Carrick, Solskjaer, nebo snad oba? Manchester řeší návrat k nedávné historii

  14:30
Bude to po pěti letech znovu Ole Gunnar Solskjaer? Nebo fotbalisty Manchesteru United zase jen dočasně povede Michael Carrick? „Bezvládí“ v největším anglickém klubu by mělo do víkendového derby proti městskému rivalovi skončit.
Darren Fletcher, jenž byl dočasně od dorostu pověřen vedením prvního týmu, se při příchodu na druhý poločas nedělního pohárového utkání proti Brightonu snažil vyhecovat ospalé publikum na Old Trafford.

„Pozbuďte kluky, pomozte nám,“ hecoval tribuny. Ale ani to nepomohlo.

United pod někdejším záložníkem nevyhráli ani druhý zápas, po remíze v ligovém duelu v Burnley (2:2) podlehli 1:2 a v Anglickém poháru skončili.

„Byl to druhý a zřejmě i poslední zápas pod jedenačtyřicetiletým Fletcherem,“ soudí BBC.

Manchester vyhodil kouče Amorima. Jsou důvodem neshody s vedením?

Nahradit by ho měl o tři roky starší Carrick, Fletcherův bývalý spoluhráč ze středu pole z tehdejší úspěšné éry pod Alexem Fergusonem. Jenže i on by byl jen prozatímním koučem, než se najde někdo „věhlasnější“.

Mužstvo se po dvou dnech volna vrátí ve středu k tréninku a šéfové klubu doufají, že v té době už budou s Carrickem domluveni.

Ten se jako dočasný kouč v minulosti osvědčil, v závěru roku 2021 po odvolání Ole Gunnara Solskjaera vedl tým ve třech zápasech, z nichž dva vyhrál a v jednom remizoval. Následně po příchodu Ralfa Rangnicka z klubu po patnácti letech odešel.

Carrick v United působil nejdřív dvanáct let jako hráč, nastoupil do 464 utkání a po skončení kariéry se okamžitě přesunul na pozici asistenta José Mourinha. Následně dělal právě i pod Solskjaerem, který podle anglických médií rovněž jednal o návratu.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Carrick je od loňského léta bez práce, když po třech letech skončil v druholigovém Middlesbrough a nepovedlo se mu klub vrátit do Premier League.

Mimochodem, od konce Fergusonovy éry v létě 2013 vydržel na lavičce nejdéle právě Solskjaer, a to tři roky. Naposled Rubén Amorim byl odvolán po čtrnácti měsících.

