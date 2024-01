Trenérský skandál. Vyloučení beru, ale vyprovokovali mě, hájil se Bjelica

Chorvatský kouč za incident v dohrávce na Bayernu Mnichov zatím pyká tím, že tři zápasy nesmí na lavičku.

Pro Union Berlín, který bojuje o záchranu, to může být velkým problém. Bjelica v týdnu v Mnichově odkoučoval v klubu teprve sedmý zápas, v němž se u postranní čáry dostal do konfliktu se soupeřovým útočníkem Leroyem Saném.

„Úplně mu ruply nervy, během hádky nad sebou neměl absolutně žádnou kontrolu. Trenér, který neplní svou funkci, není vzorem a ještě poškozuje reputaci klubu takovým hloupým jednáním, je nepřijatelný,“ tvrdí v komentáři německý magazín Kicker.

Přitom potyčka vznikla z banální situace, které se v zápasech objevují často. Trenér u postranní čáry chytil míč, soupeřův hráč si pro něj šel, aby mohl házet aut.

Ale Bjelica mu ho nepodal, ale nesportovně míč „zahodil“. Sané mu nejspíš cosi řekl, kouč ho chytil za obličej a odstrčil. Když se na něj Sané sápal, Bjelica mu znovu sáhl do obličeje.

„Pro tohle neexistuje žádná omluva,“ řekl v televizním studiu někdejší německý reprezentant Thomas Hitzlsperger, jenž pracuje pro televizi Sky jako expert.

„Byl jsem ve své technické zóně, měl jsem míč a chtěl jsem ho dát Sanému. Ale on do mě strčil, tak jsem reagoval,“ tvrdil Bjelica poněkud nepřesně.

Do následného konfliktu se zapojili další hráči i členové realizačních týmů, snažili se situace uklidnit. Rozhodčí Frank Willenborg kouče vyloučil, Sanému dal žlutou kartu. Bjelica musel na tribunu, kde se pohádal s fanoušky Bayernu.

Nenad Bjelica, kouč Unionu Berlín, během zápasu na Bayernu Mnichov.

„Jasně, červená karta správně. Tohle nelze tolerovat, rozhodčího chápu,“ řekl Bjelica smířlivě, když už vychladl.

Ale Sanému se omlouvat nehodlá. „Omluvím se jen svému týmu, Sanému ne. Šel ke mně, aby mě vyprovokoval. Já jsem samozřejmě reagoval špatně. Jako trenér bych se takhle chovat neměl. Dál k tomu už nic nemám.“

„Nezlobím se, prostě se to stalo. To jsou emoce během zápasu. Už je to pryč,“ řekl Sané.

Německý útočník odmítá, že by soupeřova kouče vyprovokoval. „Vlastně jsem chtěl si jen rychle vzít míč, abychom šli do útoku. A pak to začalo být trochu divoké a chytil mě za obličej,“ řekl Sané pro deník Bild.

„O vyloučení asi nemá cenu diskutovat,“ prohlásil obránce Kevin Vogt z Unionu Berlín. „Nechci našeho trenéra nijak omlouvat, ale také se musí vidět, že byl vyprovokován.“

Stalo se to v 74. minutě za stavu 1:0 pro Bayern. Chvíli předtím měli hosté možnost k vyrovnání a po pádu v pokutovém území žádali pokutový kop. „Po té situace jsem byl trochu nervózní,“ připustil Bjelica.

Nervozitou bude trpět, až bude následující tři utkání sledovat z tribuny.

„Pro těžce zkoušený tým je to další nepříjemné oslabení. Teprve se uvidí, jestli Bjelica bude po trestu ještě vůbec pokračovat,“ přemítá komentátor Kickeru.

Dvaapadesátiletý Bjelica je někdejší chorvatský reprezentant, za Albacete a Betis hrál španělskou ligu, za Kaiserslautern nastupoval v bundeslize, kariéru končil v rakouském v Klagenfurtu. Tam také začal tu trenérskou, v Rakousku vedl i Austrii Vídeň, byl také v italské Spezii, v Lechu Poznaň, dva roky vedl Dinamo Záhřeb a před příchodem do Německa byl od dubna do října 2023 trenérem Trabzonsporu.

O měsíc později v Unionu Berlín nahradil Urse Fischera, jenž v Unionu působil pět let. Dovedl ho mezi německou elitu, pak do Konferenční ligy a v minulé sezoně dokonce do Ligy mistrů. Ale právě loni na podzim náročný program tým nezvládl, po vleklé sérii bez vítězství byl Fischer odvolán.