovství světa.

Šéfy klubu vyloženě čas netlačí, nejbližší zápas odehraje tým až za dvanáct dnů, byť zrovna derby proti vedoucímu Arsenalu.

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Každopádně nástupce dánského trenéra bude mít spoustu práce. Převezme rozklížený tým se spoustou zraněných. Když se hrálo proti Newcastlu, na „neschopence“ na tribuně bylo víc hráčů než na lavici.

K dispozici přitom nejsou opory, které by jinak aspirovaly na základní sestavu. Maddison, Richarlison, Kulusevski, Kudus, Davies, Bentancur, Bergvall, Pedro Porro, Udogie, Danso. První část čtyřzápasového trestu za vyloučení si odpykal kapitán Romero.

To nejsou dobré vyhlídky.

Tottenham utrpěl jedenáctou ligovou porážku v sezoně. Nevyhrál osm zápasů za sebou a v domácích utkáních získal méně bodů už jen beznadějně nejhorší Wolverhampton.

Po zápase s Newcastlem už to nevydrželi ani věrní fanoušci, na hráče bučeli a pískali.

„Rozumím frustraci, trochu se to hromadí. Nejjednodušší je ukázat na mě. To k trenérské práci prostě patří,“ říkal Frank.

Trenér Tottenhamu Thomas Frank s kelímkem Arsenalu před utkáním na půdě Bournemouthu.

„Budu pracovat ve dne v noci, abych naše výsledky zvrátil. Ale nejsem v tom jen já sám. Není pochyb o tom, že se musíme zlepšit všichni a já musím být toho součástí,“ vysvětloval ještě v době, kdy si byl svou pozici jistý.

„Musíme být odolní, psychicky i fyzicky. Jsem si stoprocentně jistý, že je to týmová práce. Všichni jsme sehraní a víme, co je třeba udělat.“

Frank už nemusí dělat nic. Přitom loni přicházel s takovými nadějemi...

Tottenham si ho vybral díky koncepční práci v „malém“ Brentfordu, kde byl devět let, z toho sedm let jako hlavní kouč. Mimochodem, v Brentfordu nějaký čas spolupracoval s Larsem Friisem, bývalým koučem Sparty.

Čekalo se, že do Tottenhamu přinese klid, stabilitu defenzívy, kvalitu a taktickou všestrannost. Jenže narazil. S průměrem 1,12 bodu na zápas je podle Opty dokonce nejhorším koučem klubu v historii Premier League.

Jacob Ramsey (Newcastle) se raduje z gólu do sítě Tottenhamu.
Micky van de Ven z Tottenhamu (vlevo) v souboji s Anthonym Elangou z Newcastlu.
Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a výsledcích byl po 26. kole odvolán.
Trenér Tottenhamu Thomas Frank s kelímkem Arsenalu před utkáním na půdě Bournemouthu.
10 fotografií

Jeho předchůdce Ange Postecoglu byl v lize pátý a pak sice až sedmnáctý, ale zase vyhrál Evropskou ligu. A díky němu mohl Frank hrát s týmem Champions League, v níž si mužstvo vede nečekaně skvěle.

Po základní části obsadil čtvrtou příčku před Barcelonou. V pohárové soutěži to jde skvěle i dalším anglickým týmům. Manchester City osmý, Chelsea šestá, Liverpool třetí, Arsenal bez ztráty body jasně první. Všichni vyhlíží osmifinále, jen dvanáctý Newcastle musí v play off do prvního kola.

V Premier League to však Tottenhamu silně dře, situace je vážná a jestli se rychle nezvedne, může být ještě hůř. Přitom v nejvyšší soutěži je klub nepřetržitě od roku 1978, kdy se vrátil po jedné sezoně v druhé lize. Loňská sedmnáctá příčka byla od té doby nejhorší...

„Když Thomas Frank přišel, myslel jsem si, že přinese klid, stabilitu defenzívy a taktickou všestrannost,“ přemítal.

Přitom v úvodu sezony potížím nic nenasvědčovalo. V první pěti kolech Tottenham získal deset bodů, ale pak z následujících jedenadvaceti kol jen devatenáct, což je trapné číslo. Naposled se o záchranu klub bál v roce 2008. Dokonce v průběhu podzimu klesl na poslední příčku, což vyhazovem odnesl Juande Ramos.

