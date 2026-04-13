Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Po nenápadné střele domácího Mukieleho, kterou mu tečoval do protipohybu dezorientovaný obránce Van de Ven, inkasoval. A vzápětí odnesl střet s vlastním kapitánem Romerem rozbitou hlavou, takže zbytek utkání dochytal po dlouhém ošetření s tmavým obvazem ve vlastech. Au!
Kinský se třiatřicet dnů po černém večeru v Madridu, kdy schytal od Atlétika v Lize mistrů tři góly za sedmnáct minut a střídal, vrátil do brány Tottenhamu.
Ten však i pod novým italským koučem De Zerbim, který od vedení dostal pětiletou smlouvu, v Sunderlandu 0:1 padl a po sedmnácti letech je v anglické Premier League na sestupových příčkách.
„Mým úkolem teď není koučovat hráče v tom, jak se mají chovat s balonem nebo bez něj. Já jim musím pomoct hlavně mentálně,“ tuší De Zerbi. „V týdnu kluci vypadají lépe, protože mají čisté hlavy. Ale v zápase je to pochopitelně něco trochu jiného.“
Právě!
Šest kol před koncem už na severu Londýna blikají všechny varovné kontrolky. Dva body ztráty na sedmnáctý West Ham, tři na šestnáctý Nottingham a do toho svazující deprese.
Pořád se těžko chápe, jak se mohl Tottenham propadnout tak hluboko. Zvlášť tomu, kdo mohl zblízka okouknout hypermoderní stadion, který nejen slávistickému trenérovi Trpišovskému připomínal vesmírnou loď.
Nebo gigantické tréninkové centrum, do něhož se investovalo v přepočtu už přes dvě miliardy korun a rozrůstá se pořád dál. Patnáct travnatých tréninkových hřišť, z toho čtyři čistě pro áčko a další pro juniorské týmy, k tomu krytá hala, bazén, rehabilitační místnosti, laboratoře, kanceláře, školní učebny i komora pro simulaci tréninku ve vysoké nadmořské výšce.
Navíc ještě luxusní hráčský hotel, dřevem obložená stavba s pětačtyřiceti pokoji, jídelnou a společenskou místností. Luxusním zázemím patří klub s kohoutem ve znaku mezi top deset fotbalových adres v Evropě, tím spíš musíte žasnout, že Tottenham v lize naposledy vyhrál na konci prosince.
Tým, který před rokem slavně triumfoval v Evropské lize a před sedmi lety málem ovládl i Ligu mistrů, je najednou out.
Bez tváře. Bez energie. Bez víry.
Do těžké krize Tottenham zabředl díky sériím špatných rozhodnutí na všech úrovních. Od zmatkujícího vedení přes bezradné trenéry (za poslední rok protočil čtyři) až po hráče, kteří zkratují přímo na trávníku.
Ostatně na vlastní kůži to už poznal i Kinský, který v neděli naskočil místo italského konkurenta Vicaria, jenž se zotavuje po plánované operaci kýly.
Ze Slavie dorazil český gólman loni v lednu jako nakrátko střižený holobrádek, až v Londýně si nechal narůst delší vlasy a vousy, což mu opticky přidalo pár let.
Když si do něj kritici v internetových diskusích po mizerném večeru v Madridu chtěli rýpnout, psali: „Koukejte, co s vámi udělá rok a půl v Tottenhamu!“
Zdánlivě vtípek, ale je v něm i kus pravdy. Jako by věhlasná značka vážně z hráčů v posledních měsících vycucávala veškerou energii a svěžest. I ti, kteří by jinde dost možná zářili, v bílém dresu zhasli. Příklady?
Boj o záchranu v Anglii
los do konce sezony
Leeds (15. místo, 33 bodů): Manchester United (venku), Wolverhampton (doma), Bournemouth (venku), Burnley (doma), Tottenham (venku), Brighton (doma), West Ham (venku)
Nottingham (16. místo, 33 bodů): Burnley (doma), Sunderland (venku), Chelsea (venku), Newcastle (doma), Manchester United (venku), Bournemouth (doma)
West Ham (17. místo, 32 bodů): Crystal Palace (venku), Everton (doma), Brentford (venku), Arsenal (doma), Newcastle (venku), Leeds (doma)
Tottenham (18. místo, 30 bodů): Brighton (doma), Wolverhamtpon (venku), Aston Villa (venku), Leeds (doma), Chelsea (venku), Everton (doma)
Nizozemský záložník Simons, z obletované hvězdičky, která měla tým táhnout, se proměnil v náhradníka.
Střelec Kolo Muani, francouzský vicemistr světa, dorazil z Juventusu a za třiadvacet ligových zápasů se zmohl na jedinou trefu.
A pozor, ač se to možná na první pohled nezdá, na problémy je zaděláno i finančně. Kdyby tradiční značka poprvé po devětačtyřiceti letech (!) skutečně žuchla o patro níž, držel by ji snad jen stadion, který by dál generoval slušné příjmy z koncertů a dalších komerčních akcí. Ale fotbal?
I když započítáte zlatý padák pro sestupující týmy, třeba příjmy z televizních práv by se propadly ze 190 milionů liber sotva na čtvrtinu.
Celý klub navíc taky dost dluží, především za předražené přestupy, které konkurentům v mnoha případech splácí postupně. Tahle suma aktuálně šplhá až k 300 milionům.
I proto jde teď Tottenhamu už vážně o všechno.