Tottenham pod palbou: Vy a Liga mistrů? Conte měl pravdu, tým je v troskách

Vždyť Tottenham, kterému Rose přes deset let patřil a který přicestoval do Newcastlu s cílem udržet se v kontaktu s první čtyřkou, dostal během úvodních jedenadvaceti minut pět branek. Nakonec padl 1:6 a při pohledu na výkony některých hráčů se zdálo, jako by v evropských pohárech na podzim ani být nechtěli.

„Tolik chyb? Jak je to možné?“ divil se Rose o přestávce tomu, co sledoval. Fanoušci, kteří se na více než 400 kilometrů dlouhý trip z Londýna vydali, po dvaceti minutách houfně opouštěli svůj sektor.

„Měli by jim vrátit peníze,“ bouřil v rádiu BBC jiný expert Chris Waddle, jenž v osmdesátých letech v Tottenhamu strávil čtyři roky. „Současný Tottenham je ovšem v troskách,“ pokračoval. „Tenhle tým by chtěl do Ligy mistrů? Vždyť je trapný.“

Pokud byste řekli, že severolondýnský klub s kohoutem ve znaku prožívá komplikované období, bude to spíš eufemismus.

Místo, aby se po otevření nového luxusního stadionu a po senzačním postupu do finále Ligy mistrů, za nímž stál v roce 2019 ještě úspěšný trenér Mauricio Pochettino, procpal do nejužší špičky, dál přešlapuje na místě –⁠ a možná ani to ne.

Můžete sice namítnout, že v tabulce je pořád pátý, že je stále před Liverpoolem nebo před trápící se Chelsea, nicméně trend z poslední doby dobrý není.

Před výpraskem v Newcastlu (1:6) doma podlehl zachraňujícímu se Bournemouthu (2:3) a z posledních pěti zápasů naplno zvládl jen domácí duel s Brightonem (2:1), který v jeho prospěch navíc ovlivnily kardinální omyly sudích, za něž se komise poraženému týmu dokonce veřejně omlouvala.

V klubu tak i nadále přetrvává pach po dusném konci Antonia Conteho, který v březnu, pár dnů před svým odchodem, nešetrně zajel do vlastního týmu: hráče veřejně zkritizoval za to, že jsou příliš sobečtí, že nehrají srdcem ani jako tým...

I proto překvapilo, když majitel Daniel Levy vedením týmu do konce sezony pověřil Conteho dlouholetého asistenta Cristiana Stelliniho, jenž svého kolegu zastupoval na lavičce už v době jeho zdravotní absence.

Před nedělním utkáním v Newcastlu změnil rozestavení, hráči Tottenhamu po více než roce vyběhli se čtyřmi obránci a Stellini následně před novináři přiznal: „Nebyl to dobrý nápad.“

„Za porážku nesu veškerou zodpovědnost. To já jsem zvolil taktiku, já jsem rozhodl, v jakém složení budeme hrát...“ pokračoval po výprasku.

Trenér fotbalistů Tottenhamu Cristian Stellini během ligového utkání v Newcastlu.

Brankář a kapitán Hugo Lloris, který po prvním poločase kvůli zranění střídal, však vinu stočil zpátky k týmu: „Měli bychom se omluvit. Tohle přece není o taktice, ale o tom, že jsme vůbec nebyli schopní bojovat.“

Proč?

Je evidentní, že Tottenham bude v létě potřebovat významnější přestavbu.

Mluví se o možném odchodu Harry Kanea, okolo kterého se v klubu všechno točí. Z formy je v minulosti mimořádně produktivní Korejec Son Hung-min, trápí se drahé posily v čele s Richarlisonem a Dejanem Kulusevským, nefunguje obrana, která co do počtu inkasovaných branek patří k nejhorším v soutěži.

Tohle všechno navíc spadne na krk novému trenérovi, kterého Tottenham aktuálně hledá.

Před Contem, od kterého si vedení i fanoušci hodně slibovali, tým nepozvedl ani José Mourinho, protože také on po nadějném startu zažil rychlý sešup a hořký konec.

V aktuálním ročníku Tottenham opět brzy vypadl ze všech pohárových soutěží, na elitní čtyřku aktuálně ztrácí šest bodů a nebýt relativně vydařeného úvodu sezony, byl by na tom aktuálně ještě mnohem hůř.

Podle výsledků posledních dvaceti kol by mu patřila desátá příčka.

„Všechno, co o mužstvu v závěru svého angažmá řekl Conte, se pravda,“ přikyvoval v zápasovém studiu Sky Sports Kieron Dyer, bývalý útočník Newcastlu. Waddle pak jen trefně doplnil: „Pokud se zbavíte trenéra a nahradíte ho asistentem, který chce hrát stejný fotbal, nemůžete očekávat velkou změnu.“

Také proto Tottenham bude muset udělat větší řez. Jestli mu to neukázal nedělní výkon proti skvěle připravenému a nabušenému Newcastlu, tak co jiného?