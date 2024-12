Součkovy páté Vánoce v Anglii: na Štědrý den trénuje, hráčům nosí cukroví

„Máme jako teď už pátý rok v kuse fotbalové Vánoce. Bude to zábava. Dopoledne mám trénink a holky budou připravovat bramborový salát a řízky. Přijedu odpoledne, půjdeme se asi ještě projít a pak samozřejmě přijde český Ježíšek. Uděláme si to hezké. A že jsme v Anglii, tak symbolicky si dáme nějakou čokoládku v ponožce 25. prosince,“ řekl Souček, který hraje za West Ham od ledna 2020.

I v Londýně se mu daří koupit kapra. „Musím říct, že jsem ho měl zatím každý rok. Ale samozřejmě v Anglii je dost těžké ho sehnat. Takže vždy říkám kuchařům z West Hamu, kteří mají kontakty mezi všechny dodavatele. Je to většinou přes polské firmy,“ líčil Souček, jenž ve West Hamu působí společně s českým obráncem Vladimírem Coufalem.

„Snažíme se hodně dělat ty české tradice. Jako třeba plovoucí svíčky, šupinu pod talíř a podobné srandy. Holky pečou cukroví a já ho pak i přinesu do šatny. Hráčům, realizáku, všem, co se o nás starají. Ať vidí českou tradici, protože oni to vůbec neznají,“ podotkl Souček.

Spoluhráčům cukroví chutnalo. „Jsou rádi, dají si jedno dvě. Je to pro ně něco jiného, oni tohle vůbec nemají. Oni tady mají takové buchty na Vánoce, ty většinou zkoušejí kuchaři z West Hamu. Takže jsou rádi spíše za to gesto, že se s nimi podělím. Já jsem zase rád, že náš kuchař každé Vánoce zkouší bramborový salát,“ řekl Souček s úsměvem o tradiční pochutině, kterou ve West Hamu v minulosti svým výrokem proslavil.

S manželkou Natálií mají starší dceru Terezu a mladší Karolínu. „Starší už Vánoce vnímá úplně, té bude v lednu šest. Těší se hodně. Psali jsme dopis Ježíškovi. Starší pak byla úplně v euforii, když viděla, že dopis už tam pak nebyl. Pamatuju si tahle gesta, když jsem byl malý. Teď je chceme dát zase našim dětem,“ uvedl Souček.

Tomáš Souček slaví svůj gól do sítě Wolverhamptonu.

Došlo také na tradici ze začátku prosince. „Měli jsme i čerta. Když jsem to tady někomu říkal, koukal na mě jak na blázna. Strašit děti, že mě zavřou. Takže jsem to řekl tady Angličanům jen tak mírně,“ smál se Souček.

„Je těžké objednat pravého čerta nebo Mikuláše. Nakonec jsme to zvládli, letos zrovna přiletěla ségra s manželem, tak jsme využili je. Děcka se trochu bojí, ale nakonec jsou šťastná, že zazpívají Mikuláši a dostanou čokoládu,“ dodal Souček.