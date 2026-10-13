Kladivářem na další časy. Souček má ve West Hamu novou smlouvu do léta 2028

Od února 2020 odehrál za West Ham 285 utkání ve všech soutěžích a dal 47 gólů. A po vyléčení zranění z červnového mistrovství světa se očekává, že přidá další a další.
„West Ham United s radostí oznamuje, že Tomáš Souček podepsal novou smlouvu do léta 2028,“ uvedl klub na svém webu. „Souček je inspirativním osobností, která jde příkladem. Díky odhodlání si ho oblíbili fanoušci a v roce 2021 získal ocenění Hráč roku.“
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„K podpisu nové smlouvy dorazil se svou manželkou Natálií a třemi dětmi. Poděkoval fanouškům, spoluhráčům a personálu za to, že se West Ham stal jeho domovem,“ napsal klubový web.
„Je to skvělý pocit,“ řekl Souček. „Bylo to skvělé od začátku, ale je to skvělé i teď, pro mou rodinu a pro všechny fanoušky West Hamu, ke kterým mám velmi blízko. Užívám si to tady.“
„West Ham United pro mě hodně znamená. Můžu z celého srdce říct, že je to můj domov, a jsem tak hrdý na to, co jsme dokázali. Věřím, že dokážeme ještě víc,“ prohlásil.
„Prvním cílem je, že se chceme hned vrátit do Premier League, pak chci hrát a být v Premier League úspěšný.“
His Club. His family. His home. ❤️ https://t.co/5v7yYkBPpB— West Ham United (@WestHam) October 13, 2026
Po devíti kolech nového ročníku druhé ligy je West Ham třetí se čtyřbodovou ztrátou na Swansea a dvoubodovou na Middlesbrough. Do Premier League postoupí přímo dva nejlepší týmy tabulky, třetí až osmý se v play off poperou o třetí postupovou pozici.
Že Součka mají na další dva roky, si pochvaluje i vedení West Hamu.
„Jednou z klíčových strategií vedení v létě bylo udržet opory. Tomáš pracoval nesmírně tvrdě, aby se zotavil ze zranění, a je velmi motivovaný pomoci nám dosáhnout našich cílů,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Nils Koppen.
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„U Tomáše jde taky o víc než jen o fotbal. On a jeho rodina mají hluboké pouto s fotbalovým klubem, s komunitou, s lidmi tady. Opravdu chápe, co znamená reprezentovat West Ham United, a zaslouží si největší respekt za odhodlání, které vždy projevoval.“
„Tomáš je pro West Ham důležitou postavou v kabině i na hřišti. Je to někdo, na koho se můžeme vždycky spolehnout, někdo, kdo každý den bojuje na maximum, a jeho profesionalita je dokonalým příkladem pro každého mladého hráče,“ řekl trenér Nuno Espírito Santo.