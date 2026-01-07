Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se podívat pravdě do očí. Moc dobře víme, jak na tom jsme. Nikdo z nás druhou ligu hrát nechce,“ řekl záložník.
Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu. | foto: Reuters

Gól Nottinghamu oslavují Nicolás Domínguez (vlevo) a Elliot Anderson.
Pablo z West Hamu střílí na branku Nottinghamu.
Jarrod Bowen (vlevo) z West Hamu a Neco Williams z Nottinghamu.
Hlavička Tomáše Součka, která předcházela vlastnímu gólu Murilla.
Součkovi oficiálně gól na 1:0 proti Nottinghamu nepřipsali, protože jeho hlavičku po centru z rohu do vlastní sítě usměrnil brazilský stoper Murrillo.

Čekání na rekordní 39. branku mezi českými hráči v anglické lize je však to poslední, co Součka momentálně trápí.

Poprvé po šesti ligových zápasech nastoupil v základní sestavě a teprve podruhé v sezoně vydržel na hřišti devadesát minut.

Ale zatímco loni v srpnu rovněž proti Nottinghamu slavil vítězství 3:0, v úterý pozdě večer odcházel ze hřiště se smutným pohledem a za ohlušujícího pískotu fanoušků. Hosté totiž skóre po pauze otočili, gól na 2:1 dali minutu před koncem z penalty.

„Ta penalta, to byl vtip. Myslím si, že když to takhle půjde dál, můžeme mít za zápas dvacet penalt,“ zlobil se Souček. On odvrátil centr, vybíhající brankář Areola trefil protihráče a po intervenci videoasistenta hlavní sudí nařídil pokutový kop.

„Myslel jsem si, že Premier League je nejtvrdší liga na světě, že jsme všichni bojovníci a válečníci. Ale tohle vypadá spíš na nějaký bezkontaktní sport.“

West Ham nevyhrál už deset zápasů, během série, o kterou nestojí, získal jen čtyři body za remízy a v tabulce zůstává na sestupové příčce. Porážka s Nottinghamem byla zvlášť nepříjemná, protože manko na pozici zaručující záchranu vzrostlo na sedm bodů. Přitom v poločase i díky hlavičce Součka byl West Ham od záchrany jen bod...

„Tohle jsou pro West Ham zoufalé časy,“ napsal server BBC.

West Ham působí v Premier League nepřetržitě od léta 2012, ale nyní je série silně ohrožena. Přitom na přelomu roku při pohledu na los se mohlo zdát, že se z největších nesnází tým vyhrabe. Tři zápasy proti průměrným soupeřům doma Brightonem, Fulhamem a naposledy Nottinghamem, venku duel na hřišti beznadějně posledního a ještě zoufalejšího Wolverhamptonu.

Výsledek série? Jeden bod.

Krejčí vs. Souček: úsměvy i tahanice ve vápně. Vyhne se alespoň jeden sestupu?

„Každý musí začít u sebe. Ukáže se, komu o záchranu jde a komu ne,“ citoval Součka server BBC.

„Už není čas na hezká slova. Máme před sebou ještě hodně zápasů, ale musíme začít vyhrávat. Nestačí jednou, dvakrát, ale potřebuje několik vítězství za sebou,“ řekl český záložník v rozhovoru pro Sky Sports.

„O záchranu jsme hráli už před lety, když jsme do klubu přišel. Ale tohle je nejhorší situace, do které jsme se dostali. Pořád věřím a věřit budu až do konce.“

Jak z té šlamastyky ven?

S ofenzivními posilami? Nově dorazili Pablo Felipe a Taty Castellanos.

S nový trenérem? S tím současným Nunem Espíritem Santem, který v září nahradil odvolaného Grahama Pottera, tým uhrál jedenáct bodů v šestnácti ligových duelech.

Potter byl u týmu devět měsíců, před ním Julen Lopetegui jen půl roku. S vděčností teď fandové vzpomínají na Davida Moeyese, který před nimi vedl West Ham pět let a v květnu 2023 v Praze vyhrál finále Konferenční ligy.

Sestoupí West Ham s Tomášem Součkem z Premier League?

„Co si máme říkat po deseti zápasech bez vítězství? Kam teď West Ham směřuje? Kam tým Nuno posune? S takovými výsledky si nedokážu představit, že by to mohlo pokračovat,“ nechal se slyšet bývalý gólman Rob Green.

Zbývá sedmnáct zápasů, West Ham má čtrnáct bodů. V minulé sezoně měl první zachráněný tým Tottenham bodů osmatřicet.

„Záchrana vypadá čím dál tím víc jako nemožná,“ poznamenal Green.

„Ještě to není konec. Jdeme dál. Musíme věřit a držet pohromadě,“ řekl kouč Espírito Santo.

„Musíme stát za trenérem až do konce. Může nám hodně pomoct, protože v Premier League toho hodně dokázal,“ zdůraznil Souček.

Vedení klubu se podle anglických médií bude snažit portugalského kouče držet, aby nepřiznalo další chybu ve výběru. Hrozba sestupu však může vývoj radikálně změnit.

