Tottenham zase bez trofeje? Důležitější je první čtyřka, říká kouč

„Vyrobit“ takový fórek není vůbec složité. Najdete prázdnou polici, vyfotíte ji a přidáte popisek zesměšňující Tottenham.

Přitom to není tak, že by Spurs nikdy nic nevyhráli – třeba právě FA Cup osmkrát, jenže poslední úspěch z Ligového poháru už je jedenáct let starý.

A na další to nevypadá.

„Zase přichází debata o tom, jestli získaná trofej posune klub na další úroveň. Já s tím nesouhlasím, poháry vám jenom zvednou ego. Teď je pro nás důležitější pokaždé uhrát umístění v první čtyřce,“ prohlásil trenér Mauricio Pochettino poté, co jeho mužstvo prohrálo podruhé ve čtyřech dnech.

Napřed vypadlo ze semifinále Ligového poháru s Chelsea a v neděli překvapivě selhalo i ve čtvrtém kole FA Cupu proti Crystal Palace (0:2).

„Samozřejmě jsme zklamaní, protože jsme venku ze dvou soutěží. Jinak se ani cítit nemůžeme,“ pravil Pochettino. „Tahle sezona je pro nás opravdu náročnou výzvou. Já vám to říkal,“ zopakoval přítomným novinářům.

Je pravdou, že Tottenham není v příjemné situaci. Postrádá zraněné ofenzivní opory Harryho Kanea a Dele Alliho, čili devatenáct ligových gólů.

Na drahé posily může zapomenout, protože nasype skoro šestadvacet miliard korun do nového stadionu. Ten už měl mimochodem dávno sloužit fanouškům, ale kvůli rozličným zádrhelům se slavnostní otevírání nadále odkládá.

Zkrátka: důvodů k radosti teď moc není.

„Získat titul tady v Anglii nebo uspět v poháru je také o štěstí, nejde jen o kvalitu kádru,“ uvedl Pochettino a uklidňuje: „Musíme nadále myslet pozitivně.“

„Máme solidní pozici v Premier League, na jaře budeme hrát Ligu mistrů, to je obrovská motivace pro celý klub. Jasně, lidé si přejí, abychom také vyhráli nějaké trofeje. Ale z realistického pohledu si vážně vedeme dobře,“ dodal.

V nejvyšší soutěži je Tottenham třetí s devítibodovou ztrátou na vedoucí Liverpool a pětibodovým mankem na druhý Manchester City. V Lize mistrů narazí 13. února na bundesligového lídra z Dortmundu. Favoritem v tomhle klání rozhodně není, tím spíš bez Kanea s Allim, jejichž návrat se odhaduje na březen.

FA Cup a Ligový pohár byly podle mnohých nejvážnějšími příležitostmi na vysněnou trofej.

„Naším realistickým cílem teď je udržet se do čtvrtého místa, zkusit stáhnout ztrátu na Manchester City a Liverpool, zkusit přejít přes Dortmund... To bude náročné,“ prohlásil Pochettino.

Jinou možnost než doufat a věřit už Tottenham (zase) nemá. Snad jen se po dalším hluchém roce znovu obrnit trpělivostí.