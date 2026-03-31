Třetí trenér za sezonu. Kinského v Tottenhamu nově povede Ital De Zerbi

De Zerbi se stal už třetím hlavním trenérem Tottenhamu v průběhu sezony. Po dánském kouči Thomasi Frankovi nastoupil Chorvat Igor Tudor, jenž vydržel u mužstva pouhých sedm soutěžních zápasů.
Spurs letos v Premier League nezvítězili ani v jednom ze 13 utkání a jsou pouhý bod od sestupového pásma.
|
„Tottenham je jeden z největších klubů na světě. Vedení má do budoucna jasný plán, a to vybudovat silný tým, hrát zajímavý fotbal a vyhrávat trofeje. Nejbližším cílem je ale vyšplhat tabulkou vzhůru, na což se teď budeme plně soustředit až do závěrečného hvizdu posledního zápasu,“ řekl De Zerbi.
Šestačtyřicetiletý Ital si udělal jméno mezi lety 2018 až 2021 v Sassuolu, ve kterém zaujal atraktivním herním stylem. Následovala angažmá v Šachtaru Doněck, Brightonu a naposledy v Marseille. Olympique dovedl ke druhému místu ve francouzské lize a do Ligy mistrů, na velkou trofej ale De Zerbi stále čeká.
„Roberto byl naše první volba už před sezonou. Je to jeden z nejzajímavějších trenérů ve světovém fotbale, navíc s velkými zkušenostmi z nejvyšší úrovně i přímo z Premier League,“ uvedl sportovní ředitel Johan Lange.
De Zerbi si odbude premiéru 12. dubna v ligovém utkání na hřišti Sunderlandu.