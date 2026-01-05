Manchester vyhodil kouče Amorima. Jsou důvodem neshody s vedením?

„Vzhledem k postavení v tabulce se vedení klubu nakonec rozhodlo, že je správný čas na změnu, abychom zvýšili šance na co nejlepší umístění na konci soutěže,“ oznámil klub.
To je oficiální důvod. Ale ty skutečné budou spíš jiné. Jde o osobní spory s vedením klubu, což šlo vystopovat z koučových vyjádření na tiskových konferencích. Ať už šlo neshody ohledně posil, nebo názory na hru, sestavu.
Sám Amorim v minulých dnech naznačil, že roste napětí mezi ním a sportovním ředitel Jasonem Wilcoxem, který do klubu přišel až po Amorimovi, čili si portugalského kouče nevybral
„Někdy mám nápad já, ale Jason nebo někdo z vedení na to mají jiný názor. Přitom u každého rozhodnutí bychom měli najít společnou řeč,“ řekl Amorim na tiskovce po víkendové remíze v Leedsu.
Podotkl, že klub je příliš citlivý na kritiku z venku a konkrétně jmenoval experta Sky Sports a bývalého hráče Garyho Nevilla. „Pokud lidé tohle nezvládají, musíme klub změnit klub.“
Nelíbilo se mu, že mu vedení mluví do práce. „Vím, že nejmenuju Tuchel, Conte nebo Mourinho, ale pořád jsem trenérem United. A bude to tak ještě osmnáct měsíců. Nevzdám to, neodejdu a dál budu dělat svou práci, dokud se to vedení nerozhodne změnit.“
To se stalo v pondělí dopoledne, pár hodin po duelu v Leedsu...
Amorim byl jmenován 1. listopadu 2024 jako nástupce Erika ten Haga, ale ještě pár zápasů vedl Sporting Lisabon.
Do Anglie se přesunul až po třech týdnech, první zápas na lavičce United si odbyl až 24. listopadu v Ipswichi.
Převzal rozklížený tým, s kterým moc nesvedl. Nedokázal ho zvednout, v anglické lize skončil až patnáctý, což byla historicky nejhorší sezona klubu v Premier League.
Dojem si částečně vynahradil v Evropské lize, probil se do finále, které však prohrál s Tottenhamem. Přišel tím i o účast v Champions League a v současném ročníku evropské poháry nehraje.
Sezona bez Evropy mu celkem vyhovuje, byť v posledních týdnech spíš ztrácel. Po dvaceti kolech je tým šestý, vyhrál jediný z posledních pěti zápasů a tři z jedenácti.
Celkem mužstvo vedl v třiašedesáti zápasech, vyhrál jich jen čtyřiadvacet, v osmnácti remizoval a jedenadvacet prohrál. Úspěšnost výher má jen 38 procent.
Amorim byl desátým koučem od éry legendárního Alexe Fergusona, který končil v létě 2013. Od té doby žádný z jeho nástupců neuspěl.
David Moyes nevydržel ani jednu sezonu, legendární velšský záložník Ryan Giggs vedl tým dočasně ve čtyřech zápasech, v té době byl ještě oficiálně hráčem. Louis van Gaal zůstal dvě sezony, José Mourinho dokonce dva a půl roku a vyhrál Evropskou ligu.
Někdejší útočník klubu Ole Gunnar Solskjaer začal jako dočasný kouč, pak si vysloužil dlouhodobý kontrakt a zůstal takřka tři roky. Ale i on byl předčasně odvolán.
Po něm tři zápasy byl u týmu dosavadní asistent Michael Carrick, půl roku pak Ralf Rangnick. On byl prozatímním koučem do doby, než se povedlo přivést Erika ten Haga z Ajaxu.
Ten měl důvěru víc než dvě sezony, za jeho éry po neshodách s ním skončil Cristiano Ronaldo. Ale výsledky pořád žádné. Po jeho vyhazovu vedl tým dočasně jeho asistent Ruud van Nistelrooij, než se povedlo vyvázat ze Sportingu právě Amaorima.
V éře po Fergusonovi klub nevyhrál žádný titul, byť je s dvaceti triumfy společně s Liverpoolem anglickým rekordmanem. Vedle Evropské ligy (2017) United za posledních dvanáct let získali dva Anglické poháry (2016 a 2024) a dva Ligové poháry (2017 a 2023).