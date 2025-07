Wiesner o konci ve Spartě i objevování Ameriky: Na stadionech se tam nenadává

Sparťanský fotbalista Tomáš Wiesner se raduje z gólu do sítě Shamrocku Rovers. | foto: AC Sparta Praha

Posledního června mu na Letné vypršela smlouva a až během podzimu definitivně vykurýruje zraněné koleno, stane se čtvrtým Čechem současné Major League Soccer.

Za oceánem zatím podepsal do roku 2028 v týmu Houston Dynamo.

„Není běžné, aby klub dokončil transfer hráče s takhle vážným zraněním. Pokud vím, v MLS k tomu mělo dojít poprvé,“ upozorní ve své kanceláři Wiesnerův agent Jiří Müller, jenž do rozhovoru ještě párkrát vstoupí.

„Pečlivě si mě v Americe proklepli. Zkontrolovali a zároveň uklidnili,“ říká osmadvacetiletý obránce tři měsíce po operaci zkříženého vazu. Schody už vyjde bez obtíží, protivná bolest každým dnem mizí a ochablé svaly sílí.

Kdy budete zpátky na hřišti?

Cíl je být ready na zimní přípravu. V Americe jsem byl zatím na čtyři dny, nasál atmosféru a kluky viděl v utkání s Vancouverem. Až se vyřeší pracovní víza, poletím zpátky.

Je závazek, když vás nový klub vzal i v neschopnosti?

Velký. Nadchlo mě to a tím spíš chci ukázat, že udělali správně. V Houstonu mi ohledně zranění dali pár doporučení, chtěli, abych jim poslal plán rehabilitací a tréninků před odletem. Zatím se o mě totiž ještě starají ve Spartě.

Když jste se v dubnu při tréninku zranil, vzhledem ke končící smlouvě to musel být šok.

Sám sebe jsem překvapil, protože jsem vůbec nepanikařil. Nejsem ten typ, který by se v takových věcech babral a řešil: Mohl jsem tomu předejít? Netahal mě náhodou už dřív sval? Byl jsem v pohodě psychicky? Zranil jsem se při běžném pohybu na tréninku, zcela bez souboje. V koleni se ozvala rána jako z děla, druhý den všechno potvrdila magnetická rezonance.

Fakt jste se nebál, že zůstanete na ocet?

Už před zraněním jsem věděl, že o mě pár klubů projevilo zájem, v tomhle jsem věřil svému agentovi. Jednoduché období to nebylo, ale rozhodně jsem se nelitoval a neříkal, že je teď všechno v hajzlu.

Do debaty se zapojí manažer Jiří Müller: Zájem Houstonu byl dlouhodobý, ale je logické, že kvůli zranění znejistili. Kdysi jsem četl, že Sir Alex Ferguson si vzal do Manchesteru United útočníka Van Nistelrooije, navštívil ho dokonce v nemocnici a uklidňoval, že přestup platí.

Jaký byl přístup Američanů?

Müller: Ve vlnách. Chvíli to vypadalo dobře, ale pak třikrát prohráli a odmlčeli se. Zkusil jsem za nimi znovu zaletět, radost jim udělalo, že je snaha oboustranná. Až pak jsme si plácli.

Na vaší situaci ve Spartě nic nezměnil ani návrat kouče Priskeho, Tomáši?

Bylo dané, že odcházím. Od jara jsem věděl, že mi smlouvu neprodlouží.

Müller: Slušně to oznámili a Tomáše ujistili, že se o něj při zranění postarají. A protože rozhodně nejsem ten, kdo by někoho přemlouval, začali jsme řešit, co dál.

Přitom Tomáš v minulosti opakoval, že by ve Spartě rád ukončil kariéru, že?

Pokud se naskytne šance a bude zájem, určitě bych se tomu nebránil. V tuhle chvíli se však vydávám jiným směrem.

Po 179 zápasech a více než dvaceti letech.

Nezapomenu na svůj debut na Letné proti Boleslavi ani první gól s Teplicemi. A pak samozřejmě Liga mistrů. Soutěž, na kterou se celý život koukáte v televizi. A najednou tam stojíte.

Šel jste do kolen?

Dojalo mě to. Ale spoustu věcí jsem si uvědomoval později. Není přece úplně špatné hrát Ligu mistrů ve Spartě po devatenácti letech, ne?

To je pravda.

Když jsem v osmi letech přišel na Spartu z Kačerova, nenapadlo by mě, že můžu v nejlepším klubu v republice dosáhnout takových úspěchů.

Nemrzí vás proto, že loučení přichází zrovna po bídném ročníku?

Ani ne. Nevnímám to jako úplný propadák. Jasně, sezona optimální nebyla, všichni jsme si po dvou titulech představovali něco jiného, ale do pohárů jsme se dostali, tak snad aspoň tohle byla trochu důstojná tečka.

Vás osobně fanoušci často vnímali dost rozporuplně.

Ale nakonec jsem rád, že si při odchodu vzpomněli na odchovance, který toho hodně obětoval. Překvapilo mě, kolik hezkých zpráv mi přišlo. A že jsem to schytával? Záleželo, jak se týmu zrovna dařilo. Člověk s tím nic nenadělá a když to trochu odlehčím, někdo přece tím hromosvodem být musí. Málokdo si uvědomuje, že tlak na hráče Sparty je úplně jiný než v ostatních klubech.

Vy jste dvěma tituly na Letné dorovnal rodinnou bilanci, hokejista Petr Sailer je váš tchán.

