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Deset let s Trpišovským, pak u národního týmu. Teď Köstl skončil v Ružomberku

Autor:
  17:43
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Jaroslav Köstl koučuje české fotbalisty při utkání s Gibraltarem. | foto: Reuters

Někdejší dlouholetý asistent Jindřicha Trpišovského a poté dočasný trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl podle informací iDNES.cz v Ružomberku skončil. Potvrzují to i slovenská média. Vedení klubu šestatřicetiletého kouče odvolalo po víkendové porážce 1:4 v Podbrezové, ale zároveň paradoxně po nejlepším období v této sezoně. Skončit má i sportovní ředitel Tomáš Hübschman. To všechno může být problém pro početnou enklávu českých hráčů.

MFK Ružomberok nemá výsledky.

Po čtrnácti kolech slovenské ligy je tým třetí od konce a jen dva body od poslední příčky.

V součtu s nepříliš povedeným jarem, kdy mužstvo obsadilo rovněž desátou příčku a bylo jen tři body od baráže a pět od přímého sestupu, už vedení klubu sáhlo k radikálnímu řešení.

Köstlovu konci předcházelo jiné zásadní rozhodnutí, klub přeřadil do béčka českého kapitána Jana Hladíka. Někdejší hráč Zbrojovky Brno byl oporou týmu a mezi spoluhráči oblíbený.

„Jde o rozhodnutí vedení klubu, došlo k tomu na základě jeho výkonů a přístupů k zápasům,“ vysvětlil pro deník Šport generální ředitel Ľubomír Golis.

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Ružomberok měl v létě mizerný start do sezony, z úvodních šesti kol uhrál jediný bod.

Poté pomalu začal sbírat další remízy i výhry. Z posledních pěti zápasů získal sedm bodů, což je o dva víc než za úvodních devět kol.

Köstl nastoupil do Ružomberku v lednu místo jiného českého trenéra Ondřeje Smetany, zároveň se sportovním ředitel stal Hübschman.

Oba spolu pracovali u české reprezentace: Köstl byl od ledna 2024 asistentem Ivana Haška a Hübschman manažerem.

Když Hašek v říjnu 2025 u národního mužstva skončil, Köstl zůstal na závěrečný zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa. U březnové baráže však už nebyl, v té době už pracoval na Slovensku.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a jeho asistent Jaroslav Köstl v utkání...

Než šel k národnímu mužstvu, dělal Köstl deset let s Jindřichem Trpišovským. Byli jeho asistentem ve Viktorii Žižkov, v Liberci i ve Slavii.

V Ružomberku působí několik českých hráčů, vedle Hladíka to jsou Köstlův mladší bratr Daniel, který je tam třetí sezonu.

Dále někdejší sparťan Filip Souček, Tomáš Buchvaldek, Matěj Koubek, mladíci Vojtěch Hranoš a Kevin Huňa, v rezervě je Vojtěch Novák, odchovanec Bohemians.

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