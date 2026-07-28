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Tooor! Ústecký Messi baví Rakousko, gólem po výkopu rozesmál tribunu

Petr Bílek
  12:21
Přezdívce ústecký Messi se tvrdošíjně bránil, ale teď ji fotbalový hračička Richard Veverka zase oprášil. V rakouském zemském poháru zaskočil hrající trenér Altmünsteru brankáře soupeře v závěru zápasu gólem hned po výkopu. Míč nešťastníka přeplachtil jen pět a půl sekundy poté, co rozhodčí dal píšťalkou pokyn k navázání hry. „Výjimečný gól? Ne, můj osmý z půlky,“ chechtal se osmatřicetiletý veterán mladistvého vzhledu i mladistvých nápadů.

Smáli se také diváci na stadionu v Alpách, kde se představil jako host celek ze čtvrté ligy SV Bad Ischl. Favorit sice vyhrál drtivě 6:1, ale vzpomínat se bude hlavně na Veverkovu kulišárnu. Však o ní autor textového onlinu básnil natolik, až by si člověk pomyslel, že je Brazilec. Nebýt ovšem nelibozvučné němčiny.

„Tor, Toor, Tooor für FC Altmünster zum 1:5 Traumtor von der Mittellinie von Richarrrrrrd Ververka.“

Fotbalový vtipálek: V Rakousku je řád i v pralese, proto jdou nahoru a my ne

Neboli:

„Gól, góól, góóól pro FC Altmünster na 1:5, snový gól z poloviny hřiště od Richarrrrrda Ververky!“

Syn bývalého ligového fotbalisty sám sčítal starty nejvyšší soutěži, zvládl kulatých 30 za Teplice a Ústí nad Labem, za které mezi elitou i třikrát skóroval. A při tom si užíval života, proto jich nebylo víc. Zmoudřel až v Rakousku, jak sám říká, oženil se tam a má rodinu, malého Ričmonda. A na trávníku dál rozdává radost, momentálně v 7. lize, v 1. Klasse Süd.

„Když jsem do Rakouska přišel, hrál jsem za Gmunden. A s Bad Ischlem to bylo ve čtvrté lize největší derby, jak říkal Péťa Voříšek,“ zmínil bývalého reprezentanta, který ho k jižním sousedům doporučil. „Dal jsem proti nim vítězný gól na 2:1, v odvetě jsme je porazili 3:0 a já vstřelil dvě branky. V sobotu jsem si na to vzpomněl a klukům v kabině říkám: Hoši, Bad Ischlu jsem vždycky dal gól!“

Ani teď svou sérii nepřerušil.

Fotbalista Richard Veverka (vpravo) se svým synem a rodinou, tedy maminkou, sestrou, švagrem a jejich dětmi.
Fotbalista Richard Veverka je bavič, takhle se vystrojil na silvestrovskou oslavu.
Fotbalista Richard Veverka a jeho svatební fotografie z Rakouska.
Bývalý ligový fotbalista a hrající trenér FC Altmünster Richard Veverka se synem.
Bývalý ligový fotbalista a hrající trenér FC Altmünster Richard Veverka s rodinou.
28 fotografií

Za rozhodnutého stavu naskočil na poslední čtvrthodinu, neboť je po zranění, a v 89. minutě přišla jeho hvězdná chvíle hned po inkasované brance. „Viděl jsem, kde gólman stojí, dal jsem si ruku před oči a pusu a zašeptal jsem spoluhráči: Nahraj mi a nekoukej se na gólmana! On na mě: Ty budeš střílet? Jo, jen mi to pošli na levačku.“

Nákop ze středového kruhu se vznesl k oblakům, míč před brankou padal dolů jako loupežnické kyje v Mrazíkovi a brankář už se jen posmutněle ohlédl za sebe. Polepšený český „Ivánek“ hned sklízel za svůj mistrovský kousek gratulace. A taky běžel na tribunu podat ruku fanouškovi, který za ním dorazil z Gmundenu, kde bavič a vtipálek Veverka působil sedm let.

„Já přijedu, a ty nehraješ?! Říkám mu, jsem po zranění, ale neboj, vyběhnu a něco ukážu. Po gólu jsem k němu pelášil, podal jsem mu ruku a povídám: Vítej v Altmünsteru! Celá tribuna se smála a on byl vyřízený.“

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Vyřízený byl i kuriózně překonaný gólman. „Mluvil jsem s ním po zápase, prý si v první moment myslel, že střela jde vedle, pak, že jde nad. A potom už jen zíral,“ bavil se Veverka. „Na postup jsme neměli, fyzicky nás přejeli. Ale zemský pohár je skvělý, když ho vyhraje klub z ďoury, může si zahrát proti profíkům v ligovém poháru.“

Veverka tvrdí, že za gól je vděčný novým kopačkám.

„Švagr se ségrou mi poslali nové z Belgie. Jirka Kostečka, bývalý hráč Táborska a Karlových Varů, tam totiž dělá v Nike. Vzal jsem si je poprvé a hned takový gól! Asi si kopačky budu objednávat už jen v Belgii, tímto Jirkovi i ségře děkuju!“

Brankář Bad Ischleru prý neděkuje.

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