Extraligu vyhrál se Slavií i ve Varech, takže když jsme po prvním titulu jeli ze Slovácka do Prahy a já telefonoval domů manželce, vzkázal mi, ať se zavolám, až budu mít dva. O rok později už gratuloval: Ty vole, tak jsme na tom stejně!

Co vám řekl na Houston?

Byl trochu zklamaný, že se tam nehraje hokej, ale rovnou plánoval, že poletíme na NHL do Dallasu. Rodina ale byla nadšená. Moje paní slíbila, že by se mnou šla kamkoli, za což jsem jí vděčný. A naše dvouletá Mia zatím nic namítat nemůže (úsměv).

Společně objevíte Ameriku.

Bude to mazec. Obrovská auta, šestiproudé silnice, neskutečné klubové zázemí. A taky neskutečné horko a vlhkost, které mi teď dělalo trochu problém. Ale okolí mě uklidňovalo: Zvykneš si.

Co fotbal?

Je jiný. V Americe se na stadiony nechodí nadávat, sport tam berou jako kulturu a užívají si ho. Fandí se odlišně, což jsem viděl na vlastní oči: kluci prohrávali nula tři, šli kopat roh a celá tribuna povstala a začala tleskat. Proč?! Nemáte být náhodou naštvaní?

Aby vám nakonec tlak, na který jste byl zvyklý ze Sparty, ještě nescházel.

Nemyslím si, ale třeba se mýlím a za rok zjistím, že správné fotbalové nasr... mi chybí. Na druhou stranu o titul se přece hraje všude. A fotbal v Americe je show, na to se těším.

To je vidět při každém zápase. Naposledy třeba i při mistrovství světa klubů.

Müller: MLS se možná kvalitou nevyrovná nejlepších ligám v Evropě, ale buďte si jistí, že bude každým rokem dělat diametrálně větší kroky než my. Už teď je to tam znát a vrcholem bude mistrovství světa příští rok.

Věříte tomu?

Müller: Když jsem před deseti nebo patnácti lety procházel Central Parkem v New Yorku, všichni si tam házeli baseballovým míčkem nebo šiškou. Dnes hrají fotbal. Povídají si o něm, řeší ho, sledují ho na telefonech, to dřív nebylo. Majitele, kteří na všechno koukají optikou peněz, už fotbal taky začal bavit. Dřív to byl Beckham nebo Zlatan, teď tomu samozřejmě hrozně pomáhá Messi.

Vy jste tým Messi, Tomáši?

Já jsem tým Ronaldo. Ale zahrát si proti Messimu by byl samozřejmě úžasný zážitek. A když už jsme u toho, potkat bych chtěl taky pana Beckhama.

Na koho se ještě těšíte?

Přece na Čecháčka Lindžiho!

Nového spoluhráče Ondřeje Lingra jsme málem zamluvili.

Dokud nebyl přestup hotový, z pověrčivosti jsem mu ani nechtěl psát. Ale pak se o mě začalo mluvit i v Houstonu a Lindži se ozval sám: Tak co brácho, kde jsi? Taky má radost, že bude mít v týmu parťáka.

Parťáka sparťana.

Pozor, Ondra sice hrál za Slavii, ale žádný problém jsme spolu nikdy neměli. Naopak jsme se asi před čtyřmi lety úplnou náhodou potkali na dovolené v Egyptě. Měli jsme stejný hotel a když jsem ho tam uviděl poprvé, napadlo mě: Ježišmarja, Lingr! Myslím, že on si říkal to samé...

Co bylo dál?

Po pár dnech jsme se dali do řeči. Sedli jsme si, pokecali a zjistili, že když na sobě nemáme dresy, jsme docela normální kluci. Štval mě jako hráč, to nebudu lhát. On je přesně typ, kterého nemůžete vystát jako soupeře, ale mít ho v týmu je výhra.

Mimochodem, prý by vás mohl do MLS následovat jiný sparťan Victor Olatunji.

Šušká se o tom, i když mně Victor tvrdil: Nic nevím. Myslím, že i pro něj by bylo fajn, kdyby přestoupil a měl svůj klid.

Svůj klid?

I na něj se toho v posledních měsících valilo fakt dost, bylo to u něj hodně, nahoru a dolů. Možná mu ve Spartě nedokázali najít správný systém, přitom takový buldozer. Obrovskej, svalů má jak půlka týmu dohromady, potenciál neskutečný. Prostě mašina, jak já říkám.

S touhle přezdívkou se s vámi loučila část sparťanské kabiny.

Mašino? Tak říkám každému, takže se to chytlo. Čau mašino, seš dobrej mašino. Je to mezinárodní slovo, plánuju ho zavést i v kabině Houstonu (úsměv).

V tom případě zkuste vysvětlit ještě jednu věc, Lukáš Haraslín vám říká Mozgový lúpežník.

Kvůli neurotréninkům, kterým se věnuju se svým osobním trenérem Dominikem Kodrasem. Jedno cvičení jsem dělal u nás na Spartě, Šulo mě viděl a reagoval: Kamaráde, čo ti jebe? To je mozgová lúpež! Prý se to na Slovensku říká, ale já chci zmínit jinou věc.

Ano?

Právě osobní trenér mě několikrát zachránil a nedám na něj dopustit. Posun v mé kariéře je z velké části jeho zásluha. Táhneme to spolu už dlouho, nejdřív k úspěchům ve Spartě. A teď až do Ameriky.