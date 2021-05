Vaclík jako dvojka do Realu Madrid? Agent: Nemůžu nic potvrdit

Nejen Tomáš Vaclík změní v létě klub. Nové působiště bude po sestupu Brém řešit i jeho reprezentační kolega Jiří Pavlenka, jeden z nejlépe hodnocených brankářů bundesligy. Mluví se také o přestupu aktuální trojky národního týmu, olomouckého Aleše Mandouse, o něhož stojí Slavia. Ta by zase mohla do zahraničí prodat Ondřeje Koláře. A co dál, musí vymyslet i Tomáš Koubek, který v německém Augsburgu vůbec nechytá, však kvůli tomu přišel i o místo v reprezentaci.