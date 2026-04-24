Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

  12:51
Na pětadevadesát procent to bude jeden z nich. Buď bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček, nebo brankář Antonín Kinský. Podle predikcí serveru The Athletic mají sestupu ve fotbalové Premier League nejblíž další dva čeští zástupci po už potvrzeném pádu Wolverhamptonu s Ladislavem Krejčím.
Tomáš Souček z West Hamu reaguje se spoluhráčem Konstantinem Mavropanosem během zápasu s Crystal Palace. | foto: Reuters

Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč.
Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu inkasuje gól v utkání proti Brightonu.
Dvě ze tří sestupových míst už jsou jistě obsazená – zmíněný Wolverhampton a také Burnley, kde chytá například slovenský brankář Martin Dúbravka a náhradníka mu dělá český Václav Hladký.

Rozhodnutí o třetím týmu padajícího do druhé ligy, takzvaného Championshipu, bude ale těsnější. Rozdíl je zatím pouhé dva body.

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Momentálně drží onu osmnáctou pozici Tottenham, který během víc než třicetileté historie nejbohatší evropské soutěže ani jednou tak nízko nebyl. Z nejvyšší úrovně nesestoupil dokonce padesát let.

Teď k tomu má ze všech nejblíž.

Podle predikcí The Athletic společně se společností Stats Perform spadne na 59,1 %, což je skoro ve dvou ze tří případů.

V lize vyhrál klub ze severu Londýna naposledy ještě v minulém kalendářním roce, když na konci prosince zvítězil 1:0 na Crystal Palace. Od té doby šestkrát remizoval a devětkrát prohrál.

Nepomohly ani dvě výměny trenéra – Thomase Franka nejdřív nahradil Igor Tudor, toho poté vystřídal Roberto de Zerbi.

Boj o záchranu v Anglii

los do konce sezony

Leeds (15. místo, 40 bodů): Burnley (doma), Tottenham (venku), Brighton (doma), West Ham (venku)

Nottingham (16. místo, 36 bodů): Sunderland (venku), Chelsea (venku), Newcastle (doma), Manchester United (venku), Bournemouth (doma)

West Ham (17. místo, 33 bodů): Everton (doma), Brentford (venku), Arsenal (doma), Newcastle (venku), Leeds (doma)

Tottenham (18. místo, 31 bodů): Wolverhamtpon (venku), Aston Villa (venku), Leeds (doma), Chelsea (venku), Everton (doma)

V posledních dvou zápasech dostal příležitost také třiadvacetiletý Kinský, který nahradil jedničku Guglielma Vicaria, jenž musel na plánovanou operaci kýly. Český gólman byl u prohry 1:2 na Sunderlandu a víkendové remízy 2:2 s Brightonem.

Do konce sezony čekají Tottenham tři důležité bitvy – se sestupujícím Wolverhamptonem, s Evertonem a do toho také s patnáctým Leedsem. Pokud k tomu obere o body Chelsea nebo Aston Villu, může se ještě zachránit.

Do bojů ve spodku tabulky mezitím vytrvale promlouvá West Ham, který z posledních dvanácti ligových zápasů vyhrál pět a čtyřikrát remizoval. Tým okolo záložníka Tomáše Součka má na Tottenham dvoubodový náskok a ve zbytku sezony narazí na lehce obtížnější soupeře – také ho čekají Leeds i Everton, hostí ale Arsenal a hraje ještě na Brentfordu či Newcastlu.

Predikce Stats Perform mu však dávají jen 36,4 %, že nakonec záchranu nezvládne. Zbylé dva kluby, Nottingham a Leeds, už mají setrvání v Premier League téměř jisté (4,3 % a 0,3 % pravděpodobnost sestupu).

Česko-anglické přestupové léto

Kdo z českých hráčů nakonec doplní Ladislava Krejčího mezi sestupujícími? A kdo z nich po sezoně ve svých týmech vůbec zůstane?

Jarrod Bowen se prosadil přes Ladislava Krejčího a z následné střely trefil tyč.

U Krejčího už se řeší údajná výstupní klauzule, kterou mohou ostatní zájemci využít v případě sestupu Wolverhamptonu. Podle zahraničních zdrojů se hlásí Leeds, variantou prý může být i Brighton a z Francie dokonce přicestovaly zprávy, že by ho mohlo angažovat i PSG, obhájce Ligy mistrů.

Krejčí je ve Wolverhamptonu zatím na hostování s opcí ze španělské Girony. V případě, že někdo využije zmíněné klauzule, přesune se kapitán české reprezentace zase o dům dál.

Zůstane Krejčí navzdory sestupu v Premier League? Zájem prý mají Leeds a Brighton

Pozici by si rád vylepšil také Antonín Kinský, který celou sezonu kryje záda jedničce Vicariovi. Šancí zatím moc nedostal – v Lize mistrů na Atlétiku ho Igor Tudor vystřídal po třech inkasovaných gólech, teď se zdá, že jakmile se zase Vicario uzdraví, půjde český gólman zpátky na lavičku. Ve svém věku však potřebuje chytat pravidelně. V Tottenhamu už je rok a půl.

