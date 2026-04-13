Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

  10:02
Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku vyzařovaly klid i sebevědomí. Ale pak?
Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy. | foto: Scott HeppellReuters

Po nenápadné střele domácího Mukieleho, kterou mu tečoval do protipohybu dezorientovaný obránce Van de Ven, inkasoval. A vzápětí odnesl střet s vlastním kapitánem Romerem rozbitou hlavou, takže zbytek utkání dochytal po dlouhém ošetření s tmavým obvazem ve vlastech. Au!

Kinský se třiatřicet dnů po černém večeru v Madridu, kdy schytal od Atlétika v Lize mistrů tři góly za sedmnáct minut a střídal, vrátil do brány Tottenhamu.

Ten však i pod novým italským koučem De Zerbim, který od vedení dostal pětiletou smlouvu, v Sunderlandu 0:1 padl a po sedmnácti letech je v anglické Premier League na sestupových příčkách.

„Mým úkolem teď není koučovat hráče v tom, jak se mají chovat s balonem nebo bez něj. Já jim musím pomoct hlavně mentálně,“ tuší De Zerbi. „V týdnu kluci vypadají lépe, protože mají čisté hlavy. Ale v zápase je to pochopitelně něco trochu jiného.“

Právě!

Šest kol před koncem už na severu Londýna blikají všechny varovné kontrolky. Dva body ztráty na sedmnáctý West Ham, tři na šestnáctý Nottingham a do toho svazující deprese.

Pořád se těžko chápe, jak se mohl Tottenham propadnout tak hluboko. Zvlášť tomu, kdo mohl zblízka okouknout hypermoderní stadion, který nejen slávistickému trenérovi Trpišovskému připomínal vesmírnou loď.

Nebo gigantické tréninkové centrum, do něhož se investovalo v přepočtu už přes dvě miliardy korun a rozrůstá se pořád dál. Patnáct travnatých tréninkových hřišť, z toho čtyři čistě pro áčko a další pro juniorské týmy, k tomu krytá hala, bazén, rehabilitační místnosti, laboratoře, kanceláře, školní učebny i komora pro simulaci tréninku ve vysoké nadmořské výšce.

Navíc ještě luxusní hráčský hotel, dřevem obložená stavba s pětačtyřiceti pokoji, jídelnou a společenskou místností. Luxusním zázemím patří klub s kohoutem ve znaku mezi top deset fotbalových adres v Evropě, tím spíš musíte žasnout, že Tottenham v lize naposledy vyhrál na konci prosince.

Tým, který před rokem slavně triumfoval v Evropské lize a před sedmi lety málem ovládl i Ligu mistrů, je najednou out.

Bez tváře. Bez energie. Bez víry.

Do těžké krize Tottenham zabředl díky sériím špatných rozhodnutí na všech úrovních. Od zmatkujícího vedení přes bezradné trenéry (za poslední rok protočil čtyři) až po hráče, kteří zkratují přímo na trávníku.

Ostatně na vlastní kůži to už poznal i Kinský, který v neděli naskočil místo italského konkurenta Vicaria, jenž se zotavuje po plánované operaci kýly.

Zklamaní fotbalisté Tottenhamu po inkasovaném gólu v utkání se Sunderlandem.

Ze Slavie dorazil český gólman loni v lednu jako nakrátko střižený holobrádek, až v Londýně si nechal narůst delší vlasy a vousy, což mu opticky přidalo pár let.

Když si do něj kritici v internetových diskusích po mizerném večeru v Madridu chtěli rýpnout, psali: „Koukejte, co s vámi udělá rok a půl v Tottenhamu!“

Zdánlivě vtípek, ale je v něm i kus pravdy. Jako by věhlasná značka vážně z hráčů v posledních měsících vycucávala veškerou energii a svěžest. I ti, kteří by jinde dost možná zářili, v bílém dresu zhasli. Příklady?

