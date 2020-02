Neklid zvýraznila porážka. Ale jdeme správným směrem, věří kouč Barcelony

Dlouho bezbrankové utkání v Bilbau rozhodla jedna z posledních akcí duelu. Centr z pravé strany, souboj útočníka Iňaki Williamse se záložníkem Sergiem Busquetsem, jenž balon nešťastně posunul mimo dosah vlastního brankáře.

„Už jsme neměli čas zareagovat,“ litoval Setién. „Jsou dny, kdy máte deset šancí, a stejně žádnou neproměníte. Možná nám chybí trochu sebevědomí.“

Ne, Barcelona neprožívá šťastné dny.

Lionel Messi, pan Nedotknutelný, se před pár dny na instagramu obořil vůči kritice sportovního ředitele Erika Abidala. Ten tvrdil, že hráči pod bývalým trenérem Ernestem Valverdem pracovali nedostatečně.

Sporem žila španělská média. Nahlas se dokonce hovořilo o tom, že Abidal v Barceloně na hodinu skončí, což se zatím nestalo.

„Každý ví, kdo co udělal dobře a špatně. Musíme pracovat a ne, že se do konce sezony budeme mezi sebou handrkovat, protože to ničemu nepomůže,“ nabádá obránce Gérard Piqué.

„Není vhodná doba, abychom na sebe házeli špínu. Jsme zklamaní, že jsme vypadli, ale máme radost z předvedené hry,“ navázal Piqué na chválu trenéra Setiéna.

Barcelona v Bilbau dominovala v držení míče. Měla převahu, víc střel i slušné šance. Kdyby Griezmann či Messi v průběhu druhého poločasu stříleli přesněji a ne do středu brány, kde byl připravený gólman Unai Simon, zřejmě by to na Bilbao stačilo. Místo toho hosté sami z ojedinělé příležitosti soupeře inkasovali.

Pod vedením nového trenéra padli podruhé, v lize jsou o tři body za Realem, s kterým se v přímém souboji utkají za necelý měsíc.