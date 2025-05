Kouč Guardiola: Bolí mě, když musí hráči na tribunu. Chci užší kádr, jinak končím

Když mu loni v listopadu na trénink dorazilo jen třináct zdravých hráčů včetně těch, kteří takřka vůbec nenastupují, Guardiola byl nešťastný. „S kým budeme hrát? Máme vážné problémy,“ postěžoval si.

Když naopak má z čeho vybírat, tak se mu to taky nelíbí. „Nesmírně mě bolí, když některým klukům musím říct, že nemůžou hrát. Požádal jsem vedení klubu, že nechci tak široký kádr. Nechci nechávat pět nebo šest hráčů na tribuně. Když to tak bude dál, končím. Snižte počet hráčů, zůstanu.“

V úterý pro City v životně důležitém utkání museli na tribunu drahá zimní posila Abdukodir Chusanov, Savinho, James McAtee, Claudio Echeverri a Rico Lewis.

„Možná jsme před pár měsíci pořádně neměli s kým hrát. Chyběli obránci, bylo to složité. Ale pak se hráči vrátili. Nejde trénovat čtyřiadvacet, pětadvacet, šestadvacet hráčů, abych pěti nebo šesti z nich musel před každým zápasem říct, ať zůstanou doma. Tohle opravdu nechci,“ zdůraznil Guardiola.

Jak v Premier League o Ligu mistrů V neděli v závěrečném dějství se pět mužstev popere o zbývající tři místa v příštím ročníku Ligy mistrů. Manchesteru City stačí na Fulhamu bod. Newcastle, Chelsea i Aston Villa mají stejně bodů, ale klub z Birminghamu má výrazně horší rozdíl skóre, který v případě bodové rovnosti rozhoduje. Nottingham musí zdolat Chelsea a doufat, že jeden z konkurentů Newcastle nebo Aston Villa svá utkání nevyhrají. Newcastle hostí Everton, Aston Villa hraje na Manchesteru United, který bude mít po finále Evropské ligy. Jistou účast v příštím ročníku Champions League už mají mistrovský Liverpool a druhý Arsenal.

Klub v lednu utratil víc než 200 milionů liber, v přepočtu necelých šest miliard korun, za obránce Chusanova z Lens, útočníka Omara Marmúše z Frankfurtu, záložníka Nika Gonzaleze z Porta a stopera Vitora Reise z Palmeiras. Z River Plate přišel Claudio Echeverri, jehož anglický klub koupil už v létě a nechal v Argentině na hostování.

Zatím jediným potvrzeným letním odchodem je De Bruyne, který v City po vypršení smlouvy končí po deseti letech.

Nejistá je budoucnost záložníka Jacka Grealishe, který v základní sestavě v duelu Premier League nastoupil naposledy 2. dubna.

Ale co když tým postihne řada zranění jako loni? „Máme hráče v akademii, takže si poradíme.“

Příliš široký kádr je podle Guardioly neudržitelný. Je podle něj důležité, aby hráči vytvořili partu, která se v průběhu sezony tak trochu rozpadla. Aby si k sobě našli cestu.

Kluby Premier League mohou do zápasů nominovat dvacet hráčů, v kádru mohou mít oficiálně pětadvacet fotbalistů a plus mladíky do 21 let.

Jak zmínila BBC, oficiální webové stránky Chelsea uvádějí 31 hráčů, přičemž 21 dalších hráčů je na hostování. Wolverhampton má zapsáno 30 hráčů, Brighton a Tottenham o jednoho méně.

S nejužším kádrem vystupuje Arsenal, má čtyřiadvacet hráčů. O jednoho více uvádějí Liverpool, Aston Villa, Everton a Nottingham Forest.