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Podmínky hodné jedničky? Tottenham jedná s Kinským o smlouvě, má si polepšit

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  20:24
Antonín Kinský v brance Tottenhamu při utkání na hřišti Chelsea.

Antonín Kinský v brance Tottenhamu při utkání na hřišti Chelsea. | foto: Reuters

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.
Antonín Kinský inkasuje gól na hřišti Chelsea.
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský chytá přímý kop v závěru utkání na...
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání na Wolverhamptonu.
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Tottenham zahájil s brankářem Antonínem Kinským jednání o nové smlouvě. Podle listu The Athletic nabízí klub českému reprezentantovi, jenž v závěru ligové sezony výrazně přispěl k udržení týmu v nejvyšší anglické fotbalové soutěži, vylepšené podmínky hodné nové týmové jedničky.

Tou dosavadní byl Ital Guglielmo Vicario, jenž je ale podle všeho na odchodu. Londýnský klub ve středu oficiálně oznámil příchod sedmatřicetiletého Slováka Martina Dúbravky, který do týmu trenéra Roberta De Zerbiho přijde 1. července poté, co mu vyprší smlouva v Burnley.

Kinský přestoupil do Tottenhamu vloni v lednu z pražské Slavie. Aktuální smlouva mu platí až do roku 2031. O pozici jedničky dosud bojoval neúspěšně.

Navíc když letos v březnu dostal v brance šanci poprvé od konce října, jeho návrat mezi tyče po dlouhé pauze byl hororový. Při debutu v Lize mistrů se fatálními chybami podepsal pod dvě ze tří inkasovaných branek a tehdejší trenér Igor Tudor ho už v 17. minutě vystřídal.

Český brankář Antonín Kinský vyráží míč v utkání s Evertonem.

V závěru sezony ale začal Kinský při Vicariových zdravotních problémech a už pod De Zebriho vedením pravidelně nastupovat a svými zákroky pomohl týmu k záchraně v soutěži.

Mimo jiné proti Leedsu jim dvě kola před koncem udržel cenný bod, když v osmé minutě nastavení předvedl klíčový zásah. Reflexivně vyrazil střelu záložníka Seana Longstaffa v jasné šanci na břevno.

Vzhledem k formě z posledních týdnů uvažovala o Kinském i česká reprezentace. Nakonec se ale v nominaci na mistrovství světa neobjevil. Trenér Miroslav Koubek uvedl, že po dohodě s brankářem sehrál roli i plánovaný lékařský zákrok po skončení sezony.

Zatímco Vicario podle experta na přestupy Fabrizia Romana nebude v Tottenhamu pokračovat, klub angažoval zkušeného Dúbravku, který v anglické Premier League působí od roku 2018.

Martin Dúbravka, brankář Burnley, pod tlakem Erlinga Haalanda z Manchester City.

V Newcastlu strávil sedm sezon, odchytal za něj 179 zápasů, než vloni přestoupil do Burnley, kde si v uplynulém ročníku připsal 35 startů. Krátce hostoval i v Manchesteru United, v reprezentaci má na kontě 60 utkání. Má za sebou i angažmá v české lize v dresu Liberce a Sparty.

„Všechno se seběhlo dost rychle, ale jsem šťastný, že jsem tady. Vždycky jsem hrozně rád sledoval Robertovy týmy a znám jeho styl, vize a vím, jak skvělí tu jsou fanoušci,“ řekl Dúbravka.

Jeho příchod si pochvaloval i De Zerbi. „Jsem moc šťastný, protože Martin je brankář s velkými zkušenostmi a silnou mentalitou. Má pro mě velmi důležité vlastnosti, do kabiny přinese vyrovnanost, vůdčí schopnosti a soutěživost,“ uvedl kouč.

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