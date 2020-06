Rázný náhradník z Interu: dostal druhou červenou, přitom šest let nechytal

16:40 , aktualizováno 16:40

Na začátku roku, bylo to v lednu po utkání s Cagliari, vyběhl z lavičky na trávník, aby ironicky pogratuloval rozhodčímu k jeho výkonu. Vyloučili ho. Tommaso Berni je fotbalový brankář Interu Milán, který už přes šest let nenastoupil do jediného zápasu. Přesto v neděli dostal už druhou červenou kartu v sezoně.