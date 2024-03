Vaclíkův unikát: v zápase chytil dvě penalty. Přesto nemá výhru ani trenéra

Po domácí remíze 1:1 s jedenáctým Ferrolem navíc ještě vedení Albacete odvolalo trenéra Rubéna Albése. „Důvěra byla obrovská a za odvedenou práci, nesmírnou profesionalitu a zápal trenérovi a jeho týmu děkujeme. Poslední vývoj nás však nutí ke změně,“ uvedl klub ve večerním prohlášení.

Pondělní remíza na domácím hřišti sice byla prvním dílčím úspěchem po třech porážkách v řadě, ale kouče nespasila. Trápení pokračuje.

Albacete, kam Vaclík přišel v polovině února jako volný hráč, bojuje o záchranu ve druhé španělské lize. V dvaadvacetičlenné soutěži je aktuálně na devatenácté příčce bod od osmnáctého Alcorcónu, tedy na jedné ze čtyř sestupových příček.

Vaclík a penalty V profesionální kariéře čelil 52 pokutovým kopům, neinkasoval desetkrát. Zdroj: Transfermarkt

Pro Vaclíka to není ideální období, jakkoli na pondělí utkání s Ferrolem jistě jen tak nezapomene. Chytit dvě penalty v jednom utkání je brankářský unikát, který se mu povedl poprvé v kariéře.

Český brankář nejprve zkraje druhé půle vystihl směr střely Álvara Gimeneze a skokem po své pravé ruce balon vyrazil. V nastavení zase ustál souboj nervů s Héberem Penou a při dalším pokutovém kopu soupeře zůstal stát na místě, takže ránu do středu brány ztlumil nohama jako hokejový brankář mezi betony.

Jenže k čemu to všechno, když se týmu nedaří?

Vaclík ve Španělsku pořád čeká na první vítězství.

Zažívá něco podobného jako loni v anglické druhé lize, kde pro změnu pomáhal se záchranou Huddersfieldu. I tenkrát se v průběhu sezony měnil trenér, což mužstvu pomohlo. V Albacete doufají v podobný impuls, do konce ročníku zbývá deset kol.

Do Španělska, kde v minulosti chytal za Sevillu, se Vaclík vrátil jako volný hráč po nepovedeném kroku do Spojených států. Tam po přestupu do New England Revolution neodchytal během necelých pěti měsíců ani minutu.

Mimochodem, dvě penalty v jednom utkání (bez prodloužení) v minulosti slavně zneškodnil také jiný český brankář Pavel Srniček.

V roce 1999 se mu to v dresu Sheffieldu Wednesday povedlo dokonce v zápase Premier League proti Aston Ville, když vychytal Diona Dublina a po něm i Paula Mersona. Přesto nezabránil porážce 1:2.