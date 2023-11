Tottenhamu hrozí trest za 15 let starý přestup. Může přijít o deset bodů

Přitom FA o zapojení agenta věděla už tehdy a případ nechala prověřit nezávislým rozhodčím soudem. Po dvou letech zkoumání se však pro nedostatek důkazů oba celky sankcím vyhnuly.

„FA nebyla do procesu vůbec zapojená a nevím, kolik informací o celé kauze jí tehdy rozhodčí soud sdělil. To mohlo hrát roli v tom, proč nakonec neudělila žádný trest,“ citoval britský deník Daily Mail mluvčí FA.

Patnáct let starý případ nicméně opětovně prověřili novináři z The Times. Na základě jejich zjištění asociace případ ve čtvrtek znovu otevřela.

„Případ znovu prozkoumáme. Pokud jsou k dispozici nové důkazy, které prokazují porušení pravidel, prověříme je. Ještě jednou se také podíváme na tehdejší výrok rozhodčího soudu,“ doplnila mluvčí pro televizi Sky Sports.

Jermain Defoe odešel v roce 2008 do Portsmouthu za 7,5 milionů liber (zhruba 200 milionů korun). Důležitým prostředníkem mezi oběma kluby byl tehdy bývalý hráč Tottenhamu Mitchell Thomas, který přestup pomohl dotáhnout do zdárného konce. Neměl však oficiální licenci, což je v Anglii jedna z podmínek pro agenty, kteří zastupují hráče při jednáních.

„Podepsání Jermaina Defoa mělo na starost předchozí vedení. My o tom nemáme žádné další informace. Lidé, kteří do toho byli zapojení, už v klubu dávno nejsou,“ vyjádřil se pro Sky Sports k celé situaci Portsmouth, který má od roku 2017 nové majitele.

Mimochodem, za totožný prohřešek byl potrestán třeba Luton, kterému bylo kromě udělení pokuty odečteno deset bodů. To by pro Portsmouth i Tottenham byla obrovská komplikace. Portsmouth aktuálně vede třetí anglickou ligu, Tottenham je v Premier League čtvrtý a patří k adeptům na titul. Oba celky by se propadly do poloviny tabulky.

Výše trestů se však v těchto situacích různí. V roce 2014 se obdobná kauza týkala Leedsu, který se sportovním sankcím vyhnul. Majitel klubu však musel zaplatit pokutu a 18 měsíců nemohl působit ve fotbale.

Fotbalová asociace nicméně vůbec nemusí rozhodnout v dohledné době, Leeds na verdikt čekal tři roky.

Tottenhamu se tak může stát něco podobného, co minulý týden zažil Everton. Ten přišel o deset bodů v nejvyšší anglické soutěži kvůli porušení finančních pravidel v předloňské sezoně a rázem se ocitl na předposledním místě.