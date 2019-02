Dejte mu medaili! V Liverpoolu děkují bývalému kouči, který přibrzdil City

Co na tom, že koučem Liverpoolu už téměř devět let není. Fanoušci ho oslavují, jako by byl.

Zvlášť po úterku, kdy Benítez, toho času trenér Newcastlu, skolil Manchester City (2:1), hlavního liverpoolského konkurenta v boji o ligové prvenství.

„Jestli ten titul vyhrajeme, dejte mu medaili,“ citoval server BBC jednoho z fanoušků na sociálních sítích.

„Nejsou to jen obyčejné tři body, porazili jsme fantastický tým,“ radoval se Benítez. „I když jsme inkasovali hned v první minutě, což rozhodne nebylo v plánu, hráči zareagovali skvěle. Soustředili se a dobře bránili. Jsem šťastný,“ pokračoval osmapadesátiletý kouč.

A teprve čtvrtý muž, který v aktuálním ligovém ročníku vyzrál na Pepa Guardiolu a jeho Manchester City.

„Prostě to nebyl náš den. Byli jsme nedůrazní a málo agresivní, proto jsme ztratili body,“ vysvětlil poražený trenér.

Manchester City verze 2018/19 už není ten suverén z loňského ročníku. Ztráty se kupí a v tabulce je to znát. Pokud Liverpool ve středu doma porazí Leicester, povede čtrnáct kol před koncem o sedm bodů.

A titulu bude opět blíž.

„Měli jsme šanci jejich náskok snížit. Když jste druzí, musíte se soustředit pouze a jen na své zápasy, musíte vítězit a my to tentokrát nezvládli. Ale bojovat budeme dál,“ slíbil Guardiola.