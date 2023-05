Nejhorší sudí, kterého jsem zažil. Kouč Mourinho těžko kousal další ztrátu

AS Řím nevyhrál třetí utkání za sebou a ztrácí v boji o účast v Lize mistrů. Po středeční remíze v Monze klesl dokonce až na sedmou pozici, z níž za určitých okolností dostane maximálně do Konferenční ligy.

Mourinhovu frustraci po dalším nepovedeném utkání odnesl sudí.

„Tohle byl nejhorší rozhodčí, kterého jsem během celé kariéry potkal. Věřte mi, protože jsem měl co do činění s mnoha špatnými rozhodčími. Když obvykle mluvím o sudích, tak je to proto, že přímo ovlivňují hru,“ řekl Mourinho v televizním rozhovoru.

„Ale on je hrozný, s nikým nekomunikuje, chybí mu empatie a udělí červenou kartu hráči, který uklouzne, protože je v nastaveném čase vyčerpaný,“ pronesl šedesátiletý portugalský trenér.

Podle něj je v moci některých jiných italských klubů odmítnout Chiffiho delegaci na svoje zápasy. „Bohužel tohle je další znak slabosti AS Řím. Nemáme sílu ostatních klubů, které mohou říct, že tohohle rozhodčího nechtějí. Ani to není naším zvykem,“ prohlásil Mourinho.

V Monze dostal žlutou kartu v 35. minutě a v závěru se bál, že bude vyloučen. „Dvacet nebo třicet minut před koncem jsem úplně přestal koučovat, protože jsem věděl, že mi dá červenou kartu za cokoliv.“

V aktuálním ročníku Serie A už byl za konflikty s rozhodčími vyloučen třikrát. „Hrozně jsem chtěl něco říct, ale nemohu si dovolit dostat červenou kartu a být bez svých hráčů. Proto jsem tak brzy odešel ze hřiště, nechtěl jsem se na Chiffiho ani podívat,“ pronesl Mourinho.

„Měl jsem při zápase zapnutý mikrofon a nahrával si všechno od chvíle, kdy jsem opustil šatnu, až do okamžiku svého návratu do kabiny. Musím se chránit.“