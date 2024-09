Gól Hložka, pak kolaps. Pro Hoffenheim může mít další dohru: přijde nový kouč?

Po snovém začátku a třech gólech během první čtvrthodiny červená karta a pak už jen zmar a totální fiasko.

Prohrát před domácími fanoušky 3:4, i když jste po patnácti minutách vedli 3:0, je ostuda jako vrata, která jedovaté náladě, jež v posledních týdnech obestupuje celý fotbalový Hoffenheim, vůbec nepomáhá.

Po čtvrté bundesligové porážce v řadě se znovu nahlas mluví o výměně trenéra. Hoffenheim je šestnáctý a to, že neoblíbený klubový majitel Dietmar Hopp před závěrečným hvizdem domácí popravy opustil čestnou lóži, mělo být jasným vzkazem samo o sobě.

Trenér Hoffenheimu Pellegrino Matarazzo

„Přesně vím, co je teď mým hlavním úkolem,“ zareagoval přesto pozitivně trenér Pellegrino Matarazzo. „Musíme se soustředit na prvních osmnáct minut, které jsme proti Brémám odehráli výborně, a stejným stylem hrát i příště.“

Otázka je, jestli ještě nějaké příště šestačtyřicetiletý kouč s ustupující ofinou zažije. Ve čtvrtek hraje Hoffenheim v Evropské lize s Dynamem Kyjev a v neděli cestuje do Stuttgartu.

Proti Brémám předváděl Hoffenheim v úvodu skutečně nejlepší fotbal sezony. Svěží, nápaditý, rychlý, prostě vyladěný. Všechno fungovalo, takže i nespokojení fanoušci na chvíli zapomněli na výhrady vůči klubovému vedení a aplaudovali. Hráči zářili, když Hložek svým premiérovým gólem zvyšoval už na 3:0.

V malém pokutovém území soupeře se zorientoval perfektně. Intuitivně zareagoval po dvou nenadálých odrazech a prosadil se efektním kopem přes hlavu.

Nova Sport @novasport_cz Adam Hložek se dočkal a vstřelil svůj první gól v dresu Hoffenheimu! 💢🇨🇿



#NovaSport #Bundesliga https://t.co/LAv89bymNK oblíbit odpovědět

Jenže potom domácí obraně pláchl hostující rychlík Felix Agu, natlačil se před špatně postaveného Stanleyho Nsokiho, který v pozici posledního bránícího hráče fauloval. A Brémy po červené kartě stačily ještě do přestávky bleskově srovnat.

„Nic podobného by se nám nemělo stát. Vedli jsme tři nula, klidně jsme mohli soupeře pustit, ať jde sám na bránu. Zvlášť když máme v bráně nejlepšího gólmana v Německu,“ zlobil se na Nsokiho spoluhráč Kevin Akpoguma. „Neudělal to schválně,“ hájil svěřence trenér Matarazzo. „Věřím, že se vrátí silnější. Potenciál má obrovský, ač všichni dobře víme, že od něj potřebujeme hlavně konzistentní výkony.“

Není to poprvé, co pětadvacetiletý francouzský stoper, který do Německa přišel z belgických Brugg, vlastní tým potopil. Na druhou stranu: i v deseti si měl Hoffenheim s výtečně rozehraným zápasem poradit mnohem lépe.

Nejen pro českého reprezentačního kouče Ivana Haška je pak alarmující, že podruhé za sebou scházel v nominaci obránce Robin Hranáč. Minulý víkend dostal první šanci v základní sestavě, ale Hoffenheim od Unionu inkasoval dva rychlé góly a ztrátu už nedohnal. Bývalý plzeňský stoper šel společně s parťákem Timem Drexlerem dolů už o poločase a pak si přečetl trenérovu kritiku: „Byli jsme blízko debaklu, náš výkon v prvním dějství zdaleka nedosahoval úrovně bundesligy. Každý by se měl podívat do zrcadla a zeptat se sám sebe, zda dokáže hrát lépe a agresivněji. Proč byl soupeř silnější? Proč se dostal při rohu přede mě? Na to ať si každý odpovědí sám.“

Radost z prvního gólu v novém dresu, pak zmar. Adam Hložek prožil v dresu Hoffenheimu těžký zápas, jeho tým ztratil vedení 3:0 a prohrál 3:4.

Ne, Hoffenheim neprožívá dobré časy.

V létě za zvláštních okolností obměnil takřka celé sportovní vedení, řešila se pozice kouče Matarazza, který měl nabídku od amerického nároďáku, a do toho dorazily posily za více 60 milionů eur.

Ale kdo je vybíral?

A kdo jejich příchod odsouhlasil?

Zdá se, že trenér to nebyl, takže chaos v pozadí se nyní dotýká i českých hráčů v čele s Hložkem a Hranáčem. O jeho nedobré pozici svědčí i úvahy novinářů věhlasného magazínu Kicker, kteří píšou, že Hoffenheim nezískal za vážně zraněného tureckého stopera Ozana Kabaka adekvátní náhradu. Mimochodem, na soupisce Hoffenhiemu figurují z českých hráčů také zkušený Pavel Kadeřábek a aktuálně zraněný David Jurásek.

I oni nyní čekají, co bude dál.

Stoper Hoffenheimu Robin Hranáč (vpravo) v osobním souboji během zápasu s Unionem Berlín.

Podle zmiňovaného Kickeru by tým brzy mohl převzít trenér David Wagner, který v Německu vedl například Schalke, s anglickým Huddersfieldem postoupil do Premier League a naposledy na ostrovech působil v druholigovém Norwichi.

Dlouhodobě se Hoffenheim zajímal i o služby jmenovce Sandra Wagnera, který však z pozice asistenta trenéra u národního týmu opakovaně odmítl. Už v létě problesklo i jméno bývalého vynikajícího argentinského stopera Martína Demichelise, který má zkušenosti s německým fotbalem, ale po konci v River Plate podepsal s mexickým Monterrey.

„Jsme uprostřed velké přestavby a neměli bychom zapomínat na to, co nás v posledních měsících potkalo,“ uvedl Matarazzo s odkazem na nedávné personální zemětřesení ve klubových vrcholných pozicích. To se prý projevuje také na hřišti: „Nejsme teď bohužel dostatečně stabilní, aby nás nepoložily červená karta nebo rychle inkasovaný gól.“

Otázka zní, jak moc stabilní je trenérova současná pozice.