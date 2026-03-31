Třetí trenér za sezonu. Kinského v Tottenhamu nově povede Ital De Zerbi

  18:41
Novým trenérem českého fotbalového brankáře Antonína Kinského v Tottenhamu je Roberto De Zerbi. Italský kouč podepsal dlouhodobou smlouvu, uvedl na webu sedmnáctý tým anglické ligy.
Italský trenér Roberto De Zerbi. | foto: Peter CziborraReuters

De Zerbi se stal už třetím hlavním trenérem Tottenhamu v průběhu sezony. Po dánském kouči Thomasi Frankovi nastoupil Chorvat Igor Tudor, jenž vydržel u mužstva pouhých sedm soutěžních zápasů.

Spurs letos v Premier League nezvítězili ani v jednom ze 13 utkání a jsou pouhý bod od sestupového pásma.

„Tottenham je jeden z největších klubů na světě. Vedení má do budoucna jasný plán, a to vybudovat silný tým, hrát zajímavý fotbal a vyhrávat trofeje. Nejbližším cílem je ale vyšplhat tabulkou vzhůru, na což se teď budeme plně soustředit až do závěrečného hvizdu posledního zápasu,“ řekl De Zerbi.

Šestačtyřicetiletý Ital si udělal jméno mezi lety 2018 až 2021 v Sassuolu, ve kterém zaujal atraktivním herním stylem. Následovala angažmá v Šachtaru Doněck, Brightonu a naposledy v Marseille. Olympique dovedl ke druhému místu ve francouzské lize a do Ligy mistrů, na velkou trofej ale De Zerbi stále čeká.

„Roberto byl naše první volba už před sezonou. Je to jeden z nejzajímavějších trenérů ve světovém fotbale, navíc s velkými zkušenostmi z nejvyšší úrovně i přímo z Premier League,“ uvedl sportovní ředitel Johan Lange.

De Zerbi si odbude premiéru 12. dubna v ligovém utkání na hřišti Sunderlandu.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 31 21 7 3 61:22 70
2. Manchester CityManchester City 30 18 7 5 60:28 61
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 31 16 6 9 42:37 54
5. LiverpoolLiverpool 31 14 7 10 50:42 49
6. ChelseaChelsea 31 13 9 9 53:38 48
7. BrentfordBrentford 31 13 7 11 46:42 46
8. EvertonEverton 31 13 7 11 37:35 46
9. FulhamFulham 31 13 5 13 43:44 44
10. BrightonBrighton 31 11 10 10 41:37 43
11. Sunderland AFCSunderland 31 11 10 10 32:36 43
12. Newcastle UnitedNewcastle 31 12 6 13 44:45 42
13. BournemouthBournemouth 31 9 15 7 46:48 42
14. Crystal PalaceCrystal Palace 30 10 9 11 33:35 39
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 31 8 8 15 31:43 32
17. TottenhamTottenham 31 7 9 15 40:50 30
18. West HamWest Ham 31 7 8 16 36:57 29
19. Burnley FCBurnley 31 4 8 19 33:61 20
20. WolverhamptonWolves 31 3 8 20 24:54 17

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

