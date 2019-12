Jsem připravený na nové projekty, řekl Pochettino. Je i na seznamu Arsenalu

Sedmačtyřicetiletý kouč skončil v listopadu v Tottenhamu kvůli nepovedenému vstupu do sezony i zhoršující se atmosféře v kabině. Jen pět měsíců poté, co tým dovedl do finále Ligy mistrů, ho nahradil José Mourinho.

„Ale do Evropy se brzy vrátím, tam vidím svou budoucnost,“ vzkázal Pochettino přes argentinský Fox Sports. „Ve svém věku nepotřebuji příliš času na zotavenou. Jsem otevřený novým a atraktivním projektům.“

Které to jsou?

Pochettina dlouhodobě sledují Bayern Mnichov či Real Madrid, jeho jméno se skloňovalo v souvislosti s Manchesterem United a vysoko ho má podle serveru The Athletic na seznamu také Arsenal, který minulý týden odvolal Unaie Emeryho.

„Bylo pro mě důležité si vyčistit hlavu, trochu se vzpamatovat po pěti a půl parádních sezonách v Tottenhamu a opět získat novou motivaci,“ řekl Pochettino, jenž měl po vyhazovu dostat kompenzaci ve výši dvanácti milionů liber.

Několik zdrojů v Británii informovalo, že kdyby Pochettino do léta vzal jinou práci, o peníze by přišel. To následně popřel například The Telegraph, který zase tvrdí, že by se případný zájemce nejprve musel dohodnout na odstupném s Danielem Levym, šéfem Tottenhamu, kde je argentinský trenér navzdory odvolání stále ještě smluvně vázán.

A je otázka, jestli by byl zrovna on ochoten se bavit právě s Arsenalem, největším rivalem.

Historicky jsou přesuny mezi oběma kluby spíš výjimečné, dokonce i sám Pochettino před časem prohlásil, že by do Arsenalu ani do Barcelony, protože dřív vedl rovněž konkurenční Espaňol, nikdy nešel.

„Ale Arsenal by to s ním zkusit, měli by Pochettina oslovit,“ nabádá expert Martin Keown. To blízcí prý Pochettinovi naopak radí, aby si alespoň do léta počkal na jiný a lepší džob.

Poslechne je?