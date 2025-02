Pauza? Jako by žádná nebyla, řekl Vaclík po debutu. O konci přemýšlel, mrzí ho Euro

Ke konci zimního přestupového období si po dlouhém čekání přeci jen angažmá našel. Spekulovalo se o různých variantách, nakonec zvítězil klub s typickým šachovnicovým dresem.

Vaclík se vrátil na Pyrenejský poloostrov, kde chytal za španělskou Sevillu a naposledy také za Albacete. Do té doby se připravoval v Česku a vyhlížel vhodnou nabídku.

Ta přišla opět ze spodku tabulky. Tentokrát bude Vaclík zachraňovat portugalskou nejvyšší soutěž.

Hned první úkol byl ale pořádně složitý.

„S body se na Benfice reálně asi moc počítat nedalo. Před týdnem navíc ztratil vedoucí Sporting a dal šanci Benfice, která cítila krev a musela vyhrát,“ líčil Vaclík, který několika povedenými zákroky tým zachránil od debaklu, načež ho vyhlásili mužem zápasu.

„Z mé strany to bylo dobré. Jako bych takovou pauzu ani neměl. V brance mi rychle naskočily všechny automatismy,“ pochvaloval si. „V šatně jsme si řekli, že to nejtěžší máme aspoň za sebou. Nic náročnějšího už nás do konce soutěže asi nečeká,“ přidal.

O čem ještě bývalý reprezentační gólman mluvil?

O Boavistě, která po zákazu přestupů přivedla v zimě hned deset volných hráčů: „Od začátku nastoupil třeba i Marco van Ginkel (dlouholetý hráč Eindhovenu), více kluků zase nabralo potřebnou herní praxi. Teď hrajeme dvakrát doma a už potřebujeme začít bodovat, protože čas se nám krátí.“

O bydlení a stěhování z hotelu: „Vybrali jsme si byt ve čtvrti, kterou nám doporučil Robo Boženík (slovenský reprezentant). Holky mi Portugalsko schválily. Když mi z klubu zavolali, byli u nás známí. Všichni mi odsouhlasili, ať do toho jdu. Prestižní liga, historický klub, příjemná země v blízkosti Španělska, které jsme si oblíbili.“

Gólman Tomáš Vaclík na tréninku fotbalové reprezentace. Gólman Tomáš Vaclík na tréninku fotbalové reprezentace.

O tom, jestli právě Španělsko bylo v rozhodování klíčové: „Úplně takovou roli to nehrálo, ale je fajn, že do Španělska to máme odtud blízko. Shodou okolností jsme se právě tam chystali. Já byl po prvním kontaktu do 24 hodin v Portu, holky to vzaly přes Španělsko a pak přijely za mnou. Během dlouhého čekání na angažmá se vám náhled na různé věci změní, ale je to velké plus, že je Španělsko blízko.“

O představení, při němž ho v klubu uvedli jako vítěze Evropské ligy se Sevillou v roce 2020: „Může mi to pomoct, renomé je fajn. Ale nejdůležitější je, co předvedu na hřišti, všichni mě budou posuzovat podle výkonů.“

O srážce s portugalskou hvězdou Cristianem Ronaldem v Lize národů 2022, po níž od tamních fanoušků čelil výhrůžkám, které se týkaly i rodiny: „Na to jsem teď naštěstí vůbec nenarazil. Ono tenkrát nešlo jen o Portugalce, Cristiano má přece fanoušky po celém světě.“

O myšlenkách na konec kariéry: „Byl čas přemýšlet a říkal jsem si, že se to stát může. Nikdy to nedošlo tak daleko, abych si naplánoval, že příští trénink bude poslední. Občas mě ale podobné věci napadaly.“

O roli záchranáře, do které šel už potřetí za sebou: „Je to trochu logické. Komu se daří, posily tolik neshání. V lednu potřebují pomoc hlavně ohrožení. Z Řecka jsem odcházel po zranění v zimě do Huddersfieldu, stejně tak potom do Albacete, sešlo se to. Doufám, že od léta budu někde, kde začnu celou přípravu.“

Tomáš Vaclík kontroluje stav Cristiana Ronalda po ostrém střetu.

O angažmá v americké MLS, které mu kariéru značně zkomplikovalo: „V Americe se nám extrémně líbilo, včetně boomu MLS s příchodem Messiho. Jen kdyby se mi vydařil i soccer, jak fotbalu říkají. Teď můžu říct, že to angažmá komplikací bylo. Přitom jsem kvůli němu odmítl Lille. Šel bych tam jako dvojka, tak jsem dal přednost Americe, kde se to nesešlo. Z dnešního pohledu můžeme brát, že jsem teď s Lille mohl být v osmifinále Ligy mistrů... Ale chtěl jsem ještě pravidelně chytat.“

O letním mistrovství Evropy, na nějž ho kouč Ivan Hašek nenominoval, přestože chytal pravidelně: „Mrzelo mě, že jsem o Euro přišel. Jak říkal trenér Hašek, rozhodnutí bylo hlavně na trenérovi brankářů. Musel jsem akceptovat, že Radek Černý dal přednost trojici Staněk, Kovář, Jaroš.“

O tom, jestli je záchrana v Portugalsku reálná: „Věřím, že i teď stále je. V Huddersfieldu i Albacete jsem zažil, že jeden vydařený zápas všechno změnil a nastartoval sérii, která nás dovedla k záchraně. Je tu hodně nových hráčů, snad si to sedne a dopadne to stejně.“