Budoucnost řeší i Souček, který ve West Hamu načal šestý rok. Ze sestavy ho však zatím žádný trenér nastálo nevyšoupl, protože bez něj se týmu prostě nedaří. Bude to ale ještě stačit, jestli klub bude po dalších záchranářských bojích řešit přestavbu?

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
2. ArsenalArsenal 33 21 7 5 63:26 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 33 16 10 7 58:45 58
4. Aston VillaAston Villa 33 17 7 9 47:41 58
5. LiverpoolLiverpool 33 16 7 10 54:43 55
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 33 13 9 11 48:44 48
10. EvertonEverton 33 13 8 12 40:39 47
11. Sunderland AFCSunderland 33 12 10 11 36:40 46
12. FulhamFulham 33 13 6 14 43:46 45
13. Crystal PalaceCrystal Palace 32 11 10 11 35:36 43
14. Newcastle UnitedNewcastle 33 12 6 15 46:49 42
15. Leeds UnitedLeeds 34 9 13 12 44:51 40
16. NottinghamNottingham 33 9 9 15 36:45 36
17. West HamWest Ham 33 8 9 16 40:57 33
18. TottenhamTottenham 33 7 10 16 42:53 31
19. Burnley FCBurnley 34 4 8 22 34:68 20
20. WolverhamptonWolves 33 3 8 22 24:61 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Nejčtenější

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Karviná - Baník 2:1, drama na závěr, oslavy domácích. Čeká je první finále v historii

Karvinský Aboubacar Traore se raduje z postupu do finále poháru.

Fotbalisté Karviné jsou druhými finalisty letošní sezony MOL Cupu. Na domácím hřišti v úterním semifinále porazili po dramatickém finiši ostravský Baník 2:1. Hosté dohrávali od 74. minuty v oslabení...

Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

Tomáš Souček z West Hamu reaguje se spoluhráčem Konstantinem Mavropanosem během...

Na pětadevadesát procent to bude jeden z nich. Buď bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Souček, nebo brankář Antonín Kinský. Podle predikcí serveru The Athletic mají sestupu ve fotbalové Premier...

24. dubna 2026  12:51

Být na jaře třetí? Fantazie! Mladík Jelínek si pardubické tažení užívá

Pardubický Tomáš Jelínek (uprostřed) se raduje s Michalem Hlavatým (vpravo) z...

Před dvěma týdny pomohl svým premiérovým gólem v české lize udolat olomouckou Sigmu (2:1), poté naservíroval vítěznou branku Abdullahimu Tankovi v utkání na trávníku Viktorie Plzeň (1:0). Tomáš...

24. dubna 2026  11:33

Už ani šéf UEFA nerozumí pravidlům ohledně videa. A nejsem sám, tvrdí Čeferin

Přededa UEFA Aleksander Čeferin

Skutečně video pomáhá? Už ani první muž evropského fotbalu si tím není jistý. Aleksander Čeferin se pustil do kritiky systému VAR. „Sám přestávám pravidlům rozumět,“ prohlásil prezident UEFA na...

24. dubna 2026  11:28

Rubio by íránské fotbalisty na MS přivítal, leč varuje: Nesmějí přivézt bandu teroristů

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (16. února 2026)

Vyjádření amerických představitelů směrem k íránským fotbalistům pokračují. Ministr zahraničí Marco Rubio ujistil zástupce tamní reprezentace, že Spojené státy nejsou proti její účasti na mistrovství...

24. dubna 2026  9:52

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

Vazbu opustil další obviněný ve fotbalové korupční kauze, zbývá v ní jediný

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Z vazby byl propuštěn další muž obviněný v rozsáhlé kauze fotbalové korupce. ČTK to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize, která na propuštění...

23. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  19:33

Oslabení pro Slovácko. Disciplinárka vyšší tresty vyměřila Blahútovi i Vaškovi

Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí.

Fotbalisté Slovácka dostali za vyloučení v ligovém utkání v Olomouci vyšší disciplinární tresty. Patrik Blahút na tři a Filip Vaško na čtyři zápasy. V komuniké po čtvrtečním zasedání to uvedla...

23. dubna 2026  16:30

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

23. dubna 2026  14:05,  aktualizováno  15:38

Yamal se zranil při penaltě. Barceloně do konce sezony nepomůže, MS prý stihne

Zraněný barcelonský křídelník Lamine Yamal odchází ze hřiště v utkání se Celtou...

Střelou k tyči s přehledem proměnil pokutový kop, ale ani se neradoval a okamžitě signalizoval směrem k lavičce, že nemůže pokračovat. Barcelonský talent Lamine Yamal si v utkání se Celtou Vigo (1:0)...

23. dubna 2026  10:08,  aktualizováno  14:05

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Real hledá trenéra. Ve Španělsku zmiňují Mourinha, mezi favority je i Klopp

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Sezona ještě neskončila, už teď je nicméně velmi pravděpodobné, že Real Madrid bude v létě měnit trenéra. Kdo ale Álvara Arbelou, jenž mužstvo převzal teprve v lednu, nahradí? V médiích už se...

23. dubna 2026  13:35

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

23. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.