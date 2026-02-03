Straka zkouší najít angažmá v USA. I kvůli rodině. Zatím spíš oťukávání, říká kouč

Autor:
  13:05
Trénoval kluby v Evropě, Asii, Africe i Austrálii. Zbývá mu Amerika. „Zatím je to jen takové oťukávání,“ říká fotbalový kouč František Straka k případnému angažmá ve Spojených státech. Byl byl nejspíš druhý v historii, kdo by jako kouč působil na všech kontinentech.
František Straka

František Straka | foto: ČTK

František Straka
František Straka
František Straka
František Straka
14 fotografií

V pondělí na síť LinkedIn, kde má léta profil, potenciální zájemce ponoukl.

„Hledám novou výzvu na pozici hlavního trenéra v MLS. Mám bohaté zkušenosti z působení v řadě klubů po celém světě,“ napsal v angličtině.

„Je to pravda, jsem to skutečně já. V Americe mám dlouho dceru s rodinou, takže to vlastně vzniklo i od ní,“ potvrdil Straka pro iDNES.cz.

„Nějaké kontakty jsou už od loňského léta, ale jak jsem říkal, je to takové spíš oťukávání. Na pilu netlačím. Když to nevyjde, nic se neděje a život půjde dál,“ pronesl dobře naladěný bývalý fotbalový reprezentant.

Bude podle vás František Straka trénovat v USA?

celkem hlasů: 81

Jeho sedmatřicetiletá dcera Tereza, jež se závodně věnovala atletice, žije ve Spojených státech několik let.

S manželem Dominikem Steinem, někdejším německým házenkářem, vychovávají v texaském Austinu dva kluky. „Bylo by hezké to všechno propojit s mou prací,“ poznamenal Straka.

Síť LinkedIn slouží k hledání či propojování lidí a pracovních příležitostí.

Z Košic mě vyhodili po telefonu, přiblížil Straka. Byl to šok, hlava mi to nebere

Sedmašedesátiletý Straka naposled působil v Košicích loni na podzim. Bylo to jeho čtyřiadvacáté angažmá v roli hlavního kouče. Začínal v roce 1999 ve Wuppertalu, kde působil ještě jako aktivní hráč na sklonku kariéry.

Pak se po čtrnácti letech v Německu, kde hrával bundesligu za Mönchengladbach a Hansu Rostock, vrátil do Česka. Nejdřív byl asistentem Františka Cipra v Teplicích, poté se tam stal hlavním koučem a postoupil s klubem do evropských pohárů.

Ve „své“ Spartě vyhrál pohár a poté jako první kouč postoupil s českým týmem přes dvě předkola do Ligy mistrů. Jeho další štací byl německý druholigový LR Ahlen. Vedl také Plzeň, Tirol Innsbruck, České Budějovice, OFI Krétu a na jaře 2008 dočasně také českou reprezentaci v přípravě proti Maltě (1:0).

Straka dovedl fotbalisty Trenčína k záchraně, přesto v klubu skončil

Po štaci v Ružomberoku působil v Austrálii, poté krátce ve Slavii v jejích těžkých dobách (2011 až 2012).

Následovaly Příbram, Slovan Bratislava a poté egyptská angažmá v Ismaily a ve Smouha SC. Zkusil si i libanonskou ligu s an-Ansarem. Na jaře 2019 zachraňoval v české lize Karvinou, poté byl v Trenčíně, v Michalovcích, podruhé v Českých Budějovicích, v Banské Bystrici a naposled v Košicích.

Pokud by se domluvil ve Spojených státech, působil by jako na trenér na pátém kontinentu. Napodobil by tak legendárního německého kouče Rudiho Gutendorfa, jenž má ve svém životopisu přes čtyřicet angažmá.

Jako hráč byl všude ve světe Lutz Pfannenstiel, německý brankář a současný ředitel skotského Aberdeenu, podzimního soupeře Sparty v Konferenční lize.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Boloňa vs. AC MilánFotbal - 23. kolo - 3. 2. 2026:Boloňa vs. AC Milán //www.idnes.cz/sport
3. 2. 20:45
  • 3.03
  • 3.20
  • 2.60
Leverkusen vs. St. PauliFotbal - - 3. 2. 2026:Leverkusen vs. St. Pauli //www.idnes.cz/sport
3. 2. 20:45
  • 1.44
  • 4.56
  • 6.69
Arsenal vs. ChelseaFotbal - - 3. 2. 2026:Arsenal vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
3. 2. 21:00
  • 1.71
  • 4.12
  • 4.69
Albacete vs. BarcelonaFotbal - - 3. 2. 2026:Albacete vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
3. 2. 21:00
  • 11.10
  • 6.80
  • 1.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Straka zkouší najít angažmá v USA. I kvůli rodině. Zatím spíš oťukávání, říká kouč

František Straka na lavičce Košic během utkání proti Dunajské Stredě.

