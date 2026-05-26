Trenére, zůstaň navždy! Maličké Torreense ve finále poháru povalilo slavný Sporting

David Čermák
  9:39
Kdysi dávno vyhráli druhou ligu. Na jaře 2022 taky třetí nejvyšší soutěž, odkud se vymotali po dlouhých čtyřiadvaceti letech. A jinak nikdy nic. Od skromného portugalského klubu s dvoutisícovým stadionkem, sevřeným mezi železniční tratí a říčkou Sizandro, byste zřejmě ani nic víc nečekali. No a podívejte! Z příběhu druholigového Torreense je rázem trhák, protože v neděli ve finále poháru senzačně povalilo Sporting Lisabon.
Fotbalisté Torreense slaví výhru v portugalském poháru.

Fotbalisté Torreense slaví výhru v portugalském poháru. | foto: Pedro NunesReuters

Banner fanoušků hlásá: 109 let historie, slibná budoucnost – ať žije Torreense!
„To bych si neuměl představit ani v nejdivočejším snu,“ jásal André Sabino, klubový prezident. A v euforii vykřikoval: „Proč bychom něco podobného nemohli zopakovat. Čeká nás Evropská liga, chceme stoupat až na Olymp.“

Pomalu, pomalu. Ještě totiž není ani konec sezony, kterou může tým z města Torres Vedras na západním pobřeží vylepšit postupem do ligy. Už ve čtvrtek ho po domácí bezbrankové remíze čeká odveta baráže na hřišti Casa Pia.

Ať skončí jakkoli, jedna jistota pro budoucnost by tu byla, aspoň podle klubového šéfa Sabina: „Trenér Luis Tralhao u nás může zůstat tak dlouho, jak bude sám chtít. Odejde, jen když to bude jeho přání.“

Vlastně proč ne?

Tralhao, jehož bratr Joao už několik let dělá asistenta slavnému Mourinhovi, s průměrným materiálem dokázal zázrak. Než se nedělní finále rozehrálo, na Sporting coby superfavorita jste si mohli vsadit v nicotném kurzu 1,03:1.

Už po čtyřech minutách tahle hodnota vylétla, když útočník Zohi zblízka hlavou přihrál outsiderům vedení. Sporting srovnal až deset minut po pauze a je fér zmínit, že soupeře mačkal.

Na střely vyhrál 33:8.

Na rohy 20:2.

Držení míče? 72:28.

Obrovská převaha, ale k ničemu. V prodloužení zápas rozsekla penalta po nešikovném faulu obránce Arauja a rozvinula další mikropříběh, protože se jí ujal obránce Stopira.

Všimli jste si, že po sociálních sítích před pár dny kolovaly záběry, jak kabina Torreense hromadně slaví jeho nominaci na mistrovství světa? Osmatřicetiletý stoper z Kapverd, celým jménem Ianique dos Santos Tavares, se reprezentace původně před dvěma lety vzdal, ale na podzim se nechal přemluvit k návratu, když sestavu rozmetala kalamita zranění.

Dál už to je pohádková story. Stopira, jenž si vybral přezdívku podle bývalého francouzského reprezentačního obránce Yannicka Stopyry, naskočil na posledních pět minut do rozhodujícího kvalifikačního zápasu proti Svazijsku a postup pojistil třetím gólem. Na oslavu ze sebe serval dres, což v neděli zopakoval.

Do konce prodloužení zbývalo sedm minut, když před penaltovým puntíkem nejdřív lehce zacupital, pak protáhl krok a levačkou napral balon prudce pod břevno.

Zbytek zápasu Torreense v klidu ubránilo a přepsalo historii: portugalský pohár ještě nikdy nevyhrál tým mimo nejvyšší soutěž.

Proto se okamžitě rozjely oslavy: krátce po půlnoci tým dorazil před radnici v Torres Vedras a na náměstí odstartovala velká párty. Ohňostroj, dunící reproduktory a tancující dav, který si báječně vynahradil každoroční karneval, letos zrušený kvůli nepřízni počasí.

Brzy může být ještě veseleji: za 109 let existence klub honosně přezdívaný „Pýcha západu“ jen výjimečně nakoukl do první ligy, naposledy v roce 1992. Ve čtvrtek může znovu.

Jak by se asi slavilo pak?

26. května 2026  9:59

Trenére, zůstaň navždy! Maličké Torreense ve finále poháru povalilo slavný Sporting

