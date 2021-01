Je vůbec něco, co se nepovedlo?

Samozřejmě koronavirová situace, která zasáhla celý svět. Ještě jsem stihl čtyři pět zápasů s plnými stadiony, tam to na mě dýchlo. To bylo ono, to byla ta pravá Anglie, na kterou jsem se tak těšil a o které jsem odmala snil.