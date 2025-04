Copak jste si nevšimli, jak poslední týdny strádá kapitán fotbalové reprezentace? Tomáš Souček je zdravý, nažhavený – a nehraje! Takže co dál? A kde vlastně? Je to delikátní a hlavně velmi nečekaná záležitost. „Znám pár kluků, kterým stačí, že každý měsíc přiskočí peníze na účet, užívají si život fotbalisty a lavičku neřeší. To já neumím. Potřebuje hrát. Na lavičce trpím,“ prohlásil pro MF DNES, když na konci února slavil třicetiny.