Bývalý kapitán české reprezentace, který v úterý prodloužil s klubem smlouvu do léta 2028, nastoupil teprve podruhé v sezoně po vleklém zranění kotníku z mistrovství světa. Stejně jako v minulém kole začal na lavičce.
Do hry přišel v 66. minutě a po 13 minutách zvýšil na 5:0. V předposlední minutě pak zpečetil výhru dalším gólem.
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Lincoln oslabil už ve třetí minutě vyloučený Hamer, kterého po 20 minutách následoval po dalším faulu oceněném červenou kartou McGrandles.
West Ham, který na jaře sestoupil z Premier League, zvítězil po dvou remízových zápasech a je třetí o čtyři body za vedoucí Swansea. Lincolnu po deseti kolech patří 18. místo.