Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

Autor: ,
  17:34
V neděli s West Hamem sestoupil z fotbalové Premier League, přesto Tomáš Souček naznačil, že by v londýnském celku mohl zůstat. „Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké době, stejně jako vždy,“ uvedl na sociální síti X.
Tomáš Souček po sestupu West Hamu z Premier League. | foto: Reuters

Součkovi a spol. v nedělním posledním kole prvoligové sezony nestačilo k záchraně ani vítězství 3:0 nad Leedsem. West Ham v tabulce skončil na prvním sestupovém místě o dva body za Tottenhamem.

„Tohle je jeden z nejtěžších dní mé fotbalové kariéry,“ napsal Souček. „Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích.“

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal trenér Kinského. Ten řeší, co bude dál

S londýnským klubem má smlouvu ještě na rok. V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do pražské Slavie, odkud do Anglie zamířil.

„Myslím, že to je všechno o Tomášovi. Kdyby ta možnost byla, rádi bychom ji využili, ale těch variant je ve hře hodně,“ řekl Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Souček, kterého s českou reprezentací v červnu čeká mistrovství světa v Americe, nicméně ve svém vzkazu pro fanoušky doplňoval: „Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Majitel Slavie Pavel Tykač: o budoucnosti Tvrdíka, Tribuně Sever i o kamerách

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je podnikatel, investor a majitel SK Slavia Praha Pavel...

Majitel fotbalové Slavie Pavel Tykač promluvil v pořadu Rozstřel poprvé otevřeně o chaosu po derby se Spartou, o ztrátě důvěry vůči Tribuně Sever i budoucnosti Tomáše Chorého. Hájil také Jaroslava...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Spartě už Sporting v boji o Ligu mistrů nehrozí, jací soupeři číhají v předkolech?

Bodö/Glimt po porážce 0:5 v odvetě osmifinále Ligy mistrů vypadlo se Sportingem.

Už 17. června se losují druhá předkola evropských pohárů, v osudí bude určitě Hradec Králové a s ním buď Plzeň, nebo Jablonec. Sparta, která bude hrát o Ligu mistrů od 3. předkola, zase už zná úzký...

25. května 2026  15:40

Penalta proti Baníku na Dukle se správně nekopala, oznámila komise rozhodčích

Dominik Hašek z Dukly Praha se snaží uniknou Václavu Jurečkovi z Baníku Ostrava.

Fotbalový sudí Karel Rouček nechyboval, když v závěrečném dějství nadstavbové části první ligy nenařídil na Dukle pokutový kop proti Baníku. „Penaltu nenařídil správně,“ oznámila komise rozhodčích.

25. května 2026  15:05

Sestup na jeho funkci nemá vliv. Šustr zůstane trenérem pražské Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.

Pavel Šustr povede fotbalisty pražské Dukly i v příští sezoně navzdory sestupu z nejvyšší soutěže. Majitel klubu Matěj Turek to uvedl v podcastu Livesport Daily, byť výsledek uplynulého ročníku...

25. května 2026  14:43

Ve španělské nominaci schází zástupce Realu, zraněný Yamal své jméno slyšel

Španělský mladík Lamine Yamal přechází přes Fabiana Nurnbergera z Bulharska.

Ani jeden fotbalista Realu Madrid se nedostal do konečné španělské nominace na mistrovství světa, což se stalo poprvé v historii. Mezi 26 jmény, která zveřejnil trenér Luis de la Fuente, je osm hráčů...

25. května 2026  14:25

Chtěl jsem z něj udělat kapitána, přiznal trenér Kinského. Ten řeší, co bude dál

Obránce Micky van de Ven z Tottenhamu s českým brankářem Antonínem Kinským po...

Zpětně té historce vlastně ani věřit nemusíte, ale příběh českého brankáře Antonína Kinského dokresluje dokonale. „Při svém prvním utkání jsem mu plánoval dát kapitánskou pásku,“ zaznělo od Roberta...

25. května 2026  14:08

Pyrotechnika přerušila finále Německého poháru. Fanoušci protestovali proti svazu

Fanoušci při finále Německého poháru protestovali proti tamnímu fotbalovému...

Že by oba týmy naráz oslavovali gól Harryho Kanea? Těžko. Ve finále Německého poháru vzplál mohutný ohňostroj na tribunách z jiného důvodu. Fanoušci mnichovského Bayernu společně s protivníky ze...

25. května 2026  12:34

Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové...

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní...

25. května 2026  12:30

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia údajně koupí gólmana z Ukrajiny za sto milionů

Sledujeme online
Ukrajinský brankář Nazar Domčak v dresu Lvova.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

25. května 2026  11:08

Kouč Jablonce Kozel: Nastala chvíle omladit, v Evropu pořád věříme

Jablonecký trenér Luboš Kozel během utkání proti Liberci

Už v 15. minutě posledního zápasu sezony dostali domácí fotbalisté Jablonce od Liberce „dárek“, když byl vyloučen Rýzek. Sice krkolomně, ale dlouhou přesilovku přece jen využili a výhrou 2:1 v...

25. května 2026

Teplice, „mistr" mezi záchranáři. Frťala: Částečný úspěch, ač někdo bude proti

FK Mladá Boleslav - FK Teplice, 23. května 2026, Mladá Boleslav. Radost hráčů...

To nejlepší si nechali na konec. Sérií čtyř výher si fotbalisté prvoligových Teplic zpříjemnili blížící se rozchod na dovolenou, jejich turbulentní sezona vyústila v 11. místo po záchranářské...

25. května 2026  9:40

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

