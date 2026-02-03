Straka zkouší najít angažmá v USA. I kvůli rodině. Zatím spíš oťukávání, říká kouč

V pondělí na síť LinkedIn, kde má léta profil, potenciální zájemce ponoukl.
„Hledám novou výzvu na pozici hlavního trenéra v MLS. Mám bohaté zkušenosti z působení v řadě klubů po celém světě,“ napsal v angličtině.
„Je to pravda, jsem to skutečně já. V Americe mám dlouho dceru s rodinou, takže to vlastně vzniklo i od ní,“ potvrdil Straka pro iDNES.cz.
„Nějaké kontakty jsou už od loňského léta, ale jak jsem říkal, je to takové spíš oťukávání. Na pilu netlačím. Když to nevyjde, nic se neděje a život půjde dál,“ pronesl dobře naladěný bývalý fotbalový reprezentant.
Jeho sedmatřicetiletá dcera Tereza, jež se závodně věnovala atletice, žije ve Spojených státech několik let.
S manželem Dominikem Steinem, někdejším německým házenkářem, vychovávají v texaském Austinu dva kluky. „Bylo by hezké to všechno propojit s mou prací,“ poznamenal Straka.
Síť LinkedIn slouží k hledání či propojování lidí a pracovních příležitostí.
Z Košic mě vyhodili po telefonu, přiblížil Straka. Byl to šok, hlava mi to nebere
Sedmašedesátiletý Straka naposled působil v Košicích loni na podzim. Bylo to jeho čtyřiadvacáté angažmá v roli hlavního kouče. Začínal v roce 1999 ve Wuppertalu, kde působil ještě jako aktivní hráč na sklonku kariéry.
Pak se po čtrnácti letech v Německu, kde hrával bundesligu za Mönchengladbach a Hansu Rostock, vrátil do Česka. Nejdřív byl asistentem Františka Cipra v Teplicích, poté se tam stal hlavním koučem a postoupil s klubem do evropských pohárů.
Ve „své“ Spartě vyhrál pohár a poté jako první kouč postoupil s českým týmem přes dvě předkola do Ligy mistrů. Jeho další štací byl německý druholigový LR Ahlen. Vedl také Plzeň, Tirol Innsbruck, České Budějovice, OFI Krétu a na jaře 2008 dočasně také českou reprezentaci v přípravě proti Maltě (1:0).
Straka dovedl fotbalisty Trenčína k záchraně, přesto v klubu skončil
Po štaci v Ružomberoku působil v Austrálii, poté krátce ve Slavii v jejích těžkých dobách (2011 až 2012).
Následovaly Příbram, Slovan Bratislava a poté egyptská angažmá v Ismaily a ve Smouha SC. Zkusil si i libanonskou ligu s an-Ansarem. Na jaře 2019 zachraňoval v české lize Karvinou, poté byl v Trenčíně, v Michalovcích, podruhé v Českých Budějovicích, v Banské Bystrici a naposled v Košicích.
Pokud by se domluvil ve Spojených státech, působil by jako na trenér na pátém kontinentu. Napodobil by tak legendárního německého kouče Rudiho Gutendorfa, jenž má ve svém životopisu přes čtyřicet angažmá.
Jako hráč byl všude ve světe Lutz Pfannenstiel, německý brankář a současný ředitel skotského Aberdeenu, podzimního soupeře Sparty v Konferenční lize.