Chivers v 60. a 70. letech odehrál za Tottenham 367 zápasů a vstřelil 174 branek. Do Londýna přišel v roce 1968 ze Southamptonu za 125 tisíc liber a byl tehdy nejdražším fotbalistou v Anglii. Za národní tým nastoupil k 24 zápasům a třináctkrát skóroval.
Tottenham oplakává legendu. V 80 letech zemřel anglický reprezentant Chivers
V 80 letech zemřel bývalý hráč Tottenhamu a anglický reprezentant Martin Chivers. O úmrtí své legendy informovali Spurs několik hodin před ligovým zápasem proti Bournemouthu, který poté hráči na...
ONLINE: Chelsea ztratila, Brighton remizoval se City. V akci United i Newcastle
Hned osmi zápasy pokračuje vložené 21. kolo anglické Premier League. Fotbalisté Chelsea prohráli (1:2) na půdě Fulhamu, když už od 22. minuty hráli v deseti. Manchester City rovněž ztratil, doma...
Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli
Prvními finalisty španělského Superpoháru jsou fotbalisté Barcelony. V semifinále i díky čtyřem brankám v prvním poločase smetli Bilbao 5:0. Katalánský velkoklub je s 15 trofejemi nejúspěšnějším...
Někdejší fotbalista a trenér Keegan má rakovinu. Byl hospitalizován, zahájí léčbu
Dvojnásobnému držiteli Zlatého míče Kevinu Keeganovi byla diagnostikována rakovina. Oznámili to Newcastle United, kde bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace působil jako hráč i trenér.
Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta
Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.
Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká
Lionel Messi chce po konci fotbalové kariéry jít ve stopách Davida Beckhama a stát se majitelem klubu. Osmatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa uvedl, že by dal funkci vlastníka přednost...
Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický
Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...
Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové
Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...
Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty
Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice...
Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek
Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...
Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil
Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...
Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt
Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...