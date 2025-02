Nedokázal bych jen sedět na lavičce. Souček exkluzivně o pěti letech v Anglii

Mladší Karolínka, která v říjnu oslavila druhé narozeniny, se mezitím v princeznovských šatech vlní na pohádkovou melodii z televize a občas prohodí anglické slovíčko.

Od května budou v bytě s úchvatným výhledem na Londýn v pěti: manželka Natálie si co chvíli pohladí bříško, kde roste Souček junior.

„Důkaz, že mi Anglie za pět let nezměnila život jen fotbalově,“ usměje se kapitán české reprezentace a nepostradatelný tahoun West Hamu. „Že se mi tu rozrostla rodina, to je samozřejmě hlavní věc. Ale těší mě i to, že jsem teď tak silně propojený s West Hamem a že mě tu mají rádi. Nenapadlo by mě, že toho za pět let dokážeme tolik,“ vykládá v rozhovoru pro iDNES Premium.

Ne?

Doufal jsem, že nepropadnu a něco tady odehraju. Nic víc. Chtěl jsem si zkusit Premier League, neprosedět celé jaro na lavičce. Čechů bylo tehdy v Anglii málo, do zápasů naskakoval jen Matěj Vydra, to už mi napovídalo, že nebude sranda se prosadit.