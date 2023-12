Bývalá rakouská hvězda Polster se soudí se svazem kvůli reprezentačním gólům

Polsterovi jde o utkání proti Lichtenštejnsku v roce 1984, Tunisku v roce 1987 a Maroku v roce 1988, v nichž vstřelil celkem tři branky. Svaz je neuznává jako oficiální, takže ve statistikách nefigurují. Jak připomíná agentura APA, první ze zápasů neuznává ani lichtenštejnský svaz, i kvůli nestandardnímu střídání: jeden z rakouských hráčů se například po vystřídání znovu na hřiště v průběhu utkání vrátil.

Polster má aktuálně na kontě 95 reprezentačních startů a rekordních 44 gólů. Na bývalého hráče Austrie Vídeň, Sevilly či Kolína nad Rýnem se v počtu branek pomalu dotahuje Marko Arnautovic z Interu Milán, jenž v národním mužstvu nastřílel 36 gólů.

„To ale nemá s vůbec nic společného s Markem nebo s tím, že bych se bál o svůj rekord. Kdyby mě překonal, byl bych první, kdo by mu gratuloval. Je to prostě do nebe volající nespravedlnost, kterou chci napravit,“ řekl v listopadu Polster.