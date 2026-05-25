Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

Součkovi a spol. v nedělním posledním kole prvoligové sezony nestačilo k záchraně ani vítězství 3:0 nad Leedsem. West Ham v tabulce skončil na prvním sestupovém místě o dva body za Tottenhamem.
„Tohle je jeden z nejtěžších dní mé fotbalové kariéry,“ napsal Souček. „Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích.“
S londýnským klubem má smlouvu ještě na rok. V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do pražské Slavie, odkud do Anglie zamířil.
„Myslím, že to je všechno o Tomášovi. Kdyby ta možnost byla, rádi bychom ji využili, ale těch variant je ve hře hodně,“ řekl Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.
Souček, kterého s českou reprezentací v červnu čeká mistrovství světa v Americe, nicméně ve svém vzkazu pro fanoušky doplňoval: „Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří.“