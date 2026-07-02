Záložník Tonali míří za Kinským, v Tottenhamu se stane rekordní posilou

Tonali je vysněnou posilou nového trenéra Tottenhamu Itala Roberta De Zerbiho. O hráče projevily zájem také Manchester City a Arsenal, ale na jednání s Newcastlem nedošlo.
Tonali působí v Anglii od roku 2023, kdy přišel z AC Milán za 55 milionů liber. Během tří let odehrál za Newcastle 110 zápasů a dal 10 gólů.
V květnu 2024 Tonali dostal dvouměsíční podmíněný distanc za porušení pravidel anglické Fotbalové asociace o sázení. K tomu zaplatil pokutu 20 tisíc liber (584 tisíc korun).
Za stejný prohřešek byl přitom od října 2023 v desetiměsíčním trestu od italské federace. Přišel tak kvůli tomu i o mistrovství Evropy.
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Sázel, i když nesměl. Italská hvězda Tonali nesmí hrát fotbal deset měsíců
Tottenham, který vydřel záchranu v Premier League, tento týden podepsal nový dlouholetý kontrakt s českým brankářem Antonínem Kinským a mohutně posiluje.
Do týmu už přišli kapitán skotské reprezentace Andy Robertson a argentinský obránce Marco Senesi. Zálohu vyztuží kromě Tonaliho také Portugalec Mateus Fernandes, za kterého podle britských médií Tottenham zaplatí West Hamu 85 milionů liber (2,4 miliardy korun).