Boj o záchranu v Anglii

los do konce sezony

Leeds (15. místo, 33 bodů): Manchester United (venku), Wolverhampton (doma), Bournemouth (venku), Burnley (doma), Tottenham (venku), Brighton (doma), West Ham (venku)

Nottingham (16. místo, 33 bodů): Burnley (doma), Sunderland (venku), Chelsea (venku), Newcastle (doma), Manchester United (venku), Bournemouth (doma)

West Ham (17. místo, 32 bodů): Crystal Palace (venku), Everton (doma), Brentford (venku), Arsenal (doma), Newcastle (venku), Leeds (doma)

Tottenham (18. místo, 30 bodů): Brighton (doma), Wolverhamtpon (venku), Aston Villa (venku), Leeds (doma), Chelsea (venku), Everton (doma)

Nizozemský záložník Simons, z obletované hvězdičky, která měla tým táhnout, se proměnil v náhradníka.

Střelec Kolo Muani, francouzský vicemistr světa, dorazil z Juventusu a za třiadvacet ligových zápasů se zmohl na jedinou trefu.

A pozor, ač se to možná na první pohled nezdá, na problémy je zaděláno i finančně. Kdyby tradiční značka poprvé po devětačtyřiceti letech (!) skutečně žuchla o patro níž, držel by ji snad jen stadion, který by dál generoval slušné příjmy z koncertů a dalších komerčních akcí. Ale fotbal?

I když započítáte zlatý padák pro sestupující týmy, třeba příjmy z televizních práv by se propadly ze 190 milionů liber sotva na čtvrtinu.

Celý klub navíc taky dost dluží, především za předražené přestupy, které konkurentům v mnoha případech splácí postupně. Tahle suma aktuálně šplhá až k 300 milionům.

I proto jde teď Tottenhamu už vážně o všechno.

Tipsport - partner programu

32. kolo

Manchester United vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
13.4. 21:00
  • 1.56
  • 4.49
  • 5.95

33. kolo

Brentford vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
18.4. 13:30
  • 2.07
  • 3.65
  • 3.25
Newcastle United vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 1.86
  • 4.07
  • 3.59
Leeds United vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
18.4. 16:00
  • 1.61
  • 3.89
  • 5.29
Tottenham vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
18.4. 18:30
  • 2.63
  • 3.63
  • 2.44
Chelsea vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.4. 21:00
  • 2.22
  • 3.77
  • 2.86
Everton vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 3.31
  • 3.61
  • 2.06
Aston Villa vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 1.62
  • 3.93
  • 5.20
Nottingham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
19.4. 15:00
  • 1.52
  • 4.26
  • 5.85
Manchester City vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.4. 17:30
  • 1.82
  • 3.75
  • 4.03
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 32 21 7 4 62:24 70
2. Manchester CityManchester City 31 19 7 5 63:28 64
3. Manchester UnitedManchester Utd. 31 15 10 6 56:43 55
4. Aston VillaAston Villa 32 16 7 9 43:38 55
5. LiverpoolLiverpool 32 15 7 10 52:42 52
6. ChelseaChelsea 32 13 9 10 53:41 48
7. BrentfordBrentford 32 13 8 11 48:44 47
8. EvertonEverton 32 13 8 11 39:37 47
9. BrightonBrighton 32 12 10 10 43:37 46
10. Sunderland AFCSunderland 32 12 10 10 33:36 46
11. BournemouthBournemouth 32 10 15 7 48:49 45
12. FulhamFulham 32 13 5 14 43:46 44
13. Crystal PalaceCrystal Palace 31 11 9 11 35:36 42
14. Newcastle UnitedNewcastle 32 12 6 14 45:47 42
15. Leeds UnitedLeeds 31 7 12 12 37:48 33
16. NottinghamNottingham 32 8 9 15 32:44 33
17. West HamWest Ham 32 8 8 16 40:57 32
18. TottenhamTottenham 32 7 9 16 40:51 30
19. Burnley FCBurnley 32 4 8 20 33:63 20
20. WolverhamptonWolves 32 3 8 21 24:58 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