„Řekněme si to na rovinu, ano hrajeme o záchranu,“ prohlásila v televizi TNT Sports klubová legenda Glenn Hoddle. „Musí to pochopit hráči i fanoušci. Je to realita, teď to je o každý bod.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

26. kolo

Crystal Palace vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
11.2. 20:30
  • 1.53
  • 4.41
  • 6.63
Nottingham vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
11.2. 20:30
  • 1.72
  • 3.90
  • 5.16
Aston Villa vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
11.2. 20:30
  • 2.04
  • 3.90
  • 3.53
Manchester City vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
11.2. 20:30
  • 1.37
  • 5.43
  • 8.31
Sunderland AFC vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
11.2. 21:15
  • 4.71
  • 4.00
  • 1.76
Brentford vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
12.2. 21:00
  • 5.13
  • 4.00
  • 1.67

27. kolo

Chelsea vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
21.2. 16:00
  • 1.24
  • 6.20
  • 10.00
Brentford vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
21.2. 16:00
  • 2.09
  • 3.69
  • 3.18
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

26. kolo

25. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 25 17 5 3 49:17 56
2. Manchester CityManchester City 25 15 5 5 51:24 50
3. Aston VillaAston Villa 25 14 5 6 36:27 47
4. Manchester UnitedManchester Utd. 26 12 9 5 47:37 45
5. ChelseaChelsea 26 12 8 6 47:30 44
6. BrentfordBrentford 25 12 3 10 39:34 39
7. LiverpoolLiverpool 25 11 6 8 40:35 39
8. EvertonEverton 26 10 7 9 29:30 37
9. BournemouthBournemouth 26 9 10 7 43:45 37
10. Newcastle UnitedNewcastle 26 10 6 10 37:37 36
11. Sunderland AFCSunderland 25 9 9 7 27:29 36
12. FulhamFulham 25 10 4 11 35:37 34
13. Crystal PalaceCrystal Palace 25 8 8 9 26:29 32
14. BrightonBrighton 25 7 10 8 34:33 31
15. Leeds UnitedLeeds 26 7 9 10 36:45 30
16. TottenhamTottenham 26 7 8 11 36:37 29
17. NottinghamNottingham 25 7 5 13 25:38 26
18. West HamWest Ham 26 6 6 14 32:49 24
19. Burnley FCBurnley 25 3 6 16 25:49 15
20. WolverhamptonWolves 25 1 5 19 16:48 8

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka

Dánský kouč vydržel v Tottenhamu necelou sezonu, po špatných výkonech a...

Po další blamáži byl trenér Thomas Frank v klidu. „Cítíte, že je vaše pozice v ohrožení?“ zeptal se ho reportér TNT po úterní domácí porážce s Newcastlem (1:2). „Den před zápasem jsem s vedením...

11. února 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeňský Kabongo do Boleslavi, Tottenham odvolal trenéra

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19,  aktualizováno  11. 2. 13:13

Souček o rekordu: Udělal jsem pro něj maximum, ať jsou na mě v Česku hrdí

Tomáš Souček (West Ham) se raduje ze své trefy do sítě Manchesteru United.

Jeho oslavy bývají vždy emotivní. Tentokrát jste ale poznali, že svou typickou helikoptéru prožívá ještě o něco víc. Aby taky ne! Tomáš Souček se v úterý večer proti Manchesteru United (1:1) dočkal...

11. února 2026  9:50

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

11. února 2026

Koubek: Učil jsem se žít bez fotbalu, ale nešlo to. Debaty s hráči? Snadné nebyly

Premium
Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Naposledy do Mexika odjížděl jako dovolenkář. Poloostrov Yucatán, mayská riviéra, nekonečné písečné pláže, pyramidy. „Vyrazili jsme tehdy s manželkou. Jak to může být dávno... Dvanáct, nebo třináct...

11. února 2026

Gól číslo 39! Souček má český střelecký rekord v Premier League, předčil Bergera

Jako by Tomáš Souček (West Ham) nevěřil, že vstřelil gól Manchesteru United.

Tři měsíce čekal na svou 39. trefu, kterou se odpoutá od Patrika Bergera a překoná český střelecký rekord v anglické Premier League, nejvěhlasnější soutěži světa. A v úterý se dočkal. Tomáš Souček...

10. února 2026  23:35,  aktualizováno  23:38

Bez smlouvy ven? Nereprezentuješ! Bizarní argentinské pravidlo by škrtlo i Messiho

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Kdo ví, co by s ním bylo, kdyby před čtvrt stoletím jako třináctiletý capart s rodiči nepřesídlil do Barcelony. Třeba by se z něj nikdy nestal fotbalový superhrdina. Dost možná by mu kariéru rychle...

10. února 2026  19:38

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, končí a s ním také asistent Dominik...

10. února 2026  15:38

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly

Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom...

10. února 2026  15:09

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Kovář poprvé za Eindhoven nechytal. Ohrozí zranění jeho účast v baráži?

Brankář Matěj Kovář zpracovává saudskou střelu.

Jednička fotbalové reprezentace Matěj Kovář je sedm týdnů před semifinálovým utkáním baráže o postup na mistrovství světa 2026 zraněný. „Vyšetření ukázala, že Matěj utrpěl jen drobné zranění. Jeho...

10. února 2026  11:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.