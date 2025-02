Kouč Tottenhamu pořád v ohrožení: Suďte mě, ale nekritizujte mé skvělé hráče

„Suďte a hodnoťte mě, ale nekritizujte mé skvělé hráče,“ prohlásil australský trenér po nedělní porážce 1:2 s Aston Villou.

K ní soupeře nastartovala minela Antonína Kinského, který hned v první minutě zápasu neudržel tvrdou střelu domácího Ramseyho. Mířila přímo na něj, pokusil se ji ztlumit v rukavicích, ale balon jen nešikovně přizvedl a nešťastně ho odrazil za svá záda.

Pak sice Tottenham několika přesnými zákroky podržel, jenže...

Antonín Kinský kapituloval proti Aston Ville už v 1. minutě! A čisté svědomí mít nebude. 🥶



„Byl to od nás špatný start, domácím dodal sebevědomí. A navíc probudil místní fanoušky,“ litoval kouč hostů.

Tottenham může sedmnáctileté čekání na zisk trofeje utnout už jen v Evropské lize, ve které má jisté osmifinále. V domácí soutěži je čtrnáctý s nedostižným mankem na elitní týmy.

„Ať lidi klidně říkají, že jsem špatný a nemám na to,“ prohodil Postecoglou. „Ale znovu opakuji, že by neměli kritizovat výkony hráčů v těchto těžkých a extrémních časech.“

Proč?

Ještě před dvěma týdny chybělo až dvanáct borců z prvního týmu, teď je situace lepší, ale zdaleka ne ideální.

„Ať si každý myslí, co chce, ale já nemám pochyb o tom, že až se všichni kluci uzdraví, budeme mít skvělý tým,“ je přesvědčený Postecogolou. Jenže: dostane svérázný kouč vůbec prostor k tomu, aby s ním dál pracoval?

Je pravda, že zloba fanoušků se stále častěji obrací spíš k majiteli než k trenérovi. Také v neděli v podvečer se z hostujícího sektoru opakovaně ozývaly pokřiky namířené proti Danielu Levymu, britskému byznysmenovi, který sice během své éry nechal vybudovat nové tréninkové centrum i luxusní stadion, ale fandové mu vyčítají nedostatek ambicí.

„Jsou konzistentní, svádějí vinu na majitele, ale některé věci ovlivní jen trenér,“ narážel Alan Shearer ve studiu BBC One na pozdní střídání a reakci z lavičky. „Ti, kteří by měli být schopni sebrat odvahu a vzít to na sebe, se na hřišti schovávají. Nevěří si, strádají,“ vykládal další expert Dion Dublin

„Nám ovšem už čtvrt roku nezbývá nic jiného než stavět sedmnáctileté a osmnáctileté kluky, kteří společně s kluky z prvního týmu, co nemají nejmenší čas na odpočinek, hrají každý týden v rytmu čtvrtek-neděle. Pokud máte dojem, že se tohle na výkonech týmu neprojeví, pak se nemáme se o čem bavit,“ pokrčil rameny Postecoglou.

Na stopera pravidelně staví teprve osmnáctiletého Archieho Graye, kterého přitom v létě přiváděl do zálohy, minuty dostávají devatenáctiletý švédský středopolař Lucas Bergwall či sedmnáctileté křídlo Mikey Moore. Zkušenosti a větší klid chybí také jedenadvacetiletému Kinskému, který po měsíci na Ostrovech v posledních dnech prožívá krušné chvíle.

I proto se mezi fanoušky pomalu diskutuje, že po návratu Guiglielma Vicaria po zranění kotníku usedne český brankář na čas na lavičku.

Jestli před ní bude dál stát Postecoglou, je nejisté. Nebo ne?