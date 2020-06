Manchester United ztratil klubovou legendu. Zemřel irský rychlík Dunne

Dublinský rodák začínal s fotbalem v klubu Stella Maris, talentovaného beka si pak vyhlédl Shelbourne. Týden poté, co s ním v roce 1960 vyhrál Irský pohár, se osmnáctiletý Dunne upsal na mnohem věhlasnější adrese, sáhl po něm Manchester United.

V něm vydržel dalších třináct let a odehrál za něj 535 zápasů, což ho řadí na osmé místo v klubové historii. Víc startů nasbírali jen Ryan Giggs, Bobby Charlton, Bill Foulkes, Paul Scholes, Gary Neville, Wayne Rooney a Alex Stepney.

Dunne nebyl bourač, nenarostl ani přes 170 centimetrů. Nebyl ani obávaný střelec, během dlouhé kariéry na Old Trafford dal pouhé dva góly. Jeho přednosti byly jinde. „Nejrychlejší krajní bek v Evropě,“ říkával o něm uctívaný spoluhráč Bobby Charlton.

Drobný šikula neúnavně pelášil kolem postranní čáry a pomáhal táhnout smrtící rychlé kontry United. Životního triumfu dosáhl v roce 1968, kdy Manchester ve finále PMEZ ve Wembley smetl Benfiku Lisabon 4:1. Kromě toho získal Dunne pod vedením legendárního kouče Matta Busbyho i dva ligové tituly a Anglický pohár.

V irské reprezentaci si připsal během třinácti let 33 startů, čtyřikrát vedl tým i jako kapitán. V roce 1969 byl v Irsku vyhlášen fotbalistou roku. V roce 1973 přestoupil do Boltonu, kterému o pět let později pomohl vyhrát druhou ligu. Kariéru ukončil v roce 1979 v Americe po angažmá v Detroitu.

Potom se vrhl na trénování, v Boltonu dělal asistenta a v Norsku vedl dva roky Steinkjer FK. V roce 1984 však zvítězila jeho další sportovní vášeň - golf. V Altrinchamu poblíž Manchesteru otevřel tréninkový komplex a k fotbalu už se seriózněji nevrátil.