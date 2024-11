Startů už má jako Rosický, gólů (téměř) jako v Česku. Souček v Anglii dál stoupá

Taky vám to připadá skoro neuvěřitelné?

České starty v Premier League 1. Petr Čech

443 zápasů 2. Patrik Berger

229 zápasů 3. Tomáš Souček a Tomáš Rosický

170 zápasů 5. Luděk Mikloško

169 + 36* zápasů 6. Pavel Srniček

146 zápasů 7. Vladimír Coufal

131 zápasů 8. Milan Baroš

122 zápasů 9. Vladimír Šmicer

121 zápasů 10. Matěj Vydra

106 zápasů *počet zápasů před začátkem éry Premier League, která se datuje od sezony 1992/93

V dresu Slavie a Liberce si v české lize připsal ve 126 zápasech celkem 31 branek, z toho šest z pokutových kopů.

V Premier League má aktuální bilanci 170 startů – 30 gólů. A penaltu nepotřeboval.

„Největší radost mám z toho, že jsem pomohl týmu,“ vykládal do klubové televize. „První branka vždycky může změnit celé utkání a dodat sebedůvěru.“

Což se West Hamu zrovna v pondělí večer v Newcastlu (2:0) náramně hodilo.

Brazilský obránce Emerson rozehrál roh netradičně tak, že se centrovaný míč točil od brány. Český fotbalista nešel do náběhu s ostatními, počkal si na penaltě, čímž zmátl obránce, a hlavou přesně trknul do letícího balonu, aniž by se ho kdokoli ze soupeřů snažil výrazněji zastavit.

Jubileum.

Tradiční vrtulník na oslavu.

A po Patriku Schickovi (Leverkusen) s Adamem Hložkem (Hoffenheim) či Václavem Černým (Rangers) další český zástupce, jenž po reprezentačním intermezzu v zahraničí gólově zasvítil.

Mimochodem, Souček také v pondělí v počtu startů v Premier League vyrovnal Tomáše Rosického, svůj dětský idol. Z krajanů je o 59 zápasů výš už jen zmiňovaný Berger a také nedostižný brankář Petr Čech.

„Už od rána jsem měl z celého týmu fakt dobrý pocit. Cítil jsem velké odhodlání, byli jsme dobře nachystaní a věřili, že odtud můžeme odvézt dobrý výsledek,“ pravil Souček po vítězství v Newcastlu.

Nečekalo se to.

Soupeři do nabitého St James’ Parku, kde jsou fanoušci hostů usazení vysoko pod střechou a domácí i díky tomu těží z bouřlivé podpory, nejezdí rádi. Newcastle navíc vyhrál poslední tři zápasy a proti do té doby tápajícímu West Hamu si proto věřil.

Čeští střelci v Premier League 1. Patrik Berger

38 gólů v 229 zápasech 2. Tomáš Souček

30 gólů v 170 zápasech 3. Milan Baroš

28 gólů v 122 zápasech 4. Tomáš Rosický

19 gólů v 170 zápasech 5. Matěj Vydra

11 gólů v 106 zápasech 6. Vladimír Šmicer

10 gólů v 121 zápasech 7. Roman Bednář

6 gólů ve 30 zápasech 8. Karel Poborský

5 gólů ve 32 zápasech 9. Jiří Jarošík

5 gólů v 38 zápasech 10. Libor Kozák

4 góly v 18 zápasech

„Teď potřebujeme podobně kvalitní výkony opakovat,“ zdůraznil španělský kouč Julen Lopetegui, pro kterého to bylo teprve čtvrté ligové vítězství od příchodu.

West Ham prožil léto plné změn.

Po konci skotského kouče Davida Moyese toužil po atraktivnějším pojetí a na lavičku angažoval Španěla se zkušenostmi z Realu Madrid nebo Sevilly. Čtrnáctá příčka po jedenácti kolech, časté personální změny a místy chaotické tahy ale fanoušky nepřesvědčují.

Na druhou stranu: ve vyrovnané tabulce ztrácí tým jen čtyři body na šestý Tottenham.

„Ale tentokrát jsme si vítězství opravdu zasloužili a do sobotního zápasu proti Arsenalu můžeme jít plní sebevědomí,“ doplnil Souček.

V Newcastlu popáté v sezoně zvládl kompletních devadesát minut, na poslední čtvrthodinu se pak na hřiště dostal i další český reprezentant Vladimír Coufal, byť jeho největší konkurent v sestavě Aaron Wan-Bissaka už předtím premiérovým golem v dresu West Hamu zvyšoval na 2:0.

A ještě jedna důležitá věc: Souček kromě žebříčku českých fotbalistů rychle stoupá i mezi záložníky West Hamu. Víc branek vstřelil ve vínovém dresu se zkříženými kladivy ze stejné pozice jen legendární Mark Noble, současný sportovní ředitel. Hned 28 branek z celkových 47 však nasázel z pokutových kopů.