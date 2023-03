Velká hra o velké jména. Ancelotti do Brazílie, do Realu Pochettino?

Když loni v prosinci Brazílie na světovém šampionátu vypadla s Chorvatskem, v nejfotbalovější zemi světa to bylo bráno jako naprosté ponížení. A zvlášť, když pak titul vyhrála Argentina, která si zároveň získala i světovou náklonnost za báječné finále s Francií.

Trenér Tite skončil, na březnovou přípravu do Maroka, na první zápas po Kataru, chystal tým Ramon Menezes, který je však jen dočasným řešením do chvíle, než se v září rozjede kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026.

„Potřebujeme vítězného trenéra, se kterým bychom hráli útočný fotbal a který zapadá do představy brazilského národního mužstva. Takového, který začne kvalifikaci a zůstane minimálně do mistrovství světa,“ řekl agentuře Reuters prezident brazilského svazu Ednaldo Rodrigues.

A vyslovil jméno.

„Osobně obdivuju Carla Ancelottiho. Je to trenér, který má u fotbalistů obrovský respekt. Vnímají to všichni, kteří pod ním hráli. Je oblíbený u fanoušků, protože na každém stadionu, kam přijdu, se mě na něj ptají. Carlo je špičkový trenér, má za sebou velké úspěchy. A doufáme, že ještě dalších dosáhne. Počkáme na správnou chvíli a uvidíme, jestli se nám ho podaří získat. V našem jednání budeme absolutně korektní, respektujeme smlouvy.“

Ancelotti má v Realu Madrid smlouvu do léta 2024. Po loňském triumfu ve španělské nejvyšší soutěži i v Champions League však letošní sezona tak úspěšná nebude.

Domácí titul takřka jistě Real nezíská, na Barcelonu dvanáct kol před koncem ztrácí dvanáct bodů. V Lize mistrů ho čeká čtvrtfinále s Chelsea, v případném semifinále by narazil na vítěze souboje Manchester City - Bayern.

V Královském poháru první semifinále s Barcelonou doma prohrál 0:1 a zdá se, že čekání na tuto trofej si prodlouží na devět let.

Možná právě proto, že Realu letošní sezona příliš nevychází, by prezident Florentino Pérez proti odchodu italského kouče zásadně nebyl.

Brazílie čeká na vývoj v Lize mistrů, v případě krachu by měli snazší vyjednávací pozici.

Ancelotti a jeho agent zase čekají na stanovisko brazilského svazu, jestli se v Brazílii rozhoupou a vyberou si jeho.

Ale než by španělský gigant Ancelottiho uvolnil, musel by mít domluveného kouče, jenž by angažmá v Realu zvládl. Spekuluje se, že uzrál čas pro Mauricia Pochettina.

Kouč, jenž naposledy vedl Paris St. Germain, je od loňského léta volný. Vábí ho zpátky Tottenham, se kterým v roce 2019 hrál finále Ligy mistrů.

Že o tom uvažuje, se dává do souvislosti s tím, když jedenapadesátiletý Argentinec loni v září odmítl Chelsea, která pak draze vykupovala Grahama Pottera z Brightonu.

Jenže když bude mít zájem Real Madrid... Na reprezentační úrovni není víc než Brazílie, na klubové není víc než Real Madrid.

Pochettino tam mohl být už v roce 2018, kdy nečekaně skončil Zinedine Zidane. Jenže krátce předtím zrovna prodloužil kontrakt v Tottenhamu a neměl v něm výstupní klauzuli. Pro Real byl v tu chvíli nedostupný. Nyní je to jinak.