Kinský má v Tottenhamu nového trenéra, Tudor kývl na smlouvu do konce sezony

Tudor naposledy vedl Juventus, kde skončil v říjnu. Za sebou má i angažmá v Laziu Řím, Marseille nebo Galatasarayi. V Tottenhamu ho čeká příští neděli těžký start v podobě severolondýnského derby proti lídrovi tabulky Arsenalu.
„Je mi ctí připojit se k takovému týmu v takto důležité chvíli. Jsem si vědom zodpovědnosti, kterou mi klub svěřil,“ uvedl Turdor na webu anglického klubu.
Frank převzal Tottenham před sezonou po dlouholetém angažmá v Brentfordu. V Lize mistrů dovedl mužstvo k přímému postupu do osmifinále, v domácí soutěži se ale „Kohouti“ trápí. Nezvítězili osm kol za sebou a od pásma sestupu je na 16. místě dělí jen pět bodů.
Nový kouč dostal za úkol zlepšit výkony i výsledky a vytáhnout mužstvo do vyšších pater tabulky. „Jeho mandát je zřejmý - v rozhodující fázi sezony zajistit ve hře organizaci, intenzitu a bojovnost,“ uvedl klub.