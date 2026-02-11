Zoufalé časy i činy v Tottenhamu. Obavy o záchranu a konec trenéra Franka

Jen co se po pozápasovém rozhovoru vyspal, vedení londýnského klubu, kde dělá dvojku český gólman Antonín Kinský, Franka odvolalo. „Nastaly zoufalé časy a ty si žádají zoufalá opatření,“ predikoval někdejší útočník Les Ferdinand krátce po úterním duelu.
A ve středu dopoledne to přišlo.
„Byli jsme odhodláni mu poskytnout čas a podporu potřebnou k tomu, abychom společně tvořili budoucnost. Výsledky a výkony nás však vedli k závěru, že změna v této fázi sezony je nezbytná,“ oznámil klub.
Ale kdo ho nahradí? Fanoušci volají po návratu Mauricia Pochettina, který v letech 2014 až 2019 končil s týmem v Premier League na medailových pozicích a postoupil s ním do finále Ligy mistrů. Jenže argentinský kouč je „zadaný,“ reprezentaci Spojených států připravuje na blížící se domácí mistrovství světa.
Šéfy klubu vyloženě čas netlačí, nejbližší zápas odehraje tým až za dvanáct dnů, byť zrovna derby proti vedoucímu Arsenalu.
Každopádně nástupce dánského trenéra bude mít spoustu práce. Převezme rozklížený tým se spoustou zraněných. Když se hrálo proti Newcastlu, na „neschopence“ na tribuně bylo víc hráčů než na lavici.
K dispozici přitom nejsou opory, které by jinak aspirovaly na základní sestavu. Maddison, Richarlison, Kulusevski, Kudus, Davies, Bentancur, Bergvall, Pedro Porro, Udogie, Danso. První část čtyřzápasového trestu za vyloučení si odpykal kapitán Romero.
To nejsou dobré vyhlídky.
Tottenham utrpěl jedenáctou ligovou porážku v sezoně. Nevyhrál osm zápasů za sebou a v domácích utkáních získal méně bodů už jen beznadějně nejhorší Wolverhampton.
Po zápase s Newcastlem už to nevydrželi ani věrní fanoušci, na hráče bučeli a pískali.
„Rozumím frustraci, trochu se to hromadí. Nejjednodušší je ukázat na mě. To k trenérské práci prostě patří,“ říkal Frank.
„Budu pracovat ve dne v noci, abych naše výsledky zvrátil. Ale nejsem v tom jen já sám. Není pochyb o tom, že se musíme zlepšit všichni a já musím být toho součástí,“ vysvětloval ještě v době, kdy si byl svou pozici jistý.
„Musíme být odolní, psychicky i fyzicky. Jsem si stoprocentně jistý, že je to týmová práce. Všichni jsme sehraní a víme, co je třeba udělat.“
Frank už nemusí dělat nic. Přitom loni přicházel s takovými nadějemi...
Tottenham si ho vybral díky koncepční práci v „malém“ Brentfordu, kde byl devět let, z toho sedm let jako hlavní kouč. Mimochodem, v Brentfordu nějaký čas spolupracoval s Larsem Friisem, bývalým koučem Sparty.
Čekalo se, že do Tottenhamu přinese klid, stabilitu defenzívy, kvalitu a taktickou všestrannost. Jenže narazil. S průměrem 1,12 bodu na zápas je podle Opty dokonce nejhorším koučem klubu v historii Premier League.
Jeho předchůdce Ange Postecoglu byl v lize pátý a pak sice až sedmnáctý, ale zase vyhrál Evropskou ligu. A díky němu mohl Frank hrát s týmem Champions League, v níž si mužstvo vede nečekaně skvěle.
Po základní části obsadil čtvrtou příčku před Barcelonou. V pohárové soutěži to jde skvěle i dalším anglickým týmům. Manchester City osmý, Chelsea šestá, Liverpool třetí, Arsenal bez ztráty body jasně první. Všichni vyhlíží osmifinále, jen dvanáctý Newcastle musí v play off do prvního kola.
V Premier League to však Tottenhamu silně dře, situace je vážná a jestli se rychle nezvedne, může být ještě hůř. Přitom v nejvyšší soutěži je klub nepřetržitě od roku 1978, kdy se vrátil po jedné sezoně v druhé lize. Loňská sedmnáctá příčka byla od té doby nejhorší...
„Když Thomas Frank přišel, myslel jsem si, že přinese klid, stabilitu defenzívy a taktickou všestrannost,“ přemítal.
Přitom v úvodu sezony potížím nic nenasvědčovalo. V první pěti kolech Tottenham získal deset bodů, ale pak z následujících jedenadvaceti kol jen devatenáct, což je trapné číslo. Naposled se o záchranu klub bál v roce 2008. Dokonce v průběhu podzimu klesl na poslední příčku, což vyhazovem odnesl Juande Ramos.
„Řekněme si to na rovinu, ano hrajeme o záchranu,“ prohlásila v televizi TNT Sports klubová legenda Glenn Hoddle. „Musí to pochopit hráči i fanoušci. Je to realita, teď to je o každý bod.“