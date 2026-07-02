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Záložník Tonali míří za Kinským, v Tottenhamu se stane rekordní posilou

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  11:05
Sandro Tonali z Newcastlu slaví společně s fanoušky úvodní gól v utkání s Aston...

Sandro Tonali z Newcastlu slaví společně s fanoušky úvodní gól v utkání s Aston Villou. | foto: Reuters

Sparťan Michal Sáček si kryje míč před Sandrem Tonalim z AC Milán v utkání...
Sandro Tonali z Itálie slaví barážový gól proti Severnímu Irsku.
Lisandro Martínez (vlevo) z Manchesteru a Sandro Tonali z Newcastlu v souboji o...
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Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. Šestadvacetiletý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastlu, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber (2,6 miliardy korun) a dalších 7,5 milionu liber (211 milionů korun) může inkasovat dodatečně na bonusech. Předchozí nabídku ve výši 80 milionů liber vedení odmítlo.

Tonali je vysněnou posilou nového trenéra Tottenhamu Itala Roberta De Zerbiho. O hráče projevily zájem také Manchester City a Arsenal, ale na jednání s Newcastlem nedošlo.

Tonali působí v Anglii od roku 2023, kdy přišel z AC Milán za 55 milionů liber. Během tří let odehrál za Newcastle 110 zápasů a dal 10 gólů.

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se přetlačuje o míč se Sandrem Tonalim z Newcastlu.

Sparťan Michal Sáček si kryje míč před Sandrem Tonalim z AC Milán v utkání Evropské ligy.

V květnu 2024 Tonali dostal dvouměsíční podmíněný distanc za porušení pravidel anglické Fotbalové asociace o sázení. K tomu zaplatil pokutu 20 tisíc liber (584 tisíc korun).

Za stejný prohřešek byl přitom od října 2023 v desetiměsíčním trestu od italské federace. Přišel tak kvůli tomu i o mistrovství Evropy.

Sázel, i když nesměl. Italská hvězda Tonali nesmí hrát fotbal deset měsíců

Tottenham, který vydřel záchranu v Premier League, tento týden podepsal nový dlouholetý kontrakt s českým brankářem Antonínem Kinským a mohutně posiluje.

Do týmu už přišli kapitán skotské reprezentace Andy Robertson a argentinský obránce Marco Senesi. Zálohu vyztuží kromě Tonaliho také Portugalec Mateus Fernandes, za kterého podle britských médií Tottenham zaplatí West Hamu 85 milionů liber (2,4 miliardy korun).

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Wieczysta vs. Artis BrnoFotbal - - 2. 7. 2026:Wieczysta vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
2. 7. 17:00
  • 1.91
  • 3.92
  • 3.28
Španělsko vs. RakouskoFotbal - 1/32 finále - 2. 7. 2026:Španělsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
2. 7. 21:00
  • 1.31
  • 5.50
  • 11.10
Portugalsko vs. ChorvatskoFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Portugalsko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 01:00
  • 1.77
  • 3.75
  • 5.01
Švýcarsko vs. AlžírskoFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Švýcarsko vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 05:00
  • 2.03
  • 3.29
  • 4.34
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