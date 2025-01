Kapitán Souček rozzářil i nového kouče. Viděl jsem tým, ne individuality, chválil

Proti Fulhamu dal svůj pátý gól sezony, v anglické lize jich má dohromady už dvaatřicet, v součtu o jeden víc než v Česku.

„Mo Kudus mohl střílet, ale situaci ještě vylepšil a přihrál. Krásná akce, fakt jsem z ní měl radost,“ svítily Součkovi po zápase oči.

Zase roztočil helikoptéru, to tradiční gesto, kterým slaví góly. Předtím si v pokutovém území našel prostor, chytře se odpoutal od bránících protihráčů a skákavou přihrávku od Aarona Wan-Bissaky umístil přes padajícího gólmana Bernda Lena.

„Dovést k tým vítězství s páskou na ruce je pro mě velká pocta,“ zopakoval při absenci zraněného kapitána Jarroda Bowena. „Ale ze všeho nejdůležitější jsou tři body pro West Ham, naše fanoušky a nového trenéra.“

Byl to pro fotbalový West Ham turbulentní týden.

Španělský kouč Julen Lopetegui skončil kvůli špatným výsledkům těsně před pátečním pohárovým duelem proti Aston Ville (1:2). V době, kdy mužstvo vedl na tréninku, už vedení ladilo poslední detaily kontraktu s jeho nástupcem Grahamem Potterem.

„Před utkáním s Aston Villou jsme měli pod jeho vedením jediný trénink, což bylo pro všechny složité,“ přiznal Souček v rozhovoru pro klubovou televizi. „Ale od té doby jsme se mnohem lépe poznali. Navíc věřím, že teď budeme nadále stoupat tabulkou.“

Proti Fulhamu byl West Ham mimořádně efektivní. Dal tři góly a vystačil si se čtyřmi střelami, obří minelou domácím zkraje druhé půle pomohl i hostující brankář Leno. Fulham dal z jedenadvaceti pokusů pouze dvě branky.

„Rozhodně to nebyl perfektní výkon, ale viděl jsem obrovské odhodlání a chtíč. Máme na čem stavět,“ věří nový kouč Potter. „Pro mě osobně to byl zápas plný emocí: velký stres, ale i vzrušení a úleva. A místy také frustrace.“

Devětačtyřicetiletý trenér se na lavičku v anglické lize vrátil po dlouhých jedenadvaceti měsících. Byl úspěšný ve Swansea i v Brightonu, ale při své poslední štaci v Chelsea narazil.

Na Stamford Bridge nastoupil v září 2022 a končil v dubnu 2023. Bez sebevědomí a s pošramocenou reputací.

Mluvilo se o tom, že ho velký klub a očekávání fanoušků semlely. Sám se stylizoval do někoho, kým není. Nesedl si s rozhazovačným americkým bossem Toddem Boehlym, byl nevrlý na tiskovkách, nepůsobil autenticky.

Ten obyčejný chlápek odvedle se začal luxusně oblékat a změnil zašlý účes, snad aby si v nové funkci dodal větší kuráž. Že si při domácí premiéře ve West Hamu opět navlékl tmavou zimní bundu a klubové tepláky namísto drahého svetříku a na míru ušitého obleku naznačuje, že se chce od kapitoly jménem Chelsea definitivně odstřihnout.

A snad i symbolicky navázat na staré dobré časy, které zažíval třeba už během sedmiletého dobrodružství ve švédském Östersundu.

Na severu sice získal pověst trenérského svéráze, jenž s hráči po trénincích nacvičuje baletní představení – prý aby společně vystoupili z komfortní zóny. V mrazivých podmínkách centrálního Švédska však zároveň stvořil svěží klub fungující díky důkladné datové analýze, z čtvrté nejvyšší soutěže s ním postupně vyšplhal až do Evropské ligy a následně se přes druholigovou Swansea v Anglii upíchl právě v Brightonu.

Tam byl jako soupeř před pěti lety třeba i u debutu Tomáše Součka ve West Hamu. A krátce předtím dokonce o českého reprezentanta sám stál, ale vytáhlý záložník tehdy ze Slavie zamířil do Londýna.

I proto se oba setkávají až nyní. Potter jako trenér a Souček coby kapitán.

Oba se zubili od ucha k uchu, když je po úterním vítězství v družném rozhovoru zachytily kamery.

Tomáš Souček a jeho trenér Graham Potter se radují z výhry West Hamu.

West Ham se v neúplné tabulce posunul na dvanáctou příčku před Tottenham i Manchester United a vzdálil se sestupovému pásmu.

„I z kluků, kteří vůbec nenastoupili, jsem cítil, že jsme jeden tým,“ líbilo se Součkovi, který se rychle vpravil do role klíčového lídra. „Jsem pyšný na to, jak jsme to i kvůli novému trenérovi společně zvládli. A příště do toho zase jdeme naplno!“