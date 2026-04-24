Buď Souček, nebo Kinský. Komu připadne poslední sestupové místo v Anglii?

Dvě ze tří sestupových míst už jsou jistě obsazená – zmíněný Wolverhampton a také Burnley, kde chytá například slovenský brankář Martin Dúbravka a náhradníka mu dělá český Václav Hladký.
Rozhodnutí o třetím týmu padajícího do druhé ligy, takzvaného Championshipu, bude ale těsnější. Rozdíl je zatím pouhé dva body.
Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?
Momentálně drží onu osmnáctou pozici Tottenham, který během víc než třicetileté historie nejbohatší evropské soutěže ani jednou tak nízko nebyl. Z nejvyšší úrovně nesestoupil dokonce padesát let.
Teď k tomu má ze všech nejblíž.
Podle predikcí The Athletic společně se společností Stats Perform spadne na 59,1 %, což je skoro ve dvou ze tří případů.
V lize vyhrál klub ze severu Londýna naposledy ještě v minulém kalendářním roce, když na konci prosince zvítězil 1:0 na Crystal Palace. Od té doby šestkrát remizoval a devětkrát prohrál.
Nepomohly ani dvě výměny trenéra – Thomase Franka nejdřív nahradil Igor Tudor, toho poté vystřídal Roberto de Zerbi.
Boj o záchranu v Anglii
los do konce sezony
Leeds (15. místo, 40 bodů): Burnley (doma), Tottenham (venku), Brighton (doma), West Ham (venku)
Nottingham (16. místo, 36 bodů): Sunderland (venku), Chelsea (venku), Newcastle (doma), Manchester United (venku), Bournemouth (doma)
West Ham (17. místo, 33 bodů): Everton (doma), Brentford (venku), Arsenal (doma), Newcastle (venku), Leeds (doma)
Tottenham (18. místo, 31 bodů): Wolverhamtpon (venku), Aston Villa (venku), Leeds (doma), Chelsea (venku), Everton (doma)
V posledních dvou zápasech dostal příležitost také třiadvacetiletý Kinský, který nahradil jedničku Guglielma Vicaria, jenž musel na plánovanou operaci kýly. Český gólman byl u prohry 1:2 na Sunderlandu a víkendové remízy 2:2 s Brightonem.
Do konce sezony čekají Tottenham tři důležité bitvy – se sestupujícím Wolverhamptonem, s Evertonem a do toho také s patnáctým Leedsem. Pokud k tomu obere o body Chelsea nebo Aston Villu, může se ještě zachránit.
Do bojů ve spodku tabulky mezitím vytrvale promlouvá West Ham, který z posledních dvanácti ligových zápasů vyhrál pět a čtyřikrát remizoval. Tým okolo záložníka Tomáše Součka má na Tottenham dvoubodový náskok a ve zbytku sezony narazí na lehce obtížnější soupeře – také ho čekají Leeds i Everton, hostí ale Arsenal a hraje ještě na Brentfordu či Newcastlu.
Predikce Stats Perform mu však dávají jen 36,4 %, že nakonec záchranu nezvládne. Zbylé dva kluby, Nottingham a Leeds, už mají setrvání v Premier League téměř jisté (4,3 % a 0,3 % pravděpodobnost sestupu).
Česko-anglické přestupové léto
Kdo z českých hráčů nakonec doplní Ladislava Krejčího mezi sestupujícími? A kdo z nich po sezoně ve svých týmech vůbec zůstane?
U Krejčího už se řeší údajná výstupní klauzule, kterou mohou ostatní zájemci využít v případě sestupu Wolverhamptonu. Podle zahraničních zdrojů se hlásí Leeds, variantou prý může být i Brighton a z Francie dokonce přicestovaly zprávy, že by ho mohlo angažovat i PSG, obhájce Ligy mistrů.
Krejčí je ve Wolverhamptonu zatím na hostování s opcí ze španělské Girony. V případě, že někdo využije zmíněné klauzule, přesune se kapitán české reprezentace zase o dům dál.
Pozici by si rád vylepšil také Antonín Kinský, který celou sezonu kryje záda jedničce Vicariovi. Šancí zatím moc nedostal – v Lize mistrů na Atlétiku ho Igor Tudor vystřídal po třech inkasovaných gólech, teď se zdá, že jakmile se zase Vicario uzdraví, půjde český gólman zpátky na lavičku. Ve svém věku však potřebuje chytat pravidelně. V Tottenhamu už je rok a půl.
Budoucnost řeší i Souček, který ve West Hamu načal šestý rok. Ze sestavy ho však zatím žádný trenér nastálo nevyšoupl, protože bez něj se týmu prostě nedaří. Bude to ale ještě stačit, jestli klub bude po dalších záchranářských bojích řešit přestavbu?