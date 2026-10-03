Souček je zpět. Zahrál si po třech měsících, za West Ham v přípravě i skóroval

Souček se zranil 25. června v utkání s Mexikem, které čeští fotbalisté prohráli 0:3 a světový šampionát pro ně skončil už po skupině. Přišel kvůli tomu o letní přípravu i úvodních osm kol druhé ligy, kam West Ham sestoupil.
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Vrátí se na podzim i do národního týmu? Po neúspěšném šampionátu Souček na svém instagramu uvedl, že svou budoucnost zváží. Dosud za Česko odehrál 93 zápasů a vstřelil 17 gólů. Ve West Hamu působí od ledna 2020.