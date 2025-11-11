Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

Nejkratší Strakova trenérská mise na klubové úrovni. Jen pět ligových zápasů, jedna výhra a čtyři porážky. K tomu jeden duel v národním poháru.
„Máme sedm bodů, jsme poslední, proto jsme se rozhodli zakročit,“ citoval klubový web prezidenta Trnku.
Propustil všechny, kteří měli s áčkem co do činění. Vedle Straky také asistenty Ľubomíra Kordaniče i Mateje Čobika-Ferčíka, trenéra brankářů Mariána Kella a čistku odnesl i sportovní ředitel Marek Sapara, někdejší slovenský reprezentant.
„Byl zodpovědný za sportovní úsek. Všem bych rád poděkoval za práci pro náš klub a přeju jim, ať se daří další v další kariéře,“ podotkl Trnka.
Straku a spol. dočasně nahradí trenéry z košického dorostu a rezervy.
Straka převzal poslední tým tabulky v říjnu během reprezentační přestávky. A vydržel právě jen do další pauzy.
Při premiéře slavně porazil regionálního rivala z Michalovců (3:2), když ještě dvaadvacet minut před koncem Košice o dvě branky prohrávaly.
„Byl jsem happy, když jsme dali první gól. Happy, když jsme srovnali. A pak obrovská euforie, úplně mega, to tě naplňuje, proto tuhle práci děláš,“ nadšeně líčil.
Dokázal mužstvo vybláznit a v případě vítězství slíbil hráčům tatarský biftek, tradiční Strakovy motivační metody.
Do Košic přinesl zápal, chuť, ale hráčům to nevydrželo dlouho. V dalším zápase ještě dokázali porazit v poháru Zlaté Moravce, druhý tým druhé ligy. Ale pak jen samé porážky. S Podbrezovou doma, pak třikrát venku: v Trnavě, v Dunajské Stredě a naposled v Trenčíně. Skóre z nich je 4:12.
Košice byly od jara 2023 Strakovou čtvrtou slovenskou štací, všude ho brali jako trenéra spasitele, aby tým v nejvyšší soutěži zachránil.
V Trenčíně a v Michalovcích se mu to povedlo, letos na jaře však s Banskou Bystricou sestoupil. Ta suverénně vede druhou nejvyšší soutěž a zdá se, že se za rok mezi elitu vrátí.
Košice budou mít co dělat, aby v ní zůstaly. Na týmy před sebou ztrácí pět bodů, do konce základní části zbývá osm kol, pak následuje deset zápasů ve skupině o udržení.
Sedmašedesátiletý někdejší československý reprezentant Straka mezi slovenskými angažmá vedl loni na podzim České Budějovice. Tam skončil poté, co se vyměnil majitel.
Po skončení úspěšné hráčské kariéry se stal trenérem v roce 1999 ve Wuppertalu. Po návratu do Česka začínal v Teplicích, se Spartou vyhrál pohár a jako první trenér postoupil přes dvě předkola do Ligy mistrů.
Poté týmy zachraňoval: Plzeň, Slavii či Karvinou. V zahraničí působil v Německu, v Řecku, v Austrálii, v Egyptě i v Libanonu.
Na Slovensku vedl také Slovan Bratislava a Ružomberok.
V červnu 2009 jako hlavní kouč české reprezentace absolvoval přípravné s Maltou (1:0).