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Kladivářem na další časy. Souček má ve West Hamu novou smlouvu do léta 2028

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  18:33aktualizováno  18:59
Gólová radost Tomáše Součka po trefě v utkání s Evertonem.

Gólová radost Tomáše Součka po trefě v utkání s Evertonem. | foto: TONY O BRIENReuters

Tomáš Souček při předzápasové rozcvičce.
Český záložník Tomáš Souček (uprostřed) v dresu West Hamu po víc než tříměsíční...
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Další dva roky ve West Hamu United. Český fotbalista Tomáš Souček podepsal s populárním anglickým klubem, kterému se přezdívá Kladiváři, novou smlouvu do léta 2028. Pokud ji jedenatřicetiletý středopolař dodrží, bude ve West Hamu celkem osm a půl roku. Letos s ním po květnovém sestupu z Premier League poprvé hraje druhou ligu.

Od února 2020 odehrál za West Ham 285 utkání ve všech soutěžích a dal 47 gólů. A po vyléčení zranění z červnového mistrovství světa se očekává, že přidá další a další.

„West Ham United s radostí oznamuje, že Tomáš Souček podepsal novou smlouvu do léta 2028,“ uvedl klub na svém webu. „Souček je inspirativním osobností, která jde příkladem. Díky odhodlání si ho oblíbili fanoušci a v roce 2021 získal ocenění Hráč roku.“

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„K podpisu nové smlouvy dorazil se svou manželkou Natálií a třemi dětmi. Poděkoval fanouškům, spoluhráčům a personálu za to, že se West Ham stal jeho domovem,“ napsal klubový web.

„Je to skvělý pocit,“ řekl Souček. „Bylo to skvělé od začátku, ale je to skvělé i teď, pro mou rodinu a pro všechny fanoušky West Hamu, ke kterým mám velmi blízko. Užívám si to tady.“

„West Ham United pro mě hodně znamená. Můžu z celého srdce říct, že je to můj domov, a jsem tak hrdý na to, co jsme dokázali. Věřím, že dokážeme ještě víc,“ prohlásil.

„Prvním cílem je, že se chceme hned vrátit do Premier League, pak chci hrát a být v Premier League úspěšný.“

Po devíti kolech nového ročníku druhé ligy je West Ham třetí se čtyřbodovou ztrátou na Swansea a dvoubodovou na Middlesbrough. Do Premier League postoupí přímo dva nejlepší týmy tabulky, třetí až osmý se v play off poperou o třetí postupovou pozici.

Že Součka mají na další dva roky, si pochvaluje i vedení West Hamu.

„Jednou z klíčových strategií vedení v létě bylo udržet opory. Tomáš pracoval nesmírně tvrdě, aby se zotavil ze zranění, a je velmi motivovaný pomoci nám dosáhnout našich cílů,“ prohlásil sportovní ředitel klubu Nils Koppen.

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„U Tomáše jde taky o víc než jen o fotbal. On a jeho rodina mají hluboké pouto s fotbalovým klubem, s komunitou, s lidmi tady. Opravdu chápe, co znamená reprezentovat West Ham United, a zaslouží si největší respekt za odhodlání, které vždy projevoval.“

„Tomáš je pro West Ham důležitou postavou v kabině i na hřišti. Je to někdo, na koho se můžeme vždycky spolehnout, někdo, kdo každý den bojuje na maximum, a jeho profesionalita je dokonalým příkladem pro každého mladého hráče,“ řekl trenér Nuno Espírito Santo.

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7. kolo

Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
17.10. 13:30
  • 3.22
  • 3.80
  • 2.12
Fulham vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.71
  • 4.05
  • 4.78
Brentford vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 2.39
  • 3.79
  • 2.75
Manchester City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.21
  • 6.99
  • 12.40
Newcastle United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
17.10. 18:30
  • 2.24
  • 3.80
  • 2.98
Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.05
  • 3.61
  • 3.59
Leeds United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.48
  • 3.66
  • 2.71
Brighton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 1.55
  • 4.58
  • 5.50
Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
18.10. 17:30
  • 5.68
  • 4.04
  • 1.61
Tottenham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.10. 21:00
  • 1.49
  • 4.62
  • 5.67
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 6 6 0 0 16:5 18
2. ArsenalArsenal 6 5 0 1 10:5 15
3. BrightonBrighton 6 4 1 1 18:5 13
4. BrentfordBrentford 6 2 4 0 12:6 10
5. EvertonEverton 6 2 4 0 8:5 10
6. ChelseaChelsea 6 3 1 2 15:13 10
7. Leeds UnitedLeeds 6 2 3 1 8:5 9
8. Hull CityHull City 6 2 3 1 8:6 9
9. LiverpoolLiverpool 6 2 3 1 7:7 9
10. Ipswich TownIpswich 6 3 0 3 9:12 9
11. Newcastle UnitedNewcastle 6 2 2 2 10:13 8
12. Crystal PalaceCrystal Palace 6 2 1 3 9:12 7
13. Manchester UnitedManchester Utd. 6 1 3 2 9:9 6
14. Coventry CityCoventry 6 2 0 4 5:11 6
15. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:8 5
16. Aston VillaAston Villa 6 1 2 3 6:11 5
17. Sunderland AFCSunderland 6 1 1 4 6:12 4
18. BournemouthBournemouth 6 0 3 3 7:13 3
19. TottenhamTottenham 6 0 3 3 3:9 3
20. FulhamFulham 6 0 2 4 6:10 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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