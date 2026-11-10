MFK Ružomberok nemá výsledky.
Po čtrnácti kolech slovenské ligy je tým třetí od konce a jen dva body od poslední příčky.
V součtu s nepříliš povedeným jarem, kdy mužstvo obsadilo rovněž desátou příčku a bylo jen tři body od baráže a pět od přímého sestupu, už vedení klubu sáhlo k radikálnímu řešení.
Köstlovu konci předcházelo jiné zásadní rozhodnutí, klub přeřadil do béčka českého kapitána Jana Hladíka. Někdejší hráč Zbrojovky Brno byl oporou týmu a mezi spoluhráči oblíbený.
„Jde o rozhodnutí vedení klubu, došlo k tomu na základě jeho výkonů a přístupů k zápasům,“ vysvětlil pro deník Šport generální ředitel Ľubomír Golis.
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Ružomberok měl v létě mizerný start do sezony, z úvodních šesti kol uhrál jediný bod.
Poté pomalu začal sbírat další remízy i výhry. Z posledních pěti zápasů získal sedm bodů, což je o dva víc než za úvodních devět kol.
Köstl nastoupil do Ružomberku v lednu místo jiného českého trenéra Ondřeje Smetany, zároveň se sportovním ředitel stal Hübschman.
Oba spolu pracovali u české reprezentace: Köstl byl od ledna 2024 asistentem Ivana Haška a Hübschman manažerem.
Když Hašek v říjnu 2025 u národního mužstva skončil, Köstl zůstal na závěrečný zápas kvalifikace o postup na mistrovství světa. U březnové baráže však už nebyl, v té době už pracoval na Slovensku.
Než šel k národnímu mužstvu, dělal Köstl deset let s Jindřichem Trpišovským. Byli jeho asistentem ve Viktorii Žižkov, v Liberci i ve Slavii.
V Ružomberku působí několik českých hráčů, vedle Hladíka to jsou Köstlův mladší bratr Daniel, který je tam třetí sezonu.
Dále někdejší sparťan Filip Souček, Tomáš Buchvaldek, Matěj Koubek, mladíci Vojtěch Hranoš a Kevin Huňa, v rezervě je Vojtěch Novák, odchovanec Bohemians.