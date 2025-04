Pro pochopení: krátce předtím totiž Postecoglou ve čtvrteční dohrávce 30. kola Premier League vystřídal švédského záložníka Lucase Bergvalla a nahradil ho Pape Sarrem. Tottenham v té době prohrával 0:1.

„Nevíš, co děláš,“ skandovali hostující fanoušci po hodině hry na trenéra. Střídání se jim vůbec nelíbilo.

Ale když náhradník Sarr po čtyřech minutách na hřišti skóroval, kouč to příznivcům vrátil. Stejné gesto používají hráči po vstřelení branky k provokaci soupeřových fanoušků a obecně znamená: „Neslyším vás.“

„Ježíši, kámo. To je neuvěřitelné, jak se věci můžou vykládat. Právě jsme dali gól, tak jsem chtěl slyšet, jak se naši fanoušci radují. Prošli jsme si těžkým obdobím a tohle byl parádní gól, který jsme potřebovali,“ reagoval kouč na tiskové konferenci.

Postecoglou proti VAR „Za chvíli se obejdeme bez sudích úplně,“ řekl ironicky kouč Tottenhamu Když v 69. minutě Pape Sarr z Tottenhamu tvrdou střelou vyrovnal duel na Chelsea, na doporučení VAR sudí Pawson gól odvolal kvůli předchozímu faulu Sarra ve středu pole na Caiceda. „Tohle fotbal zabíjí, už je to jiný sport. A je úplně jedno, jestli si myslím, že to byl, nebo nebyl faul. Video má hlídat zjevné a jasné chyby. Jak dlouho přezkum trval? Šest minut? Řekněte mi, co je na tom jasného a zjevného, když to takhle dlouho zkoumají,“ zlobil se trenér Postecoglou. „Nechápu, jak tohle pomáhá fotbalu. Rozhodčí už zápasy neřídí, za chvíli je bude pískat umělá inteligence. A až nějaký génius přijde s nápadem, že jde vlastně hrát i bez hráčů, tak se obejdeme i bez nich,“ prohlásil.

Neznělo to upřímně. Zvlášť když mezi Postecoglouem a fanoušky je napětí, protože Tottenham prožívá mizernou sezonu. Po minulé porážce na Fulhamu se ostře pohádal s jedním z příznivců. Na bouřlivou výměnu názorů došlo po lednové domácí prohře se slabým Leicesterem a také v prosinci v Bournemouthu.

„Opravdu jsem chtěl, aby byli nadšení. V tu chvíli jsem cítil, že se zápas překlápí na naši stranu a že ho můžeme vyhrát,“ tvrdil dál Postecoglou.

„Když Sarr skóroval, vypadalo to, jako by Ange chtěl říct: ‚Vím, co dělám a vím to líp než vy.‘ Mezi ním a fanoušky to momentálně neklape,“ řekl Jamie Redknapp, někdejší záložník Tottenhamu, v televizním studiu Sky Sports.

„Právě jsme dali vyrovnávací gól a já doufal, že by nás to mohlo povzbudit. Pokud si lidé myslí, že jsem se snažil něco naznačit, nic s tím nenadělám. Že pískali? To je v pořádku, na tohle mají právo. Netrápí mě to, protože to není poprvé, co se jim nelíbilo střídání nebo některé moje rozhodnutí.“

Jenže i kdyby se fanoušci Tottenhamu pak radovat chtěli, nemohli. Po dlouhém přezkumu sudí Craig Pawson branku kvůli faulu Sarra na Moisese Caiceda odvolal.

Tottenham jiný gól nedal, utrpěl šestnáctou porážku v sezoně a v tabulce zůstal čtrnáctý. Australský kouč řeckého původu to má pro příští sezonu nahnuté. Kvůli výsledkům, hře i nedobrému vztahu s částí fanoušků. Po zápase jim zatleskal z poloviny hřiště, blíž k jejich sektoru nešel.

Když se novináři ptali, jestli se fandům odcizuje, Postecoglu reagoval: „Kdo ví? Možná máte pravdu. Nevím. Ale určitě to není můj záměr.“

„Tottenham byl hrozný, měl předvést mnohem víc. Chelsea byla jasně lepší. Pro trenéra to teď není ideální. Má před sebou několik těžkých zápasů. Musí jít dál, tvrdě pracovat a věřit tomu, co dělá,“ podotkl Redknapp.