Trénoval kluby v Evropě, Asii, Africe i Austrálii. Zbývá mu Amerika. „Zatím je to jen takové oťukávání,“ říká fotbalový kouč František Straka k případnému angažmá ve Spojených státech. Byl byl...

3. února 2026  13:05

Můžeme hrát s kýmkoliv, ví po zápase s Plzní Prebsl. Návrat do Slavie ve hře nebyl

Stoper karvinských fotbalistů Filip Prebsl brání plzeňského útočníka Daniela...

S mužstvem se připravoval dva týdny, ale až tři dny před úvodním utkáním jarní části první fotbalové ligy bylo jasno – stoper Filip Prebsl přestoupil ze Slavie Praha do MFK Karviná.

3. února 2026  11:35

Krmenčík ví: Co řekne trenér, to je svaté. Skuhravý zase říká: Bezmezně mu věřím

Útočník Michael Krmenčík ze Slovácka se snaží hlavičkovat přes Ondřeje...

Byly tři, zůstala jedna. Z tria útočných věží si vybral trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý pro jarní bitvu o udržení v Chance lize pro někoho možná překvapivě Michaela Krmenčíka.

3. února 2026  11:30

Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko

Prezident FIFA Gianni Infantino při losu MS 2026.

Až dosud spíš jen významně naznačoval. Možná testoval, jakou budou mít jeho slova odezvu. Jestli pro ně získá dostatečnou podporu? Jestli pro svůj záměr dostane zelenou? Teď už se Gianni Infantino,...

3. února 2026  11:16

Teplice na misi v Nigérii překvapil evropský fotbal. A taky hřiště jako beton

Hlavní skaut teplického fotbalu Petr Brabec.

Už Shakira opěvovala Afriku v songu pro mistrovství světa, teď si s ní notují i fotbalové Teplice. Mají za sebou první inspekční cestu do Nigérie a hlavní skaut ligového klubu Petr Brabec viděl spolu...

3. února 2026  10:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče do Maďarska, Hašioka do Belgie

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  23:47,  aktualizováno  3. 2. 10:17

Start ligy žen: Sparta útočí na titul. A počet fotbalistek je na historickém maximu

Fotbalistky Lokomotivy Brno čeká boj o záchranu v lize.

V únoru se na prokřehlé české trávníky opět vrací ženský fotbal. Pohár FAČR, Sparta ve čtvrtfinále Evropského poháru a start ligového jara. Liga začíná v sobotu 14. února. Nejblíže k titulu má nyní...

3. února 2026  7:10

Birmančevič odchází ze Sparty. Na jaře bude hostovat ve španělském Getafe

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Sedmadvacetiletý srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v...

2. února 2026  23:22

Přišel a dokazuje, co jiným trvalo. Carrick vyhrál i potřetí, zůstane v United napevno?

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, slaví výhru nad Fulhamem.

Slavili mohutně, dlouho. Takový úspěch fanoušci Manchesteru United totiž nemívají často, konkrétně ho zažili jen dvakrát v posledních patnácti měsících: jejich tým vyhrál tři ligové zápasy v řadě....

2. února 2026  18:01

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se s několika Čechy potká i na klubové úrovni. Čerstvě dvacetiletý fotbalista Yannick Eduardo, útočník česko-nizozemského původu, přestupuje do...

2. února 2026  13:53,  aktualizováno  16:32

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na startu nové sezony saúdské fotbalové...

Cristiano Ronaldo se zasekl. „Nebudu hrát.“ Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob podle portugalského listu A Bola údajně v an-Nasru stávkuje. Důvodem je jeho nespokojenost s řízením klubu ze...

2. února 2026  16:10

Šimek slávistu Provoda nefauloval, říká komise. Sudí penaltu nenařídil správně

Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Aleše Mandouse z Pardubic.

Slavia v nedělním zápase fotbalové ligy v Pardubicích (1:1) pokutový kop, který žádala po souboji Provoda se Šimkem, správně nezahrávala. „Ke kontaktu sice došlo, ale před pokutovým územím. A...

2. února 2026  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.